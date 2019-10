Magario le pidió a Vidal que le restituya los gastos por atender a los inundados

La interna entre la intendenta de La Matanza Verónica Magario y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sumó un nuevo capítulo este jueves cuando se conoció una carta de la jefa municipal pidiendo al gobierno provincial que se le "restituyan los gastos" de los operativos de emergencia que desataron las inundaciones.

"El municipio dispuso la utilización de recursos, humanos y materiales, para que a cada vecino afectado le llegara la atención necesaria" y "en función de ello solicito a usted se instruya a las áreas correspondientes para el reconocimiento y restitución de los gastos efectuados en el marco de la presente emergencia", dice la carta con la firma de la intendenta.

Según explicó en la misiva, a raíz de las inundaciones, hubo cinco mil evacuados y más de 40 mil afectados en el partido de La Matanza. No obstante, la tensión con la gobernadora que ya venía de antes pareciera dejar en claro que no habrá respuesta a tal pedido. En primer lugar porque desde el entorno de Vidal aseguran que "no es un gasto" ayudar a la gente y en segundo lugar porque ya días atrás el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, le endilgó a Magario no haber realizado obras a pesar de que "los fondos para hacerlas están".

"Lo que falta en La Matanza son obras"

"Lo que falta en La Matanza son obras, y los fondos para hacerlas están. El Municipio tiene un plazo fijo de 10.000 millones de pesos dando intereses en el banco. Es cierto que la lluvia fue importante, pero fue igual para varios municipios, y ahora se ve la diferencia entre los intendentes que se han preocupado por planificar e invertir en obra pública y los que no. Como ejemplo podemos pensar en La Plata, que sufrió aquella terrible inundación y ahora, luego de las obras, no hubo inconvenientes", aseguró el candidato a intendente.

Las inundaciones en La Matanza desataron una pelea política entre Vidal y Magario

"En un comunicado emitido que había dado a conocer Vidal se afirmaba que se entregaron elementos en Quilmes, La Plata, Ezeiza, Cañuelas, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza. Acá llegaron 85 colchones, 600 frazadas y cuatro botes más 1600 litros de agua", declaró a radio Rivadavia el subsecretario de Medios de La Matanza, Juan José Maderna.

"Es un diez por ciento de colaboración", agregó Maderna. "El 90 por ciento lo está llevando adelante el Municipio y las consecuencias de estas lluvias obviamente se acrecientan por problemas de obras hidráulicas que fueron detenidas, tanto del Gobierno Nacional como el de la provincia de Buenos Aires", explicó.

La carta completa:

J.D. / D.S.