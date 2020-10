El macrismo rememoró "la marcha del millón" y hubo quejas de aliados

El macrismo salió este lunes a recordar la manifestación del 19 de octubre del año pasado en el Obelisco, lo que se buscó instalar públicamente como "La Marcha del Millón". Justo unos días después de que Mauricio Macri rompiera el silencio mediático, desde el PRO difundieron un video en el que se lo ve al ex presidente eufórico ante la multitud, justo ocho días antes de las elecciones que decretaron que no habría reelección para su gobierno. El festejo, sin embargo, no quedó exento de quejas de los socios de Juntos por el Cambio por lo que consideran es una “apropiación” del PRO.

Con los ánimos sensibles ante cada movimiento o declaración que se hace, el aniversario de una de las marchas más importantes que se recuerden en la Ciudad de Buenos Aires también fue motivo de discusión. Es que el partido que preside Patricia Bullrich salió a las 11 de la mañana con un mensaje vía redes sociales en el que recordaban el acontecimiento. “Juntos gritamos los valores en los que creemos: la honestidad, el trabajo, la justicia, la libertad”, sostiene el texto. Y remata: “Hoy seguimos siendo millones los argentinos que orgullosos defendemos esas creencias porque estamos convencidos de que son el camino que nos permitirá progresar. Creemos que cambiar Argentina es posible y necesario”.

La UCR y Macri: elogios, ninguneos y una coincidencia unánime

El problema surgió al ver el video que lo acompaña, en el cual el único protagonista es Macri. Durante casi dos minutos se lo escucha al ex mandatario haciéndole preguntas a la gente (sobre los valores que pretende representar) acompañado por imágenes de la manifestación. En ningún momento se los muestra a ningún otro dirigente de Juntos por el Cambio.

"Es un error apropiarse de una marcha de JxC", resume una alta fuente de la Unión Cívica Radical. “Hubo quejas, porque el PRO sale a capitalizar algo de todo el espacio”, reconocen en la Coalición Cívica. Y agregan: “La idea es que es de la ciudadanía y de JxC”. Desde el radicalismo también recordaron que hubo dirigentes de los otros partidos (e incluso del PRO) que también subieron al escenario, o estuvieron entre la gente, y no aparecen en ningún paño del video.

"Hoy es 19 de octubre, Día del PRO", ironizaba otro dirigente del espacio al ver la movida que había organizado el macrismo. No faltó quienes bromearon con hablar del "día de la lealtad macrista". Desde el PRO le quitaron dramatismo y explicaron que fue una movida pensada desde el equipo de redes y que se le dio el visto bueno sin demasiada estrategia.

“El día de la lealtad, en todo caso, fue el 24 de agosto”, añaden, irónicamente, recordando la primera de las marchas después de la estrepitosa derrota de las PASO. “Ese histórico día que me vinieron a buscar para que siga”, dijo Macri en una de las entrevistas recientes.

Este tipo de discusiones no son nuevas en Juntos por el Cambio. Ya la semana pasada hubo cortocircuitos por la postura de Bulrrich de salir a alentar y convocar abiertamente a la marcha del 12 de octubre último. La discusión era la misma, que las marchas son de la ciudadanía y no tienen banderas políticas.

Marchamos por la libertad, por el futuro y la democracia. Como hace un año, y como en cada marcha de este 2020, juntos por la República. #LaMarchaDelMillón https://t.co/91JfGPJr9g — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 19, 2020

La falta de un liderazgo claro, que muchos valoran, termina siendo también motivo de tensiones. “Lo bueno de Juntos por el Cambio hoy es la unidad, pero sacás un video en el que parece que fue tu marcha”, analiza una de las voces consultadas. En las últimas días se acumularon tensiones en el principal espacio opositor: en el bloque de senadores por la negociación con Cristina Kirchner, entre Elisa Carrió y Macri por las declaraciones de Lilita del manejo de la justicia durante el gobierno de Cambiemos, entre el ex presidente y el ala política de su gobierno después de sus declaraciones autocríticas de su mandato.

"Hoy no alcanza con el 40% que tenés, para gobernar necesitamos el 60%, tenemos que ir hacia eso. No son tiempos para la especulación electoral", dicen desde la Coalición Cívica.

En ese sentido, desde la Coalición Cívica salieron ayer a calmar ánimos y plantear que debían correrse “de toda radicalización funcional a CFK y enfrentamiento entre los argentinos”. “Hay que ir pensando y acordando qué salida de futuro y esperanza, a pesar de la situación compleja que atravesamos, le vamos a ofrecer a los argentinos. Hoy no alcanza con el 40% que tenés, para gobernar necesitamos el 60%, tenemos que ir hacia eso. No son tiempos para la especulación electoral”, expresó el partido que hoy preside Maximiliano Ferraro.

Para la memoria radical, además, hubo otra frase del video por “La marcha del millón” que hirió susceptibilidades. “Fue la convocatoria electoral más importante de la Argentina desde la vuelta de la democracia”, sostiene el video apenas arranca. Para los memoriosos correligionarios, ese título es para la marcha de cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, también en el Obelisco.

Aun año de #LaMarchaDelMillón

Qué bien que estábamos cuando estábamos mal!pic.twitter.com/GnHPsGmjx3 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 19, 2020

Patricia Bullrich fue una de las que se sumó a la movida en redes, con un tuit en el que mencionó también las movilizaciones que se están haciendo este año: “Marchamos por la libertad, por el futuro y la democracia. Como hace un año, y como en cada marcha de este 2020, juntos por la República”. Fernando Iglesias, en tanto, planteó: “A un año de #LaMarchaDelMillón Qué bien que estábamos cuando estábamos mal!”. Y Waldo Wolff dijo que “los valores que nos convocan siguen más firmes que nunca”.

“19 de octubre 2020. Seguimos creyendo. Juntos”, termina el video a un año de “La marcha del millón”. Un octubre donde el macrismo busca aprovechar la caída de la imagen del gobierno para revalorizar su gestión.

GZ/MC