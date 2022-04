Sindicalistas K también exigen aumentos por decreto

Los gremios que hoy lucen alineados al kirchnerismo redoblan la apuesta: afirman que la reapertura de paritarias que oficializó el Gobierno esta semana no alcanza para mejorar la recomposición salarial y le reclaman medidas contundentes, en un contexto marcado por la escalada inflacionaria. Además, prometen “militar” a fondo el proyecto del bloque de la titular del Senado destinado al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Omar Plaini, uno de los integrantes del consejo directivo de la CGT, titular del gremio de Canillitas y senador provincial del FdT, saludó la reapertura de las negociaciones salariales que estableció Casa Rosada, pero reconoció que los sindicatos galopan por detrás de la suba de precios. “Siempre pasa lo mismo, las paritarias se cierran a 45%, por ejemplo, y cuando se revisan, en octubre y noviembre, los trabajadores perdieron 4 o 5 puntos. Espero que alcance”, le comentó el referente sindical a PERFIL.

Caso contrario, Plaini consideró que Alberto Fernández deberá avanzar hacia aumentos generalizados “por decreto, como hizo Néstor Kirchner con Roberto Lavagna”. No es el único representante sindical que solicita, y con fervor, disposiciones “a fondo”: Walter Correa, referente de la Corriente Federal de Trabajadores en la CGT, con vínculo aceitado con el kirchnerismo, es otro de los dirigentes que señala que “por más paritarias que saquemos, si el Estado no le pone un freno a estos sinvergüenzas, levantan los precios como locos y no alcanza, no se pueden pagar los alquileres. Nosotros estamos en un gobierno nacional, popular y peronista y yo quiero volver a ese 2014”.

“Tenemos que retomar el compromiso electoral que expresamos en 2019, a eso hay que volver ahora que parece que la pandemia está terminando. Si no, sería todo una mentira y la verdad que muchos no estamos dispuestos a ser parte de la mirada al costado”, añadió Correa en El Destape.

En ese sentido, el sindicalismo se mueve al compás de las divisiones que se observan en el Frente de Todos y el moyanismo y las CTA anticipan que seguirán defendiendo, y militando en las calles, la iniciativa del kirchnerismo, que se debatió en el Senado. La propuesta crea un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, con dinero fugado al exterior. Los denominados “gordos” de la central Azopardo no tomaron postura. “El acuerdo con el Fondo ya está, sabemos que con eso no hay marcha atrás. El tema que se tiene que discutir ahora es cómo se abona esa deuda y reafirmamos que no se puede pagar con un ajuste a la clase trabajadora. Por eso fuimos al Senado a defender el proyecto del pago con dinero fugado, que además tiene antecedentes, se puede llevar adelante. ¿Si están todos los sectores del Gobierno comprometidos con el proyecto? Está acompañado por todos, tiene que haber compromiso”, expresó Plaini, quien además solicita, como las dos CTA, que se vuelva a discutir un impuesto a la riqueza para cancelar compromisos con el organismo internacional de crédito.

Las iniciativas tienen la defensa de Pablo Moyano, quien sigue adelante con su propia agenda, independiente del resto de los secretarios generales de la CGT. Se mostró con Máximo Kirchner, el día que avaló un documento sindical crítico del acuerdo con el FMI, y esta semana tomó contacto con Alberto Fernández, mediante un almuerzo a solas en la que hablaron de todos los temas. Un acercamiento “necesario” para las partes que vivieron semanas de tensión por discrepancias ante el rol de las ART y los tratamientos de coronavirus.