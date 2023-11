Tras 8 años a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel presentó el último informe de gestión en la Legislatura

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, se presentó este viernes en la Legislatura porteña para brindar su 16° y última exposición sobre los avances del Plan General de Gobierno, tal como lo hizo dos veces por año desde que asumió su cargo en diciembre de 2015 y cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución y la ley Nº 2506/07 de la Ciudad.

En esta oportunidad, no sólo repasó lo realizado en los últimos 6 meses por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, sino que por tratarse de la última presentación, hizo especial hincapié en las transformaciones más importantes que se llevaron a cabo en la Ciudad en los últimos 8 años de gestión.

Esta sesión especial de la Legislatura contó con la presencia del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, miembros del gabinete, de la Justicia porteña y de diferentes organismos de la Ciudad con quienes los equipos han trabajado en conjunto a lo largo de los años para llevar adelante cada uno de los proyectos.

En su discurso, Felipe Miguel enumeró los diferentes ejes de trabajo y mencionó algunos de los proyectos más importantes que se llevaron adelante en el último tiempo. Entre otras transformaciones urbanas mencionó la construcción del Paseo del Bajo, la recuperación de 25 kilómetros en la costa del Río de la Plata, y la creación de espacios que antes no existían como el Barrio Olímpico y el Parque de la Innovación. Hizo especial énfasis en la gestión de la pandemia, la creación de la Policía de la Ciudad y la integración de los barrios vulnerables. En cuanto a la eficiencia del estado, el jefe de Gabinete sostuvo que la Ciudad tiene el menor nivel de deuda de los últimos 10 años y superávit financiero. Y entre otras cosas, destacó que Buenos Aires fue la primera Ciudad del mundo en usar WhatsApp como canal de comunicación con los vecinos.



En sus palabras, el jefe de Gabinete agradeció especialmente a los legisladores por haber elaborado “proyectos fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos de Buenos Aires”; a la Justicia, “por haber colaborado en la elaboración de los códigos, la agilización de los procesos y el cumplimiento de los derechos y obligaciones en la Ciudad”; al equipo del Gobierno de la Ciudad “por su trabajo incansable y su acompañamiento en cada decisión” y dejó un mensaje para el Gobernador electo Jorge Macri: “Se vienen grandes desafíos, pero tengo la tranquilidad de saber que Jorge y Clara van a seguir honrando estos valores, liderando un equipo que cuenta con la preparación y la experiencia para continuar y profundizar este camino. Les deseo todos los éxitos”.

Al finalizar, dedicó unas palabras para Horacio Rodríguez Larreta: “Quiero darle las gracias a Horacio. Gracias por habernos dado la inmensa responsabilidad de gestionar una Ciudad como Buenos Aires y el honor de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos. Gracias por motivarnos a ir por más y por haber tenido la firme convicción, aún en los contextos más difíciles, de llevar los proyectos adelante”.

Como parte de la Transformación Urbana, comenzó mencionando que en los últimos 8 años se construyeron 40 kilómetros de obras hidráulicas y se sumaron más de 200 hectáreas de espacio público nuevo, 19 plazas y 20 calles verdes. El jefe de Gabinete además, mencionó que construyeron 25 km de paseo frente al río, desde av. General Paz hasta el Riachuelo. “Buenos Aires creció desde las orillas del Río de la Plata, y hace décadas que le dábamos la espalda”, sostuvo. Además, destacó la transformación del viejo zoológico en Ecoparque: “En el marco de este proyecto hicimos 4.227 rescates, 4.702 liberaciones y 950 derivaciones de animales”, detalló. Siguiendo con los cambios y transformaciones en la Ciudad, mencionó que en el Microcentro están reconvirtiendo 230 mil m2 con proyectos de viviendas, oficinas y servicios e impulsando iniciativas para facilitar el alquiler o la compra de departamento. “Otro ejemplo de transformación fue el Barrio Olímpico, que es parte del legado que nos dejaron los Juegos Olímpicos de la Juventud”, agregó y sostuvo que los departamentos de la Villa Olímpica se convirtieron en la casa propia de 1.157 familias del sur de la Ciudad. En ese sentido, Felipe Miguel destacó también el trabajo realizado en el Casco histórico: “Hicimos 47 intervenciones de distinto tipo: las calles que estaban asfaltadas se adoquinaron, renovamos 10 fachadas históricas, sumamos alumbrado y mejoramos la movilidad peatonal, cambiando incluso la circulación de las 4 líneas de colectivo que pasaban por ahí y hoy van por el Metrobús del Bajo y el de 9 de Julio”. Además, destacó la creación del Parque de la Innovación, un nuevo espacio que reúne a emprendedores, estudiantes e investigadores con instituciones públicas y privadas, del país y del mundo, en donde se sumaron 7 hectáreas de nuevo espacio público.

