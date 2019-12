Juan Grabois denunció que le pincharon el teléfono: "Macri ya fue pero la cloaca sigue operando"

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, denunció este miércoles 11 de diciembre que le pincharon su teléfono celular y lamentó que pese a la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada “la cloaca sigue operando”.

Grabois explicó a través de su perfil en Twitter un episodio que le ocurrió tras un llamado, por el que dedujo que lo vigilaban. “Recién cuando corté una conversación con una persona importante se ligó mi teléfono. Un hombre decía ‘dame coordenadas que lo acomodo’ y luego escuché un audio de Telegram que había enviado ayer”, narró el dirigente social.

Luego, el líder del Frente Patria Grande apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, quien ayer participó de la ceremonia de asunción de su sucesor, Alberto Fernández: “Macri ya fue pero la cloaca sigue operando”.

Esta mañana, el dirigente social conversó con Radio Con Vos sobre el discurso de asunción de Alberto Fernández, a quien había criticado en días pasados porque en su gabinete era “difícil encontrar un morocho”.

"Si Alberto hace la mitad de lo que dijo no me importa que en el Gabinete sean todos rubios de ojos celestes", consignó Grabois, y acotó: “La diversidad no es sólo la paridad de género o la diversidad de partidos políticos, es también la diversidad de clase". En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario apeló a la "unidad" para un "nuevo contrato social" y prometió que los primeros beneficiados de su gestión serían los más necesitados y que una de sus primeras medidas sería impulsar la emergencia alimentaria.

“Es muy difícil ver a alguien de una villa, de una cooperativa o de un pueblo originario en una lista de diputados o como ministro. Hay perfiles que cuadran bien no tanto por lo que hacen sino por cómo se ven o cómo hablan, hay fisonomías que chocan”, lamentó. En ese marco, el dirigente social propuso que en base a las cifras de a pobreza se calcule un estimativo de las personas que deberían integrar una gestión: “Decimos que el 40 por ciento de la población argentina es pobre, no digo que ese porcentaje de cargos sea para los pobres, pero por lo menos dos”.

