Gianinna Maradona rescató una vieja frase de Diego para responderle Macri

Luego de las declaraciones realizadas anoche por Mauricio Macri en las que comparó el momento político de Argentina con la Copa del Mundo 2022 y Diego Armando, Gianinna Maradona rompió el silencio y posteó una indirecta para el exmandatario.

En su cuenta personal de Instagram, la segunda hija del astro del fútbol mundial compartió una historia con un fondo negro y la palabra "cartonero", acompañada por un emoji de beso.

Este apodo se remonta a lo que le dijo Diego a Macri cuando uno era jugador de Boca Juniors y otro presidente de la institución.

En 1995, Diego Maradona se unió a Boca Juniors bajo la presidencia de Antonio Alegre. Sin embargo, a finales de ese mismo año, se llevaron a cabo elecciones que resultaron en la elección de Mauricio Macri, hijo del empresario Franco Macri, como presidente del club.

Durante su convivencia de poco menos de dos años en el club de la Ribera, Mauricio Macri y Diego Maradona mantuvieron tensiones y protagonizaron declaraciones cruzadas. Maradona, en particular, utilizó expresiones como "Cartonero Báez" y "Dictador" para referirse al ex empresario.

La primera descalificación hacía referencia a Rafael Cristanto Báez, un testigo problemático en el caso del femicidio de Alicia Muñiz, quien fue asesinada por Carlos Monzón. Este episodio surgió después de que Macri, recién asumido, tomara la decisión de reducir las primas del plantel que Maradona lideraba en Boca Juniors.

Mauricio Macri: "Se terminó la época de Maradona"

También le puso un freno al por entonces dirigente cuando dijo: "Si piensa que los jugadores de Boca somos empleados de SEVEL (automotriz de su familia por aquel entonces) está muy equivocado".

En 1997, después de casi un año fuera de las canchas, el exjugador del Napoli volvió a enfrentarse al entonces presidente del club, al afirmar que este quería "hacer de Boca algo personal y no es personal. Boca no es de Macri, Boca es del país". Finalmente, Diego volvió a ponerse la camiseta azul y amarilla hasta octubre de ese año, a pesar de un problema con el doping.

Qué dijo Mauricio Macri

Mauricio Macri retornó al escenario político central en Argentina después de expresar su respaldo a la candidatura de Javier Milei, que resultó en la victoria del líder de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje contra Sergio Massa. Ayer por la noche, el expresidente habló en televisión tras reunirse con el presidente electo, y utilizó una analogía para explicar, desde su perspectiva, el surgimiento de una nueva voluntad popular en el país: "Se terminó la época de Maradona".

El expresidente utilizó la reciente victoria de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como ejemplo para analizar el triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta. Macri afirmó que la ciudadanía se cansó de la actitud del "vivo y trasgresor" que había predominado.

Mauricio Macri ganó con su apoyo a Javier Milei y piensa en rodearlo con funcionarios del PRO

En ese sentido, hizo hincapié en los valores que llevaron al equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi a la victoria, contrastando con la época representada por Diego Armando Maradona hasta su fallecimiento. "Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, por que es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y dependiendo de él”, expresó críticamente.

El pedido de Gianinna Maradona para el balotaje

Horas antes del domingo de elecciones, la hija del 10 subió una historia a su cuenta de Instagram. En su caso, compartió la imágen de otra cuenta que lee: "Las personas que aman al Diego no votan a Milei".

Cabe recordar que Maradona nunca ocultó sus posiciones políticas y en los últimos años de su vida se expresó cercano al kirchnerismo. Además, durante la campaña reflotaron tweets de Javier Milei hablando mal del astro argentino.

Por su parte, su hermana Dalma publicó un duro escrito contra Milei. "Borré y escribí esto mil veces. Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada", comenzó.

"Entiendo que todos estamos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar. Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país! Idolatrar públicamente a Margaret Thatcher es un insulto total a nuestro pueblo y a nuestros héroes combatientes de Malvinas. El cambio climático es UNA REALIDAD y no es un invento. No quiero que mis hijas vivan en un país donde sea legal la venta de armas, Ni habla la venta de órganos!", agregó.

Y cerró: "Gracias a que existe una educación pública, muchas personas tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios y en mi caso particular tuve la dicha de cursar mi carrera en una universidad pública y no hay nada que me de mas orgullo. ¿Como vamos a tener un presidente que odia al país que quiere gobernar".