Continuando con la Movilidad, Felipe Miguel sostuvo: “Nos propusimos que en Buenos Aires se pudiera llegar caminando, en bicicleta o en transporte público a todos lados. Y soñamos en grande: hicimos obras de ingeniería que cambiaron la fisonomía de la Ciudad para siempre”, y destacó la construcción de los 3 viaductos que permitieron eliminar 32 barreras y abrir 22 calles. “Hacía más de 100 años que no se hacían viaductos en la Ciudad. Planificamos cada etapa, nos comprometimos con los plazos y, en cuatro años, transformamos la calidad de vida de millones de vecinos”, subrayó. Una de las obras más importantes que mencionó y destacó de la gestión, fue el Paseo del Bajo, una autopista exclusiva para camiones que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. “En colaboración con el entonces Gobierno Nacional de Mauricio Macri, ordenamos el tránsito en el bajo porteño, donde durante muchos años tuvimos embotellamientos, ruido, humo y una pared de camiones, hoy hay 135 mil personas por día que circulan con fluidez. Y además, generamos desarrollo para los argentinos, porque los miles de transportistas que llegan a Buenos Aires pasaron de hacer un tramo de 7,1 kilómetros en 1 hora a 12 minutos”, sostuvo y agregó: “Esto es parte del legado que vamos a dejarle a los ciudadanos de Buenos Aires: se puede hacer las cosas diferente en la Argentina. Se puede y se debe trabajar en equipo entre los gobiernos de distintas jurisdicciones y con organismos internacionales, se puede proyectar a largo plazo, y se pueden terminar las obras que se empiezan. Y en tiempo y forma”. Continuando con la movilidad, mencionó que se alcanzaron los 310 kilómetros de ciclovías en todas las comunas y barrios y además, se sumaron 5 corredores a la Red de Metrobus y 6 centros de trasbordo para simplificar la combinación de transportes de 1,6 millones de pasajeros que circulan todos los días. Sobre el subte, mencionó: “Cuando el Gobierno Nacional nos delegó la responsabilidad sobre el subte de la Ciudad, había vagones que tenían más de 100 años, no había aire acondicionado en ninguna de las líneas, y los usuarios viajaban inseguros”, y detalló: “En estos 8 años cambiamos los vagones, hicimos 5 nuevas estaciones de subte, renovamos integralmente otras 5, bajamos la frecuencia, pusimos aire acondicionado en el 100% de las líneas A, C, D y H y cambiamos el contrato de concesión para mejorar la calidad del servicio. A partir de estos esfuerzos sumamos 500 mil viajes diarios, y llegamos a tener hasta 1.300.000 viajes por día”.

Como cada año, destacó la importancia del mantenimiento en la ciudad: “Casi tan importante como hacer, es mantener lo hecho. En CABA todo lo que se hace, se cuida”, sostuvo y detalló entre otros los trabajos de poda, repavimentación, luminaria, y limpieza de pluviales. “Trabajamos todos los días para que el espacio público, que representa casi la mitad de la superficie de nuestra Ciudad, esté en buen estado, sea cómodo, accesible y seguro para su disfrute. Eso no sólo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que ahorra costos estatales”, dijo.

En materia ambiental, el jefe de Gabinete mencionó que hace 8 años iniciaron un camino para mejorar la gestión de los residuos y la higiene. Entre otros puntos destacó la inauguración del primer Centro de Reciclaje de Argentina y sostuvo que Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica 100% LED. “A partir de estos avances, Buenos Aires fue premiada como ciudad líder en cambio climático por la Carbon Disclosure Project en 2018. Y en 2022 fue elegida como sede del C40”, dijo.

