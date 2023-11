Los economistas de Milei se enfrentan a los macristas: una disputa por cargos y por el plan

El 11 de junio de este año, casi vaticinando lo que vendría tras el anuncio de Patricia Bullrich y el acuerdo entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, Darío Epstein, asesor económico del candidato de LLA citaba, en la red social X, una frase del periodista Ricardo Kirschbaum: “Está suficientemente probado con los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández que las coaliciones que se arman para ganar las elecciones no sirven para gobernar”.

Ahora, y en respuesta a un usuario, parece cambiar de idea. “Todos los que colaboramos con LLA buscamos un cambio y NO un cargo”, remarcó. Y continuó: “Por eso no tenemos internas”. El posteo del viernes previo a las elecciones hacía referencia a otro que afirmaba: “Creo que Federico Sturzenegger no debería ser ministro de Economía por su fracaso en el BCRA. Tienen razón Darío Epstein y Carlos Rodríguez”. El posteo fue republicado por Epstein, que además respondió: “El cambio que propone Milei es virtuoso: bajar el gasto público e ir hacia superávit”.

Según afirma el posteo citado, Milei se habría reunido con Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, para ofrecerle un lugar en su equipo si es electo presidente. Existen antecedentes para pensar que esto es así: en septiembre de este año, el libertario compartió una publicación de La Derecha Diario que decía: “Sturzenegger preparó una ley para desregular la economía, pero no tiene esperanzas de ser aceptada ni por los radicales ni por Melconian”. A esto, Milei respondió: "Nosotros recibiremos dicho trabajo con brazos abiertos...!!!”.

Pero los brazos no parecen tan abiertos para todas las alianzas. Los principales asesores económicos de Milei dudan de cualquier propuesta que venga de esa coalición y lo manifiestan abiertamente en sus redes sociales. A pocas horas de la segunda vuelta electoral, Carlos Rodríguez, exviceministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y también parte del equipo asesor de la Libertad Avanza, afirmó: “En 2015 el macrismo ganó CABA, provincia de Buenos Aires y Nación. Y manejaron tan mal el BCRA con la regla de Taylor y las Lebacs que el kirchnerismo volvió”. El economista continuó diciendo: “Espero que Javier Milei tome nota de este fracaso histórico y no trate de imitar nada de lo que se hizo en ese periodo en términos de política monetaria. Jamás apoyé las políticas de Cambiemos de endeudamiento y tasas altas reguladas por el BCRA. La lucha contra la inflación pasa por reducir el gasto público”.

La postura, en este sentido, parece la de no ceder. El principal punto de quiebre entre los miembros de la alianza es el tema económico. En varias oportunidades Milei reafirmó la idea de que tarde o temprano los proyectos de dolarización y desaparición del Banco Central van a ocurrir, y que no son negociables.

Durante la campaña previa, Patricia Bullrich criticó firmemente ambos proyectos, aunque al anunciar su alianza con Milei no hizo referencia a estos temas.

Un día después del anuncio de Bullrich, el mismo Rodríguez exclamó: “La pregunta de un millón de pesos es qué pedirán Bullrich/Macri a cambio de su apoyo irrestricto a la Presidencia de Milei. ¿Serán ministerio y políticas? A mí me suenan tópicos de Economía, BCRA, Seguridad y Reforma del Estado”.

El economista agregó que las negociaciones y el pedido del PRO podrían orientarse también a la Jefatura de Gabinete, y concluyó: “Será una negociación interesante y fundamental para el futuro de nuestro país. Espero que los negociadores, por ambos lados, sean gente capacitada y de mente abierta, no fanáticos”.

El asunto será cuán dispuestos a negociar están en ambas partes de la coalición y cuánto fanatismo está dispuesto a dejar de lado Milei, que en parte llegó a la segunda vuelta por eso mismo. Tanto los proyectos para la dolarización de la economía como la desaparición del Banco Central fueron moderándose en el discurso del libertario, pero de ninguna manera abandonados por completo.

Sobre el tema de la dolarización, Rodríguez explica, en un posteo fijado, lo siguiente: “Javier Milei dice que la dolarización completa podría llevar hasta tres años en implementarse. Mientras tanto, yo permitiría la libre circulación del dólar junto con el peso, en flotación y sin cepo”.

Por su parte, Emilio Ocampo otro de los economistas clave en el entorno de Milei, es más categórico en su apoyo a la dolarización y la desaparición del Banco Central. “Un honor que Javier Milei me haya elegido para cerrar el Banco Central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe”, afirmó también en su red social el economista tras haber sido convocado en septiembre. Dos días antes de las elecciones generales, Ocampo volvió a insistir en los proyectos que más controversia y división generan y compartió una nota de The Independent Institute: “La dolarización en Argentina no sólo es factible, sino deseable”.

Las discusiones no son solamente por el proyecto de Milei, sino también por quiénes lo llevarán adelante. En el entorno del libertario cuestionan el posible desembarco de exfuncionarios macristas, sobre todo la posibilidad de que dentro del equipo se contemple a Sturzenegger.

Una participación importante de economistas o miembros del equipo afines a Macri podría ser visto como una debilidad o una especie de “doble comando”, dada la mayor notoriedad que empezó a tener el expresidente en los medios de comunicación.