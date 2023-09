El Gobierno nacional lanzó formalmente el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), para que las familias que no son propietarias puedan acceder a tierras y viviendas. La medida recibió el apoyo de organizaciones sociales y uno de los dirigentes que se pronunció al respecto fue Juan Grabois, que le pidió al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que implemente un ingreso básico para trabajadores informales.

"Todos los que necesiten un terreno para vivir o producir pueden anotarse en el Registro Único de Solicitantes de Lotes", comenzó anunciando el líder social y ex precandidato presidencial del oficialismo a través de la red social "X" (ex Twitter). "No es un regalo, es un derecho constitucional", aclaró.

En ese sentido, comentó que el Gobierno y el Ministro de Economía, a quien llamó "futuro presidente", se comprometerán a "hacer efectivo asignando las tierras y fondos para que a ninguna familia le falte un terreno en forma transparente y sin acomodo".

"Como todo en la vida, costó mucho sacrificio, mucha mala sangre, algo tan simple, tan lindo, tan peronista, tan humano, como la tierra para habitar y producir", añadió sobre el programa que deberá coordinar la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), a cargo de Juan Manuel Olmos.

“El registro ya es oficial, les juro que vamos a pelear para que cada persona que se anote reciba el terreno que le corresponde”, afirmó Grabois, que este jueves no estuvo en el acto de Massa y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto a militantes de organizaciones territoriales que expresaron su apoyo para las próximas elecciones.

El pedido de Grabois a Massa

En la publicación, el referente del Frente Patria Grande le realizó una solicitud a Sergio Massa, con quien compitió en la interna de Unión por la Patria, para que brinde un ingreso básico para aquellos trabajadores de la llamada "Economía Popular" y los que se encuentran en la informalidad, al mismo tiempo que manifestó que "el hambre es un crimen".

"Del mismo modo le pido a nuestro candidato y ministro con absoluta humildad y de todo corazón, con el más sincero deseo de que en octubre tengamos una enorme victoria de Unión por la Patria en todo el país, con el más absoluto compromiso de nuestra fuerza de militar esta victoria en todo el territorio nacional, que implemente un ingreso básico para trabajadores informales y de la economía popular", escribió.

Y añadió que los trabajadores "están padeciendo situaciones de indigencia agravadas tras la devaluación".

Juan Grabois y Sergio Massa.

"El salario no es ganancia, es cierto; pero el hambre sí es un crimen, el peor de los crímenes para un gobierno nacional y popular. En sus manos está ponerle fin", indicó Grabois.

"¡Ninguna familia sin techo, ningún agricultor sin tierras, ningún trabajador sin derechos!", concluyó el dirigente.

Qué es el Registro Único de Solicitantes de Lotes

Según se informó de manera oficial, se trata de una herramienta que permitirá identificar las zonas con mayor demanda de suelo, los diferentes tipos de lotes requeridos e "impulsar proyectos de manera federal, ágil, justa y transparente".

Forma parte de una política que impulsa la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y está dirigido a todas las personas o familias en Argentina que no cuentan con ninguna propiedad inmueble y necesitan un lote con servicios para la construcción de su vivienda o suelo rural para el desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura familiar.

Para anotarse, se exige tener documentación vigente que acredite identidad, más de 18 años al momento de la inscripción, no poseer bienes inmuebles registrados al nombre del solicitante ni ser beneficiario de un programa o plan de loteo o vivienda, ni ser dueño de embarcaciones o vehículos de lujo, entre otros requisitos.