Para comenzar con lo hecho en materia de Integración Socio-urbana, Felipe Miguel sostuvo: “En toda ciudad hay dos formas de trabajar en las zonas vulnerables: promoviendo el asistencialismo y la dependencia estatal, o generando oportunidades. Nosotros elegimos la segunda”. El jefe de Gabinete de la Ciudad, mencionó que trabajaron en conjunto con los vecinos de los barrios Padre Mugica, Rodrigo Bueno, 20, 21-24 y Playón Chacarita para mejorar la habitabilidad, reforzar la presencia del estado e impulsar el desarrollo económico. Entre los puntos destacados, se encuentran la construcción de 50 km de obras de infraestructura, para que todos tengan servicios básicos de agua, cloacas y conexiones eléctricas; la apertura de 58 calles y pasajes, la creación de 98.329 m2 de espacio público nuevo y mejorado, la construcción de 5.743 viviendas nuevas y la relocalización de 5 mil familias. Además, destacó la creación de 4 CESACs y 2 Centros de Cuidados Integrales; la modificación de los recorridos de 7 líneas de colectivos, que ahora entran a los barrios, al igual que los patrulleros; la construcción de 2 polos educativos, el María Elena Walsh y el Mugica. Felipe Miguel destacó además: “Instalamos 2 importantes edificios públicos en barrios vulnerables: el Ministerio de Educación en el Barrio 31 y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el Barrio 15, en el predio en el que estuvo abandonado durante décadas el viejo edificio del Elefante Blanco”. Sobre el impulso del desarrollo económico detalló la radicación de 60 empresas con más de 100 instalaciones en barrios vulnerables; el desarrollo de 2 patios gastronómicos y la creación de la Ley de Economía Social y Popular y del FONDES, un fondo de financiamiento público-privado para los emprendimientos de la economía popular. “Me emociona el trabajo que hicimos en el Barrio 31. Antes de que comenzáramos la transformación los chicos tenían que salir del barrio para estudiar, para atenderse en un centro de salud o para tomarse un colectivo; hoy las calles están asfaltadas y tienen todos estos servicios dentro del barrio. Bajamos la tasa de homicidios un 67%, hicimos oficinas de gobierno en donde antes había búnkers narco, promovimos la instalación de empresas, construimos viviendas nuevas y seguras, espacios públicos y de esparcimiento. Emociona ver a la gente, aún frente a las dificultades que atraviesan, acercándose a los lugares que dispusimos para aprender oficios y conseguir un trabajo”, sostuvo. Sobre la gestión de los subsidios habitacionales y Ciudadanía Porteña explicó que ahora, por ejemplo, para sostener el plan, los beneficiarios tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela, hacer cursos de formación y aceptar las ofertas laborales que se les presentan: “Así como trabajamos para que las personas de todos los barrios tengan las mismas oportunidades, también les exigimos que asuman las mismas responsabilidades”.

Entre las políticas de Género impulsadas en los últimos años Felipe Miguel, destacó la creación de 8 Centros Integrales de la Mujer y detalló que fueron entregados 7.377 botones antipánico. Además, mencionó que sumaron una división especializada en trata de personas en la Policía de la Ciudad.

Para comenzar con el eje de Seguridad, el jefe de Gabinete recordó la creación de la Policía de la Ciudad: “Hace 8 años imaginamos una Ciudad que tuviera una política de seguridad autónoma, que se dictara, definiera y diseñara desde CABA. Eso implicó, desde el primer día, dar la discusión para poder tener nuestra propia policía. En 2016, unificamos la ex Policía Metropolitana con parte de la Policía Federal Argentina y creamos una nueva fuerza que comenzó a operar como tal en 2017: la Policía de la Ciudad”. Y entre otras acciones que enumeró en materia de prevención, se destacan la construcción de 7 comisarías nuevas; la creación del Mapa del Delito, el desarrollo del Instituto Superior de Seguridad Pública del que ya egresaron un total de 7.810 cadetes; la instalación de más de 15 mil cámaras de seguridad (el 75% de la Ciudad está videovigilada), y la inauguración de 4 Centros de Monitoreo Urbano. Además, la construcción de un Anillo Digital en las entradas y salidas de la Ciudad, con 740 lectoras de patentes y 120 cámaras y la incorporación de la tecnología de reconocimiento facial, con la que fueron detenidos 1.695 delincuentes prófugos de la Justicia.

