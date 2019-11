Jorge Asís revela "la incomodidad de la Doctora" por el posible gabinete de Alberto Fernández

El periodista, escritor y analista político Jorge Asís habló este miércoles de la “incomodidad” que siente la expresidenta Cristina Kirchner por los nombres que se barajan para conformar el gabinete del futuro presidente, Alberto Fernández.

“Hay cierta incomodidad en la Doctora, porque por los nombres que trascienden para el Gabinete, cosa que fatiga un poco, no reflejan exactamente el resultado electoral”, aseguró al ser entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9). El posible enfrentamiento entre los dos compañeros de fórmula sería “lo menos inteligente”, dijo.

Hay “cierta incomodidad porque parece ser que el plantel que se propone para gobernar la Argentina tiene mucho que ver con sectores del peronismo que no se caracterizan por haber triunfado en las elecciones”, dijo Asís al hablar del “trío de poder” conformado por la exmandataria, su hijo Máximo Kirchner y el presidente electo.

Asís, asegura, sin embargo, que el próximo mandatario no podrá revivir la “épica” y la “mística” del fallecido Néstor Kirchner, que ha prometido. “Para tener la mística de Néstor hay que tener el deseo y la decisión recaudatoria de Néstor, no podés entenderlo sin De Vido, o Zanini, y esos personajes referenciales que hoy no tienen lugar en el plantel”, aseguró.

“Esa épica está basada en una interpretación falsa de lo que fue Néstor”, dijo Asís. El que fuera jefe de Estado de 2003 a 2010 “se puso a construir su poder personal en desmedro de Duhalde”. “Yo no creo que Alberto pueda pensar que puede construir poder político propio en desmedro de quien lo pone. Hoy sería lo menos inteligente. Tienen que tener una relación absolutamente armónica”, afirmó.

D.S.