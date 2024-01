Minuto a Minuto: Javier Milei viaja a Davos y se reunirá con Kristalina Georgieva

El presidente Javier Milei emprende este lunes 15 de enero su viaje a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) que se realiza en esa ciudad entre este lunes y el próximo viernes 19. Milei será uno de los oradores principales del encuentro que nuclea a más de cien gobiernos, organizaciones internacionales y líderes de diversas áreas.

El jefe de Estado partirá hoy a las 17.50 horas de Argentina un vuelo comercial y arribará a Frankfurt, Alemania, el martes a las 11:05, hora de Alemania.

Milei se reunirá con Georgieva en Davos tras obtener el apoyo clave del FMI

Javier Milei se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva

En la agenda oficial tiene previsto un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para el día miércoles 17 de enero.

La reunión con Georgieva se concretará luego de que el oficialismo llegara a un nuevo acuerdo con el FMI y consiguiera, para las próximas semanas, un desembolso de US$4.700 millones. El FMI dio a los planes económicos de Milei un voto de confianza clave el 10 de enero, cuando aprobó la revisión del programa de US$44.000 millones que contrajo el país durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien confirmó que tendrán esa audiencia y agregó será después de la exposición del jefe de Estado en el Foro, prevista para el horario entre las 11.50 y 12.15. El encuentro está previsto para las 13.30 horas de Argentina.

“Está confirmada la audiencia con Kristalina Georgieva", dijo y sostuvo que hay un “interés que está generando en las potencias del mundo este Gobierno argentino”. “Entienden que volvimos a abrazar las ideas de la libertad y el capitalismo”, planteó.

Insólito: Milei se peleó en X con una cuenta fake de Kicillof

En la comitiva oficial del libertario estarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la canciller, Diana Mondino; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, se sumará Gerardo Werthein, quien fue designado por la nueva administración como embajador argentino en Estados Unidos, aunque aún resta la aprobación del pliego que lo nombra.

La pelea de Milei con una cuenta fake de Kicillof y su justificación: “Es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero”

En las últimas horas, el jefe de Estado tuvo en sus redes sociales un inesperado cruce con una cuenta fake del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El presidente citó un mensaje que había subido la cuenta @Kicilloveok el domingo 14 de enero, que decía. "Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario".

La explicación de Javier Milei tras la fake news. Fuente: X.

Ante esto, Milei le respondió: "Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF. Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema. Saludos, JM VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Cuando el intercambio se viralizó –justamente porque se trataba de una cuenta falsa y no era, en efecto, del mandatario provincial– el líder de La Libertad Avanza justificó lo ocurrido de la siguiente manera: “Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda”.

Milei mostró el avance de los caniles en Olivos: "Pronto mis hijitos vendrán a vivir conmigo" ​

El pedido especial de Milei a Bullrich por el conductor que atropelló a un perro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó buscar y judicializar a un conductor de un micro escolar que atropelló y mató a un perro. Fue tras un pedido especial, según dijo, del presidente Javier Milei.

Se sabe desde hace tiempo que el jefe de Estado tiene un vínculo especial con los perros, como él mismo expresó en reiteradas oportunidades al referirse a Milton, Murray, Robert y Lucas, clones de su perro Conan que falleció.

"Ayer el presidente me encomendó judicializar y buscar a este conductor y al ómnibus que sin importarle nada aplastó y mató adrede a un perro, violando las leyes de defensa animal", dijo la ministra. "Lo buscamos y lo encontramos. En esta Argentina el que las hace, las paga", agregó la titular de la cartera de Seguridad.

Minutos después llegó la respuesta de Milei: "Muchas gracias @PatoBullrich por su ENORME trabajo. Y que quede claro: EL QUE LAS HACE LAS PAGA".