Para trabajar en la acción frente a los delitos, Felipe Miguel sostuvo que equiparon a la Policía con herramientas tecnológicas y de comunicación que les permitieran actuar rápida y eficazmente. Destacó además que cerraron 76 búnkers narco, y que centralizaron las llamadas del 911 logrando que atienda en 4 segundos o menos y envíe un patrullero que llega en 5 minutos al lugar de los hechos en casos graves. “Cuidamos a los que nos cuidan: todos los policías de la Ciudad reciben una formación dual, académica y en calle; hacen entrenamientos constantes en el Instituto Superior de Seguridad; y cuentan con el mejor equipamiento: adquirimos 500 autos, 258 camionetas, 150 motos, 15 cuatriciclos, 5 drones, 8.573 celulares, chalecos de protección de última generación, y 60 pistolas taser que ya usan 250 agentes”, detalló y agregó: “Trabajamos junto al Ministerio Público Fiscal y a la Justicia contravencional y penal para que haya consecuencias para los que delinquen. Gracias a todos estos esfuerzos, en 2022 nos convertimos en la segunda Ciudad capital más segura de América, después de Ottawa, Canadá”.

Sobre Bienestar Integral, el jefe de Gabinete comenzó destacando lo realizado en el área de salud: “Logramos tener un centro de salud a 15 minutos del hogar de cada porteño”, dijo. Además destacó que el servicio de emergencias del SAME es de excelencia: “Un equipo de 1.300 profesionales con 48 ambulancias de alta tecnología, 2 helicópteros y 22 bases operativas extrahospitalarias que asiste a un promedio de 250 mil personas al año”. Entre otros trabajos realizados para mejorar la prestación del servicio, Felipe Miguel mencionó que se hicieron 113 obras en diferentes hospitales. “Inauguramos el Hospital Cecilia Grierson y sus anexos; refuncionalizamos el sector de internación de toxicología del Fernández; y construimos un nuevo edificio de guardia en el Rivadavia, entre muchas otras”, dijo y agregó: “También reforzamos la conectividad. Y hoy 7.228.960 pacientes cuentan con Historia Clínica Electrónica en todos los CeSACs y en más del 90% de los hospitales”.

Para continuar, Felipe Miguel destacó especialmente la gestión de la pandemia del Covid en la Ciudad. “Tomamos la decisión de reorganizarnos y conformar dos equipos de gobierno que funcionaron en paralelo: uno continuó dedicado a la gestión habitual y el mantenimiento de la Ciudad, y el otro se abocó de lleno a impulsar medidas de prevención y cuidado, detección temprana y aislamiento de casos positivos y contactos estrechos”, afirmó. Entre otras cosas, mencionó que reordenaron las cuentas públicas para dirigir todos los esfuerzos al sistema de salud; se triplicaron las camas en las Unidades de Terapia Intensiva y se llegaron a tener 72 dispositivos de testeo en funcionamiento haciendo hasta 60 mil testeos diarios, más del 50% de los testeos a nivel nacional; se crearon 19 Unidades Febriles de Urgencia para la atención de casos sospechosos y 28 Dispositivos Detectar para hacer búsquedas activas de los contactos estrechos y personas con síntomas. “Tuvimos 50 hoteles operativos para el aislamiento de los casos leves, adultos mayores, personas en situación de calle y turistas. Cuando las vacunas ingresaron al país, coordinamos la campaña de vacunación más grande de los últimos tiempos y aplicamos un total de 10.528.348 vacunas”, continuó detallando y destacó: “Impulsamos la reapertura de las escuelas ni bien las condiciones sanitarias estuvieron dadas para hacerlo. Diseñamos más de 100 protocolos para reactivar el comercio y dimos distintos alivios económicos a más de 110 mil empresas”. Para cerrar, el jefe de Gabinete sostuvo: “La gestión de la pandemia en Buenos Aires nos permitió salvar vidas sin descuidar ni detener el funcionamiento posible de la Ciudad, y fue especialmente reconocida por la OMS por el trabajo hecho en los barrios vulnerables”.

