Amor político: Pampita sale con un asesor de María Eugenia Vidal

por Agustín Gallardo

El corazón de Pampita siempre es noticia. Esta semana, mientras corría un rumor de un posible acercamiento con su ex, Benjamín Vicuña, se supo casi al mismo tiempo que había un nuevo amor en su vida. Como viene ocurriendo con sus últimos ex, el tema cobra más repercusión si el afortunado que “se adueña” de su corazón es una persona del ambiente. Este no es el caso; el flechazo viene del palo político. La ex modelo y conductora está saliendo con Roberto García Moritán (hijo), también empresario y funcionario de María Eugenia Vidal.

Ayer, en su programa de NetTV, Pampita confesó que está conociendo a alguien y, aunque no dio tantos detalles, aseguró estar “muy contenta”. Y apuntó: “Veremos qué pasa, hay algo”.

La noticia la dio esta semana la periodista Karina Iavicoli, quien habló con Moritán y la confirmó. El nuevo hombre que conquistó Pampita es dueño de un reconocido local gastronómico ubicado en el barrio de Palermo, al cual suelen asistir muchos famosos. Se trata de la cevichería La Mar, donde la propia Pampita fue hace unas semanas con amigas. De bajo perfil, Roberto es parte del equipo de trabajo de uno de los asesores de Vidal. “Es asesor de Fabián Perechodnick, secretario general de la Gobernación. Trabaja en temas de relaciones con empresarios y en el contacto con las villas de emergencia”, apunta a PERFIL una fuente de la Gobernación. También es hijo del embajador argentino ante las Naciones Unidas, de nombre homónimo.

Allí, dicen por lo bajo, en medio del sacudón electoral que recibió Cambiemos el pasado 11 de agosto en las PASO, este nuevo affaire oxigena los ánimos en ese espacio político, que viene de capa caída. “Están enamoradísimos, se comunican por Facetime todo el tiempo”, detallan.

Vida. Moritán estuvo casado con la empresaria inmobliaria Milagros Brito, con quien tuvo dos hijos: Santino y Delfina. Milagros Brito es la mayor de los seis hijos de Jorge Brito, titular del Banco Macro.

El perfil de parejas de Moritán es bastante alto: tras separarse de Brito, estuvo de novio un tiempo con Juana Viale. Robert, como lo llaman sus íntimos, tuvo una breve relación a comienzos de 2018 con la nieta de Mirtha Legrand.

Según se supo en su momento, hasta estuvo presente en el festejo familiar del último cumpleaños de la actriz, donde hubo presentación formal con Mirtha.

Por ahora, Pampita y Moritán no se muestran juntos, aunque la pareja ya compartió una salida a un ciclo de Microteatro, donde no llegaron a ser vistos por los fotógrafos. Por su parte, ella concurrió junto a sus amigas Barbie Simons y Julieta Novarro a La Mar, hace una semanas.

Son amores. Los últimos novios de Pampita fueron el ex tenista Juan “Pico” Mónaco, con quien estuvo en dos oportunidades (volvieron a darse una chance durante el verano hasta que aconteció la ruptura final a fines de enero), y Mariano Balcarce, empresario con quien salió desde marzo hasta comienzos de julio, cuando dio a conocer que se tomaron un tiempo indefinido.

La noticia del nuevo amor de Pampita se dio justo tras conocerse que Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez no estarían pasando un buen momento. Algunas versiones indican que Suárez vio un mensaje en el celular del actor que desató su enojo. El chileno le habría dicho a Pampita que extrañaba la vida familiar con ella. “Es absolutamente falso”, dijo Carolina Ardohain sobre los mensajes con su ex pareja. “Hay chats de padres hablando de cosas de los hijos, nada más. No hay nada más que eso: es todo mentira lo que se pueda decir o especular. Una mentira absoluta”, agregó. En ese sentido, se refirió a la relación que mantiene con su ex: “Tenemos que criar chicos de 4, 7 y 11 años. Así que hablamos de todo lo que tenga que ver con los chicos, todo el tiempo. No hay nada más en ningún chat y todo lo que se pueda decir sobre eso es mentira”.