La UCR y Macri: elogios, ninguneos y una coincidencia unánime

La reaparición mediática de Mauricio Macri despertó una mezcla de sensaciones en los socios de la Unión Cívica Radical, atravesadas, como era de esperar, por los posicionamientos internos en Juntos por el Cambio: hubo elogios, ninguneos y repudios. Aunque con frialdad, la mayoría valoró las señales de autocrítica que hizo y que haya destacado a figuras del radicalismo, pero sobre todo mostraron sus coincidencias con las críticas al ala política por su relación con los gobernadores del peronismo.

Es que en el partido nunca ahorraron críticas durante la gestión al vínculo que se tenía con las provincias. “Frigerio y Monzó fueron los responsables de fortalecer al adversario más que a la propia tropa. Se justificaba en que te daban gobernabilidad, pero no necesitaban entregarle tanto”, analiza una espada legislativa de la UCR.

“Cayó bien el reconocimiento de que las gestiones políticas de Frigerio no ayudaron porque muchos estaban muy heridos con el comportamiento de Rogelio y fue una puteada de mucho tiempo no atendida”, coincide otra voz radical. Las quejas iban por el lado de afianzar el vínculo con los gobernadores y descuidar a los referentes locales, hasta el armado de alianzas con dirigentes peronistas que luego se abrieron. “Las malas noticias de los ajustes nos las bancábamos nosotros y las obras las usufructuaban ellos”, es la crítica más escuchada. “Ahora que no le echen la culpa a (Marcos) Peña, porque no sumaron ni un concejal”, replica otro dirigente que no esconde su enojo.

Incluso, hay quienes ponen la mira en los acercamientos que ahora le están llevando a Horacio Rodríguez Larreta. “Le están armando encuentros en el interior con dirigentes que ya nos cagaron una vez”, advierten.

De todas formas, hubo quienes criticaron que Macri haya hecho públicas esas críticas. “Yo no hubiera dicho lo de Frigerio, pero se ve que lo tenía atravesado y se lo quería sacar”, analizan. Un diputado dice: “Suscribimos a las críticas de la mesa política. Pero también es víctima de su propia torpeza”.

Ernesto Sanz fue uno de los que hizo pública esa contradicción. “En los espacios opositores, la crítica a un sector tiene que hacerse puertas adentro, porque el Gobierno está muy interesado en provocar la fractura de la oposición”, analizó en Radio Rivadavia.

La postura de Macri respecto a los liderazgos fue mejor recibida, aunque depende del sector al que se pregunte. Resaltó a Alfredo Cornejo, a pesar de haber sido uno de los que más lo criticó durante la gestión. Con crudeza, un radical mide el impacto de las declaraciones: “Quieras o no, ejerce una influencia. Lo pone en valor a Cornejo, que así tiene más visibilidad que lo que viene teniendo remando en el desierto dentro del radicalismo”.

Macri también mencionó a Luis Naidenoff y Mario Negri, los jefes de bloques parlamentarios. “Se limitó a los que tienen cargos institucionales”, dicen unos. Pero otros destacan dos “olvidos”: Martín Lousteau y Gerardo Morales.

“A Martín no lo quiere porque no lo controla”, dice cerca de Lousteau, para quienes Macri rompió el silencio porque “busca que no lo borren del mapa”. El gobernador jujeño, que en los hechos sigue siendo el hombre con más peso político dentro del partido, en los últimos tiempos no ahorró críticas mediáticas a Macri. Y el ex mandatario no se olvida de esas cosas.

La reaparición de Macri no pasó desapercibida para los socios radicales, quien miran atentamente los movimientos en el PRO y se prometen que para 2023 no serán “furgón de cola de Larreta”.