Al momento de hablar de Deportes, Felipe Miguel sostuvo que durante los recesos escolares, más de 21 mil chicos hacen actividades deportivas en las Colonias de Vacaciones de la Ciudad y destacó: “En 2018 la Ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la mayor celebración multideportiva que se haya hecho en la Ciudad y en el país. Estudiamos la organización de eventos similares en otras ciudades y adecuamos todo lo que hizo falta para el desarrollo local del evento, que involucró 4 mil atletas de 226 países, más de 8 mil jóvenes voluntarios y un millón de espectadores”. Sobre esto, agregó: “La organización del evento fue destacada por el Comité Olímpico Internacional, que incluso propuso a Buenos Aires como sede olímpica para futuros Juegos. Pero, sobre todo, nos dejó la satisfacción de saber que, más allá de las dificultades, los ciudadanos de Buenos Aires podemos enfrentar los más grandes desafíos, con altura, con excelencia y con profesionalismo”.

Sobre la Cultura en la Ciudad, el jefe de Gabinete comenzó afirmando: “Durante estos 8 años hicimos una revolución cultural en todos los barrios de la Ciudad, acompañando a los artistas en su crecimiento académico y profesional, fomentando el desarrollo y la producción de contenidos, y acercando más propuestas a los ciudadanos” y destacó que se duplicó la cantidad de vecinos con una actividad cultural pública a menos de 5 cuadras. El jefe de Gabinete, además, subrayó que se hicieron obras en todos los teatros de la Ciudad: renovamos el Colón y el San Martín, y mencionó la reapertura del Cine Teatro del Plata y el Teatro Alvear.

Entre otros puntos, mencionó que pusieron en valor los 12 museos de la Ciudad; en el sur fue inaugurado Colón Fábrica, y se crearon dos espacios exclusivos para chicos: Iupiii y el Museo de la Imaginación y el Juego; Felipe Miguel además sostuvo: “Creamos Vivamos Cultura, la primera plataforma de streaming con contenidos culturales para todo el país, que ya tiene más de 2,5 millones de usuarios”. Para cerrar, mencionó que “Celebramos en estos 8 años un total de 9 festivales, como el Emergente, Bafici y FIBA; y Noches Temáticas a las que asisten un millón de vecinos por año”.

Al momento de hablar de Educación, Felipe Miguel comenzó destacando que en la Ciudad el calendario escolar es de 192 días de clases y en esa línea sostuvo: ”Logramos que el 66% de las escuelas de gestión estatal tenga jornada completa, y las restantes funcionan con jornada extendida. Abrimos las escuelas los sábados y también durante los recesos de invierno y de verano. Gracias a esta Red de Fortalecimiento de Aprendizajes bajamos del 75% al 19,3% la cantidad de estudiantes con materias adeudadas”. El jefe de Gabinete mencionó además que fueron construidas 54 nuevas escuelas, 30 con sala de 3, que permitieron habilitar más de 9 mil nuevas vacantes. “En la Ciudad hay vacantes para todos los chicos en edad escolar”, afirmó. Además, destacó la creación de 8 polos educativos. Mencionó que todos los alumnos reciben educación digital, y desde sala de 5 aprenden programación y robótica: “Para eso cuentan con todo el equipamiento que necesitan. A través del Plan Sarmiento entregamos más de 240 mil dispositivos en el 100% de las escuelas de la Ciudad”, dijo y agregó: “Además de tener inglés obligatorio desde primer grado, hoy la Ciudad cuenta con 19 escuelas bilingües”.

En esa línea, afirmó: “En un mundo cada vez más exigente, tomamos la decisión de que los chicos del último año del secundario aprendan educación financiera y hagan prácticas educativas en ámbitos laborales en empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Gobierno. La enorme mayoría de los ciudadanos creemos en la cultura del trabajo. La enorme mayoría de los ciudadanos creemos en el esfuerzo y en el mérito. Creemos porque venimos de ahí. Porque nuestros padres, nuestros abuelos se ganaron la vida trabajando. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos”.

