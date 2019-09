Para Lavagna, Alternativa Federal "empezó siendo un operativo a favor del Gobierno"

El candidato presidencial y líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna, recordó el inicio de Alternativa Federal y aseguró que fue "toda una novelización que empezó siendo un operativo a favor del Gobierno".

El economista fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo Puro (Net TV) y, ante un hipotético escenario de que el presidente Mauricio Macri se baje de su candidatura y lo apoye para que no gane Alberto Fernández, consideró que si bien no dijo que le "disgustan", pero que en "términos probabilísticos" no lo ve probable.

A continuación, un fragmento de la entrevista:

— O sea que, Consenso Federal hizo gala de su federalismo en la elección de los representantes de cada una de las provincias para la legislatura.

— Así es, y obviamente la presencia de Juan Manuel Urtubey en la fórmual es una ratificación de eso.

— Ahora, más allá de la expectativa de que Consenso Federal tenga una representación en el Congreso mayor a la esperada y pueda terminar siendo una fuerza de equilibrio entre estos dos polos, le asigna alguna posibilidad a que viendo el presidente Macri a que su figura genera rechazo, que las posibilidades de llegar a un balotaje se hacen cada vez más distantes y que lejos de ganar votos, las encuestas muestran que va perdiendo votos, llega a la conclusión de que él tenga que bajar su candidatura y, déjeme construir este escenario hipotético, y diga bueno 'voten por Lavagna y Urtubey'. De hecho en su momento había dicho que Urtubey era él y Massa era Cristina, 'corten boleta y voten por Lavagna- Urtubey', ¿usted ve alguna posibilidad de que los 32 puntos de Cambiemos más los 5 acumulados entre Espert y Gómez Centurión, más los suyos, construyan una masa crítica suficiente para que haya un balotaje entre usted y Alberto Fernández?

— Me río un poco porque a usted le gusta construir algunas utopías noveladas, lo hizo durante muchos meses con el tema de Alternativa Federal. Me parece que esto se parece a eso, es inventar escenarios entre los cuales, no voy a decir que me disgustan, pero en términos probabilísticos, no lo veo.

— Respecto de Alternativa Federal, en su momento las encuestas indicaban que tenían más del 20% de votos, en algún momento, hoy, visto en retrospectiva, ¿se arrepiente de no haber aceptado ir a internas y haber logrado mantener ese 20%?

— No, forma parte esa esa novelización utópica. Yo nunca formé parte de Alternativa Federal, empezando por ahí. Segundo por qué los cuatro que eran candidatos en Alternativa Federal no hicieron una interna entre ellos, si era tan democrático y les gustaba tanto. Eso fue todo una novelización que empezó siendo un operativo a favor del Gobierno.

— Si bien es contrafáctico, creo que obviamente si hubiese existido un acuerdo entre Alternativa Federal y Consenso Federal y hubiesen logrado tener ese 20%, hoy no estaríamos en el escenario de un seguro triunfo de Alberto Fernández.

— Así empezó, y después la realidad mostró que cada cual partió en búsqueda de, por ahí, de soluciones de su sector o personales, con la única excepción de Juan Manuel Urtubey, quien a pesar de haber sido tentado por el Gobierno, se mantuvo muy firmemente y por eso hoy estamos juntos y somos fórmula.

— ¿Pudo haber tenido que ver también el movimiento que hizo Cristina Kirchner de no ser ella candidata a presidenta, colocar a Alberto Fernández y que parte de los gobernadores, recuerdo que por ejemplo el gobernador de San Juan, el de Entre Ríos, se habían manifestado a favor de su candidatura, y que la aparición de Alberto Fernández como candidato le restó masa crítica a utopía que se creó?

— La decisión de la expresidenta fue políticamente una jugada inteligente que modificó un montón de cosas, usted recordará que al principio, después de aparecida la novedad, buena parte de la prensa se encargó prácticamente de prohibir que uno dijera que había sido una jugada inteligente. Creo que fue una jugada inteligente que hasta el día de hoy ha dado resultados.

