Mario Pergolini: "Mirtha y Susana ya no son estrellas de la TV"

El empresario de medios Mario Pergolini dejó un duro análisis sobre la televisión actual y subrayó que Mirtha Legrand y Susana Giménez "ya no son estrellas de la TV". Sobre Mauricio Macri opinó que "fue un buen presidente de Boca, pero no de la Nación", habló de Javier Milei, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero pidió "nuevos jugadores" para la política.

El ex conductor de CQC, habló sobre la actualidad de la televisión y apuntó al reality Gran Hermano: "Atrasa en la televisión. Me llamó la atención que siga existiendo, no es una crítica sino una mirada".

En ese marco, el periodista Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+, le preguntó sobre qué opina de Marcelo Tinelli: "No miro a Tinelli, pero sí hablo con él".

Asimismo, también criticó que "hoy no hay estrellas en la televisión". "Susana no es estrella", dijo cuando fue interrumpido por Novaresio cuestionando su postura que inmediatamente Pergolini explicó: "Si hoy hace un programa no hace 22 puntos. Mirtha, con todo respeto, tampoco, hace seis puntos. Son estrellas que han quedado, pero no traen nuevo público, no tienen nuevos formatos. Son los nombres que nos han quedado, que han hecho cosas increíblemente grandes por el entretenimiento. Tinelli está peleando para seguir siendo importante".

“Hoy en día, un programa político pasa por sus protagonistas, hay que apostar más a las personas, según el dispositivo, el canal, la edad. Como no hay estrellas, seguimos apostando a formatos de 15 o 20 años, mundialmente. Pasa que en el mundo no se ha abandonado tanto como hicimos nosotros con la televisión. Creo que tiene que ver con los presupuestos”, expresó.

Mario Pergolini entrevistado por Luis Novaresio.

La opinión de Pergolini sobre Macri, Milei, Cristina Kirchner y Alberto Fernández

En cuanto a su mirada política, el empresario de medios aseguró que "Macri fue un buen presidente de Boca. De la Nación no lo creo". "Sería muy difícil ponerlo como ‘buen presidente’ a Macri porque ¿se solucionó algo en esos cuatro años? Eran un cambio muy fuerte, con gran apoyo popular, a lo mejor tenía otras jugadas para hacer pero a veces porque no te dejan, a veces por propia inoperancia o por no supo leer el momento". dijo.

Sobre el presidente Alberto Fernández dijo que "no fue" al tiempo que dijo no entender al peronismo: "No sé lo que es". "Las cosas cambiaron, la sociedad cambió como nunca en los últimos 15 años. Como nos comunicamos, cómo hablamos, qué sabemos del mundo, cómo trabajamos, pero la política no cambió y es un problema", explicó.

Mientras que sobre Javier Milei manifestó: "Es muy difícil de definir. Es muy difícil gobernar este país si no tenés realmente un soporte fuerte".

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, pronosticó: "Creo que puede salir un nuevo jugador. Si Macri o Cristina quieren jugar en la próxima elección va a ser un problemón, gane quien gane. Ninguno va a contar con el suficiente aval. Necesitamos nuevos jugadores. El próximo presidente o presidenta debe entender qué es una coalición, debe saber dialogar".

Pergolini habló de Boca

El exvicepresidente de Boca contó su experiencia en la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme: "El fútbol sigue teniendo mucho de los viejos dirigentes y con la dirigencia actual de Boca es imposible. Llegué con cierta pedantería, creyendo que yo podría hacer la diferencia en las áreas en las que me sentía preparado, cuando en realidad no estaba ocupando ningún lugar. Creo que hay que correrse de los lugares donde uno no es escuchado. Puedo volver a Boca pero sin un cargo".