Para continuar, Felipe Miguel mencionó que es necesario que los docentes estén a la altura de los tiempos que corren, con capacitación y actualización permanente y dijo: “En 2022 modificamos el Estatuto Docente. Después de 40 años, casi dos generaciones de docentes cuyo crecimiento estaba atado solamente a la antigüedad y no al mérito, hoy tienen un mejor equilibrio para el ingreso y el ascenso y cuentan con incentivos que premian la capacitación. Ahora los docentes con mayor trayectoria y formación continúan en las aulas”. Detalló además que quintuplicaron la cantidad de horas de formación, triplicaron las horas de capacitación para acceder a cargos directivos, crearon la nueva Escuela de Maestros e inauguraron la primera Universidad de la Ciudad.

“Todo esto representa un enorme cambio en la educación. No da lo mismo que las escuelas estén cerradas o que estén abiertas. No nos da lo mismo no evaluar que hacerlo. No da lo mismo que los chicos promocionen directo o que pasen de año con todos los aprendizajes. Y no da lo mismo que miles de chicos terminen la secundaria sin tener en claro cómo conseguir el futuro que quieren”, concluyó.

Al momento de hablar de Trabajo, Felipe Miguel comenzó sosteniendo: “Hace 8 años nuestro objetivo fue que la Ciudad tuviera una economía diversificada, competitiva y abierta al mundo. Nos propusimos ser una de las mejores capitales globales para invertir, porque la inversión privada genera más trabajo, de mayor calidad y mejor pago” y agregó: “Para eso estudiamos las características propias de la Ciudad, junto a universidades nacionales e internacionales, identificamos los sectores productivos en los que presentamos una ventaja competitiva, y generamos estrategias específicas para potenciarlos”.

En esa línea, detalló que establecieron una política de Distritos Económicos y que “más de 900 empresas se radicaron en estos espacios, generando más de 36 mil puestos de trabajo y una inversión superior a los 547 millones de dólares”. Además, destacó: “Bajamos las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a distintos sectores productivos. Esto quiere decir que las industrias manufactureras, la construcción y las actividades primarias radicadas o con actividad comercial en la Ciudad pagan menos impuestos”. El jefe de gabinete, sostuvo que 87 mil jóvenes participaron de las Expo Empleo Joven y otros 5.638 están trabajando gracias a nuestro Plan de Empleo Joven, que cuenta con 343 empleadores adheridos. Mencionó la creación de 4 patios y 6 mercados gastronómicos y afirmó que en 2019, la Ciudad se consolidó como Capital Gastronómica de la región.

Felipe Miguel afirmó también: “Entramos al Top 10 de mejores ciudades del mundo para recibir nómades digitales, fuimos elegidos como la mejor ciudad de América para el turismo de reuniones, y posicionamos a Buenos Aires como capital gamer de la región”.

Como último eje de trabajo, el jefe de Gabinete enumeró lo realizado como Servicio a la gente. Para comenzar, sostuvo: “Nos propusimos ser un Estado ágil y digital, que le pida a los ciudadanos solo lo indispensable”, y en ese sentido destacó que 226 trámites fueron eliminados o simplificados y 80 pasaron a ser gratuitos. Además, afirmó que el 90,5% de los trámites en la Ciudad son digitales y que la Ciudad de Buenos Aires es la primera Ciudad del mundo en usar WhatsApp como canal de comunicación con los vecinos: “A través de Boti tuvimos más de 120 millones de conversaciones con los ciudadanos. Y ya hay más de 70 trámites, servicios y consultas que pueden resolverse por este medio”.

En cuanto a la transparencia en la gestión de los recursos, Felipe Miguel mencionó entre otras cosas la creación de plataformas como BA obras y BA Data, así como los Compromisos de gobierno que cada año son publicados en una web para que los ciudadanos midan el grado de avance. “Gracias a la administración responsable de los recursos logramos tener, al día de hoy, el menor nivel de deuda de los últimos 10 años y superávit financiero. Y ese equilibrio fiscal, a su vez, nos permitió bajar impuestos y costos para que la ciudadanía y el sector privado puedan crecer y desarrollarse con libertad”, afirmó.