Tras el fracaso del “Massa candidato” aparece el ministro

“Ya se estabilizó la situación macro, ahora llega la plata del FMI y con eso aflojás el mercado cambiario, vas a ajustar vía inflación un mes y después lo tenés que acomodar. Hay que liberar un poco importaciones para que no se caiga el nivel de actividad; una vez que acomodás eso, recomponés ingresos en todos los sectores para pasar por arriba a la inflación y después sí, a dedicarse a la campaña”, dice sin repetir y sin soplar uno de los dirigentes más cercanos a Sergio Massa. Parece obvio, pero el candidato de Unión por la Patria entendió ahora que no hay elección posible si no logra resolver la crisis económica; no hay promesas que valgan para los próximos cuatro años si no logra cumplir con su rol en los próximos tres meses; y no hay gratitud solo por agarrar “la papa caliente” sin resultados.

“Le reconocen que agarró una difícil. La idea del Massa heroico y que se la juega comienza a emerger. Hay, en efecto, un reconocimiento”, quedó plasmado en un paper al que accedió el candidato y los estrategas de la campaña los días previos a la elección. Pero esto no se vio en las urnas. Massa insiste con que él estaba cómodo en la Cámara de Diputados cuando decidió agarrar la cartera más caliente, pero al votante esto no le alcanza. Massa quiso ser ministro y también presionó para convertirse en candidato a presidente, por lo que el ciudadano ahora exige respuestas.

“Lo peor ya pasó”, parafrasean a Mauricio Macri sobre la semana difícil en la que el Gobierno devaluó un 20% sin un plan de alivio para los ciudadanos, que sufrieron una escalada de precios entre el 15% y el 30% de acuerdo a los diferentes rubros. También se apuran en anunciar que la macro “ya se estabilizó” y ahora solo queda esperar los dólares del Fondo Monetario Internacional para poner plata en el electorado. ¿El dólar llegó a su techo? Las últimas dos jornadas fue a la baja, pero nunca se sabe cuándo terminan las corridas cambiarias.

Tras la dura derrota que sufrió, Massa ahora sabe que necesita resultados. Por eso, mostrará su rol de ministro y guardará el traje de candidato. “Perdimos tiempo con ideologismo”, reconocen en el búnker oficial. Y agregan: “La campaña fue la patria y el modelo…”.

Mientras terminan de cruzar números y avanzar en el mapa con el que saldrán a buscar los votos perdidos, ya adelantan que Massa volverá a ser el protagonista de la elección: “En el acto del domingo, Massa parecía un invitado”, evalúa un dirigente que está muy cerca del tigrense. Se refiere a los discursos de Juan Grabois y Axel Kicillof, que se llevaron varios minutos de atención. Cuando le tocó hablar al candidato presidencial, la mayoría de los ciudadanos ya se habían ido a dormir.

Para lo que viene, apelan al viejo eslogan con el que el tigrense construyó la mayor parte de su carrera política. “Se viene +Massa”, dicen. El candidato a presidente deberá tener aún más protagonismo, despojarse del sello y del relato que se construyó. “La gente vota candidatos, ni proyectos, ni patria, ni modelo”, insisten. En este sentido, el Massa de los inicios es el Massa moderado. La ancha avenida del medio nunca le funcionó, pero ahora quedó solo captando esos votos. El kirchnerismo deberá ocuparse de conservar sus votos, mientras Massa va por los otros.

Aseguran que, en la competencia entre candidatos, Massa tiene todo para ganar. “Solo hay que comparar a quienes se presentan y es ahí en donde saca ventaja”, dicen confiados en que Unión por la Patria está competitivo e ingresará al ballottage.

Piensan en una pelea en noviembre contra Javier Milei. Evalúan que le será muy difícil a Patricia Bullrich mantener el porcentaje de la interna y además ir por los votos de la derecha que ya parecen firmes con el candidato ganador del 13 de agosto.