Nicolás Kreplak: "Pedimos un cierre total porque veíamos 50 mil contagios para la próxima semana"

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, analizó la situación epidemiológica de la pandemia de coronavirus y afirmó que "estamos en una situación de saturación, pero no de colapso”, pero que “si esto sigue así, va a pasar".

"Estamos con una cantidad de casos donde, en cualquier país del mundo, se encuentran todas las actividades cerradas", explicó Nicolás Kreplak este miércoles 21 de abril en diálogo con Romina Manguel en RM (A24). Por eso, defendió la virtualidad escolar y alertó que "ir a la escuela es circulación e importa porque es el 20% de la circulación que hay en el AMBA".

Nicolás Kreplak respaldó la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales, tema que generó una disputa político-judicial con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, el funcionario bonaerense especificó que “la circulación no es el transporte público”, sino que son “personas que salen de su casa y se encuentran con otros.

“Tiene que ver con un intercambio de personas con otras que no pertenecen al mismo grupo. Por supuesto, con protocolos menos riesgo tiene, pero nunca lo anula", aseguró el funcionario de la gestión de Axel Kicillof.

"Estamos viendo un aumento en los casos que es el quiebre de la curva que se vio en todos los países del mundo, antes de iniciar la etapa donde se sobrepasa el sistema de salud", señaló Nicolás Kreplak, quien a su vez sostuvo que es “imposible analizar una epidemia como una suma de una serie de factores”.

Kreplak explicó que para adoptar medidas se tuvo en cuenta el "nivel preocupante" de ocupación de camas

“Uno no puede decir cuánto influye un fin de semana de turismo o una medida particular, como por ejemplo las clases, analizándola y extrayéndola del comportamiento social. Si uno pudiera atribuirle el porcentaje de contagiosidad a cada actividad, simplemente eliminaríamos las más contagiosas y ya no habría pandemia", resaltó el viceministro bonaerense.

En relación a la tensión que existe actualmente entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el segundo de la cartera sanitaria bonaerense opinó que “esta discusión sobre estas minucias las podemos tener después”. Seguidamente, ahondó en la capacidad del sistema sanitario, el cual, según Nicolás Kreplak, “está llegando a su máximo absoluto de capacidad asistencial”.

Para la presidente de SATI, si la situación epidemiológica continua "el colapso será pronto"

Segunda ola de COVID-19: "Tenemos que bajar la cantidad de casos"

"La cantidad de casos que tenemos en este momento es incompatible con la capacidad del sistema de salud de seguir atendiéndolos. Tenemos que bajar la cantidad de casos", advirtió el funcionario y agregó que el sistema de salud “no solamente está saturado en las unidades de Terapia Intensiva”, sino que “en todas las líneas”. “En la provincia tenemos algunas camas que nos van a durar algunos días más, pero no hay más", lamentó

De todas maneras, resaltó que "siempre se puede estar peor", pero reiteró que "estamos en una situación de saturación, pero no de colapso, porque todavía el sistema da respuesta; pero si esto sigue así, va a pasar".

Por último, al evaluar los resultados de las medidas impulsadas por Alberto Fernández, Nicolás Kreplak concluyó: "Uno empieza a ver atisbos de una desaceleración en la velocidad de los incrementos de los casos. Nosotros pedimos un cierre total, veíamos una proyección de casos que iba a generar 50 mil para la próxima semana. Lo que vemos ahora es que esa tendencia se ha enlentecido o desvanecido, pero por supuesto es insuficiente”.

CFT/FF