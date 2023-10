La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, emitió su voto este mediodía en el barrio porteño de Palermo, donde dijo que su espacio está "contento" con lo que hicieron y le "ofrecieron al pueblo argentino" y manifestó que se imagina "festejando".

“Voy a ser Presidenta”, dijo Bullrich, quien agregó que mañana se imagina “festejando”, al hablar después sufragar a las 13.37 en un centro de votación ubicado en el predio de la Sociedad Rural Argentina.

“Es una sensación muy impresionante, ser hoy la candidata de Juntos Por el Cambio y ver que hay mucha gente que adhiere a nuestra propuesta”, declaró Bullrich a la espera de los resultados preliminares que se conocerán en las últimas horas de la noche.

La candidata de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich votó en el predio de la Sociedad Rural Argentina

“Tenemos que esperar el resultado, pero estamos contentos con lo que hemos hecho y le hemos ofrecido al pueblo argentino”, sostuvo Bullrich.

La candidata presidencial de JxC manifestó que “el objetivo de quien se presenta representando una fuerza tan importante como Juntos por el Cambio es, por supuesto, entrar al balotaje y ganar la elección, ese es el objetivo claro que tenemos”.

“Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad”, afirmó al ser consultada sobre qué mensaje le enviaría a la sociedad.

Elecciones 2023: con un look relajado, así votó Patricia Bullrich

Al ser consultada en la rueda de prensa por las denuncias relacionadas a la falta de boletas por parte de los electores, la representante de JxC mencionó que “a mí me llegan comentarios aislados de falta de boletas, pero hay que tener un mecanismo aceitado para hacer una reposición rápida” y comentó que al ingresar al cuarto oscuro se encontraban mezcladas las correspondientes a nivel nacional con las de la Ciudad.

Cristina Kirchner votó en Río Gallegos y se distanció de Alberto Fernández: "Este gobierno no fue el mío"

Elecciones 2023: las declaraciones de Bullrich sobre la supuesta violación de la veda electoral y los dichos de Cristina Kirchner

“No voy a hacer juicios sobre lo que han dicho otros. No he mirado televisión en toda la mañana”, respondió la líder de la fórmula electoral de Juntos Por el Cambio, al ser consultada sobre la supuesta violación de la veda electoral por parte del resto de los candidatos.

Además, se refirió a los dichos de Cristina Kirchner en Río Gallegos y manifestó que “No voy a opinar sobre las decisiones de Cristina Fernández hoy”

PM / ds