Jorge Lanata habló del "apriete" a Sandra Pitta y lo comparó con el jubilado que quería comprar dólares

Jorge Lanata se refirió en su monólogo de la décima emisión de su ciclo Periodismo Para Todos (PPT) a la actualidad política a seis días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto. El conductor evaluó con ironía a la campaña electoral del candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y opinó además sobre el intenso cruce que protagonizaron en los últimos días Alberto Fernández con la científica del Conicet, Sandra Pitta.

El periodista mostró el video en el que el candidato a presidente del Frente de Todos le responde a Sandra Pitta, que generó la polémica de la semana pasada, y cuestionó: "¿Suena a un apriete, no?”. “Hace acordar al discurso de Cristina sobre el abuelito comprando dólares. Lo fuerte de esto es la disparidad, un candidato a presidente contra un ciudadano común. ¿Quién puede controlar a un loco que ataque a Sandra porque quiera quedar bien con Alberto?", planteó al comienzo del programa, que se emite por El trece.

El cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina criticó además las declaraciones del exjefe de Gabinete, quien le dijo a Pitta que "ella no debe saber que a mí me marcó 'La noche de los bastones largos'. Yo no pego con bastones ni con decretos a nada ni a nadie y menos a los que investigan y educan. Así que Sandra, sacate ese miedo, es un miedo incomprensible", había dicho. Lanata se refirió a la frase y dijo: "Es curioso, esa noche que recuerda la intrusión de Onganía en la facultad y el posterior éxodo de científicos fue el 29 de julio de 1966, y Alberto nació el 2 de abril de 1959. O sea, tenía 7 años. ¿La pasaron por Cartoon Network? ¿Cómo lo marcó?", cuestionó.

Frente a la proximidad con las primarias, el conductor de PPT habló de un ambiente de desmotivación de la gente a la hora de ir a votar. "Sobre la campaña uno no nota mucho ambiente, ¿no? Yo veo a la gente más interesada por ver Netflix que por ir a votar", dijo. En ese sentido, consideró que las PASO son una suerte de "superinterna". "Se supone que son internas pero ningún partido va a internas, ya están todos elegidos. O sea, son una especie de superinterna en la que todos estamos obligados a participar. Una encuesta para los políticos que se paga con la plata de todos", estimó.

Lanata luego habló del candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Fue crítico con sus dichos sobre la importancia de medir la pobreza, y apuntó además contra su campaña a la hora de mostrarse como un "hombre común". "Ahora Axel Kicillof está preocupado por la pobreza. Antes decía que medirla era estigmatizante, bueno ahora dice que habría que medirla mejor para poder atacarla, increíble", expresó el periodista de Radio Mitre.

"También tiene su spot de tipo normal, la campaña 'soy una persona común’. Yo no quiero a un empleado de una compañía de seguro, todo bien, pero no quiero a un tipo común, quiero una persona inteligente. 'Pasear el perro', yo no quiero un paseador de perros, quiero una persona especial", ironizó sobre el spot del ex ministro de Economía en el que se muestra en la cotidianeidad de su casa.

"Desde acá proponemos una versión nueva de la campaña de Axel: llevenlo una noche a Sarandí, a ver si sabe con qué bondi volver, y mientras tanto lo grabamos", bromeó el conductor de PPT.

A.G./F.F.