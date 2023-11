Juan Nápoli, asesor de Milei, luego del escándalo con su amante: “Soy inocente”

En una carta al Directorio del Banco de Valores (VALO), entidad que preside, Juan Nápoli –excandidato a senador y asesor de Javier Milei– aseguró que es “inocente” en la causa en la que fue denunciado por una joven e imputado por “amenazas”.

La denuncia en cuestión fue presentada en la fiscalía número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la abogada Laura Vázquez, ex pareja de Napoli, según figura en la presentación judicial. Él, por su parte, dijo en declaraciones públicas que la joven “ejerce la prostitución” y que él le había pagado para que lo acompañara a un viaje a Cerdeña.

Ante esto, Nápoli dijo en la carta que "la denuncia que se efectuara contra mi persona y que tomara estado público pertenece exclusivamente a mi ámbito privado y al de mi familia".

Juan Nápoli junto a Javier Milei y Victoria Villarruel.

"Cabe resaltar que soy inocente y que no he cometido ilícito alguno, por lo que ya me he puesto a disposición de la Fiscalía y Juzgado intervinientes - presentando un escrito que es donde corresponde dirimir esa cuestión", señala el financista en el escrito que la empresa envió además a la Comisión de Valores y a la Bolsa.

La situación referida, agregó, “en nada me impide continuar desempeñándome como Presidente de esta institución, con el mismo compromiso, profesionalismo y dedicación con que lo he hecho desde el día que asumí".

Nápoli fue el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y no pudo obtener una banca en la cámara alta. Además, el asesor de Milei fue quien viajó junto a Darío Epstein a Nueva York para reunirse con unos 80 banqueros y representantes de las finanzas de Wall Street.

Juan Nápoli y Laura Vázquez.

La denuncia contra Juan Nápoli

Laura Vázquez, la joven que lo denunció ante la Justicia, dijo que fue víctima de insultos y amenazas por parte de Napoli y su esposa, María Laura Adelina Cristiziano, por vía telefónica. La joven afirmó que él la amenazó para no sacar a la luz un viaje que habían compartido semanas atrás y también que estuvo detrás de la filtración de los supuestos audios de Carlos Melconian.



Además, señaló que el excandidato "pretendió ingresar a su domicilio con una llave" y "golpeó insistentemente la puerta", aunque no logró entrar debido a que la puerta "estaba trabada desde el interior por medio de un pestillo".



La justicia investigará también si Napoli le envió desde su teléfono celular, del 24 de octubre al 2 de noviembre, "distintos mensajes de texto y audio con contenido intimidante" a Vázquez.

Juan Nápoli, asesor de Milei, y Laura Vázquez.

Estas conductas se encuentran preliminarmente calificadas como constitutivas de la figura de amenazas prevista y reprimida en el articulo 149 bis, primer párrafo del Código Penal, donde se indica que se prevé que el imputado sea "reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas".

