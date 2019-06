Massa K: Lavagna aprovecha el cambio de rumbo y se acerca a Stolbizer

El documento que dio a conocer Sergio Massa en el que llamó a construir "una amplia coalición opositora" con un claro guiño al kirchnerismo de cara a una posible alianza con la dupla Alberto Fernández - Cristina Kirchner fue fuertemente cuestionado por una de las líderes más importante del tigrense en los últimos años: Margarita Stolbizer. A esas críticas, se le sumó el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien remarcó la "coherencia" de su espacio al mantenerse al margen de la grieta.

El candidato presidencial, que el miércoles lanzó el bunker de campaña en Capital Federal, sostuvo que mientras "otros partidos" negocian "para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta", Consenso 19 se mantiene "coherente" al permanecer alejado de Cambiemos y del kirchnerismo.

Lavagna se expresó así poco después de que Massa diera a conocer un documento en el que llamó a construir "una amplia coalición opositora" y "salir de la lógica amigo-enemigo" y "los enfrentamientos históricos", que fue tomado como un guiño al armado del PJ y el kirchnerismo que encabeza Alberto Fernández.

En declaraciones al programa Toma y Daca que se emite por la AM750, para el exministro, mientras "otros partidos" llevan a cabo "una permanente negociación para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta, desde que empezó esta campaña el planteo de Consenso 19 ha sido exactamente el mismo, sumamente coherente: ni Macri ni Cristina".

La reacción de Lavagna al anuncio de Massa fue similar a la que tuvo la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que en este contexto terminó de definir que su partido acompañará al exministro de Economía, quien de esta manera suma el apoyo de un sector progresista tras su alejamiento de Alternativa Federal.

Tras evaluar que el acercamiento de su ex socio político al kirchnerismo "no es bueno", Stolbizer indicó que ahora quedó ubicada "en las antípodas" del líder del Frente Renovador y que de cara al cierre de la inscripción de alianzas del 12 de junio "la idea es trabajar en Consenso 19".

Lavagna apuntó contra "los dos polos de la grieta" por considerar que "sus respectivos gobiernos fracasaron" y sostuvo que "la muestra está en las propias cifras oficiales, que dicen que en los últimos ocho años el nivel de producción estuvo absolutamente estancado, incluso declinando los últimos dos períodos".

El candidato presidencial explicó que "el gobierno de Cristina Kirchner fracasó porque se preocupó por el consumo, pero dejó de lado la producción", mientras que el de Mauricio Macri "se basó en variables de tipo financiero, como las tasas de interés y el nivel del riesgo país".

Al respecto, sostuvo que "la visión macroeconómica correcta" es "operar simultáneamente sobre el consumo, la inversión y sobre las exportaciones para que sean las que muevan la máquina de esta economía que está estancada, a pesar de tener muchos recursos ociosos".

"No va a haber recuperación si no se reconquista el poder de compra de los ciudadanos", aseguró el ex ministro de Economía, quien subrayó que "cuando se mueve el poder de compra, rápidamente aparece la pequeña y mediana empresa, que es la más golpeada por la crisis, que prende las luces, infla las gomas y empieza a trabajar y genera un círculo virtuoso entre el consumo y las exportaciones".

