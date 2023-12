Luego de haber sido agredido en la calle y haber recibido un llamado del presidente Javier Milei solidarizándose, este lunes Juan Grabois devolvió el gesto y repudió el episodio de violencia de la asunción, cuando un hombre identificado como Gastón Ariel Mercanzini arrojó una botella de vidrio en dirección al auto descapotable en el que se trasladaba el libertario.

“Oposición política frontal. Batalla de ideas. Defensa irrestricta de los derechos sociales. Hacerse respetar. Pero nada de botellazos. El que piense que va a resolver algo así es sencillamente un imbécil. Mi repudio”, publicó el dirigente social y ex precandidato presidencial. El domingo, además, había llamado a "respetar la voluntad mayoritaria del pueblo" que eligió al nuevo presidente, pero para poder "convivir", pidió "respetar" también a la "enorme cantidad de argentinos" que eligió otra opción.

Grabois remarcó: "Primero al valor superior de la paz y la diversidad democrática. Nunca la guerra entre nosotros y que el que viole esa ley de paz por odio político... sea de un palo o el otro, que las pague", y destacó que cumplir ese objetivo es "responsabilidad de todos, pero principalmente del presidente". En ese sentido, este lunes el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°12, ordenó la detención del hombre que arrojó el botellazo.

El fundador del MTE criticó también a Milei por su discurso desde las escalinatas del Congreso, sobre el que analizó que fue un "planteo mesiánico y fundacional, análisis histórico gorila, diagnóstico con elementos reales —como la gravedad de la crisis social y educativa— pero totalmente sesgado para justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos; preanuncia duplicación de precios y más pobreza".

Este último fin de semana, Grabois reveló que Javier Milei lo llamó para solidarizarse con él, tras la agresión que sufrió días atrás cuando tomaba un café con su padre en el barrio porteño de Palermo. “Milei me llamó para solidarizarse”, narró en entrevista con Radio 10 y relató que el presidente le dijo: “Qué cagada lo que pasó, yo estoy en contra de esas cosas, me parecen mal”. Consideró que "tuvo una actitud correcta" por haberse comunicado y le pareció que ese gesto "fue sincero”.

El martes 5 de diciembre, mientras tomaba un café con su papá en el barrio porteño de Palermo, Grabois casi termina a los golpes con un sujeto, que no se sabe si fue el que lo agredió. "Ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Café $1.200, empanada $1.000. Después no sabemos de qué labura ni nada", se escucha decir al hombre que grababa. En ese momento, el dirigente frenó a su padre, quien se mostró enojado por la actitud del agresor. "Sos un hijo de puta, tomátelas", expresó el hombre. El incidente se viralizó en las redes sociales.

Un video registró cruces entre Gastón Mercanzini y militantes de Javier Milei

Gastón Ariel Mercanzini, el hombre que arrojó una botella a Javier Milei mientras se trasladaba hacia la Casa Rosada a bordo de un descapotable, protagonizó un tenso cruce con militantes de La Libertad Avanza que habían acudido al centro porteño para festejar la asunción del libertario. La botella finalmente impactó contra uno de los custodios presidenciales y lo lastimó en el rostro.

El periodista Javier Ordoqui compartió un video en el que se podía observar al atacante discutiendo con militantes de La Libertad Avanza y a la policía intentando separarlos, luego del atentado contra el presidente. En el video, se puede escuchar a los militantes gritarle: “No es excusa que estés borracho". Mientras, la policía gritaba “¡basta, basta, córtela!” y el entrerriano le respondía a otra persona: “¿Vos sos excombatiente de Malvinas? A este traidor le importa un sorete lo que haga Milei”.

Mercanzini también había sido entrevistado por un medio porteño. Allí declaró: “Ojalá la gente se de cuenta de que hay una opción distinta para salir adelante”, dijo Mercanzini ante la pregunta de una cronista de Furia BA. Pero luego, al ser consultado por las propuestas de Milei, señaló que no quería que se aplique ninguna. Y completó: “Es un turro, hijo de puta, igual que Macri”.

Waldo Wolff, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires explicó este lunes, en diálogo con LN+, por qué no quedó detenido en ese momento Gastón Ariel Mercanzini. “Las Fuerzas Federales y de la Ciudad lo están buscando. Esperamos que se cumpla con la ley”, dijo y detalló que en su momento “no lo detuvieron, solo lo demoraron, porque no había acusación de delito”. "No se le puede tirar una botella a nadie y menos al Presidente de la Nación", dijo Wolff.

El antecedente de Gastón Mercanzini

Voceros policiales revelaron que Mercanzini registra antecedentes por daño agravado en un hecho por el que fue detenido el 5 de julio pasado y liberado en las últimas semanas. Había sido detenido por dañar una camioneta Citröen Berlingo el 5 de julio mediante golpes con una varilla metálica, provocando la rotura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor, detalló Télam. Por ello fue detenido y se le inició una causa por el delito de Daño Agravado y se lo condenó al uso de una tobillera electrónica, que ya quedó sin efecto.

ML / ED