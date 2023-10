La Justicia imputó a Milei, Marra y Romo: serán investigados por la corrida cambiaria

A poco más de una semana de las elecciones generales, Comodoro Py puso la mira en los dichos de Milei tras la denuncia realizada esta misma semana por Alberto Fernández por intimidación pública. El Fiscal Federal Franco Picardi impulsó la investigación por los dichos del candidato presidencial que, para el actual mandatario, generaron una corrida cambiaria.

En su requerimiento dirigido a la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini, Picardi imputó a Milei e hizo lo propio con el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Ramiro Marra y Agustín Romo, candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires.

Para Picardi, existe la sospecha que los miembros de La Libertad Avanza pueden haber incurrido en un delito por lo que reclamó llevar adelante una batería de medidas, entre la que destacan la recolección de los dichos de los tres candidatos, en diversos medios de comunicación y redes sociales.

En una entrevista realizada en el programa radial de Eduardo Feinmann a comienzos de esta semana, Milei contestó “jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, cuando fue consultado por una recomendación para alguien a quien se le vence un plazo fijo en pesos.

Al día siguiente, Marra se manifestó a través de su cuenta personal en la red social “X”: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”. Romo se sumó en la misma plataforma: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada…”

Para Alberto Fernández lo anterior constituye “una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República” por lo que acusa a los libertarios de “intimidación pública”.

De la propia denuncia penal presentada por José Manuel Ubeira quien representa al Presidente, el abogado sostiene que la corrida cambiaria que se generó a partir de las afirmaciones de Milei, Marra y Romo fue “premeditada y tendenciosa” y que generaron en el país “un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente”. Y que tanto Marra como Milei no hicieron tales manifestaciones desde sus roles como legisladores sino desde un ámbito privado.

De avanzar la causa, los tres imputados podrían enfrentar una pena de cumplimiento efectivo, sin embargo, Milei y Marra se pueden amparar en sus fueros como diputado y legislador. El Código Penal establece una pena de dos a seis años de prisión a quienes “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

Javier Milei busca llegar a las elecciones generales sin tener que pisar tribunales, es por ello que inmediatamente y a través de sus defensores Francisco Onetto y Diego Spagnuolo pidieron su sobreseimiento y el archivado de la denuncia tras plantear la excepción de falta de acción por inexistencia de delito, es decir, afirma lo que manifestó, pero que no reviste de gravedad para considerarse un delito.

En un escrito presentado ante la Justicia, los letrados aseguraron que la intención de Milei con sus afirmaciones es de ganar las elecciones mas no de “infundir temor o provocar tumultos”, al tiempo que aludieron que su defendido “profirió sus afirmaciones en ejercicio de la más básica libertad de expresión, y sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral, pues, en esencia es lo que viene afirmando desde sus primeras apariciones públicas”.

Onetto y Spagnuolo también pidieron a la Justicia la desvinculación del candidato presidencial libertario en otras dos denuncias, una formulada por la abogada Valeria Carreras, quien exigió investigarlo por incitar a la violencia económica o a un delito financiero y otra por Patricia Bullrich, por intimidación pública e incitación al odio luego que Milei en un programa televisivo acusó a su contendiente del PRO de poner bombas en jardines de infantes.