Ascenso y caída de Bankman-Fried, el genio de las criptomonedas cuya compañía desapareció US$ 8.700 millones

Desde hace dos semanas, un tribunal de Nueva York tiene en el banquillo de los acusados a Sam Bankman-Fried, el ex director de la corredora de criptomonedas FTX, que enfrenta siete cargos de fraude, malversación de fondos y conspiración criminal relacionados con la quiebra de su empresa y, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a más de 100 años de prisión.

El niño prodigio de las criptomonedas tenía una fortuna de US$ 26 mil millones

Casi un año después de la implosión de su plataforma de criptomonedas FTX, el estadounidense Sam Bankman-Fried es juzgado en Nueva York bajo siete cargos de fraude, malversación de fondos y conspiración criminal.

La historia de Bankman-Fried parece guionada en Hollywood y su meteórico ascenso solo se compara con su fulminante caída en desgracia. Hijo de dos profesores de la Universidad de Stanford, en 2019 el ex estudiante graduado del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fundó la ya colapsada empresa de intercambio de criptodivisas FTX en 2019, tras lanzar el hedge fund de criptoactivos Alameda Research en 2017.

FTX se convirtió en la segunda firma de intercambio de criptomonedas del mundo, amasando en el proceso una gigantesca fortuna, y siguió una agresiva campaña de marketing asociándose con los nombres de estrellas como la supermodelo brasileña Gisele Bundchen o los célebres deportistas Stephen Curry y Tom Brady, que fueron generosamente recompensados.

Rápidamente "SBF" se convirtió más que un joven emprendedor, en embajador de las criptomonedas e hizo su primera aparición en el Congreso de EEUU en diciembre de 2021, testificando ante los legisladores sobre la entonces novedosa forma de moneda. El joven encantó a los legisladores estadounidenses con su discurso directo y su visión del futuro de las criptomonedas, incluido un régimen regulatorio extenso, una posición que no coincide con la de muchos en el sector.

De ser condenado, es probable que este treintañero pase el resto de su vida en prisión, ya que los siete cargos que se le imputan conllevan una pena total de varias décadas de cárcel.

Con decenas de proyectos y siempre de bermudas, Sam Bankman-Fried encarnó en sí mismo el mundo de las criptomonedas. El jefe de FTX había aparecido en las portadas de revistas de finanzas y tecnología, y Fortune lo comparó con Warren Buffett, y atrajo enormes inversiones de destacados administradores de fondos y capitalistas de riesgo.

El prodigio californiano ideó proyecto tras proyecto, desde una plataforma para que las personas hicieran donaciones en criptomonedas a Ucrania hasta un mercado de productos financieros derivados que pisó los pies de Wall Street. Amasó una fortuna estimada en 26 mil millones de dólares: "Salvo Mark Zuckerberg, nadie en la historia se volvió tan rico tan joven", decía un titular de Forbes, que puso a Bankman -Fried en su portada en octubre de 2021.

Cuando el mundo de las criptomonedas entró en crisis en a principios de 2022, Bankman-Fried se presentó a sí mismo como un salvador y compró la plataforma en problemas BlockFi y acciones de otra empresa que estaba en problemas, Voyager. SBF dijo que creía en el concepto de altruismo efectivo: encontrar la mejor manera de ayudar a otras personas, en particular donando todo o parte de su riqueza a organizaciones benéficas en lugar de ser voluntario en un comedor de beneficencia.

Cuando terminó la carrera de las criptodivisas en el mercado, en 2022, Bankman-Fried aseguraba que su negocio gozaba de buena salud, pero en realidad, su empresa también había sido duramente golpeada por la caída en el valor de las criptodivisas. Detrás de sus garantías, SBF estaba caminando por la cuerda floja financiera y asumiendo riesgos colosales, como se reveló más tarde en documentos judiciales.

"Soy una de las personas más odiadas del mundo"

El imperio de SBF comenzó a desmoronarse en noviembre de 2022, cuando un informe periodístico denunció que Bankman-Fried ordenó al exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, que hiciera cambios en el código informático del intercambio para permitir a Alameda tomar prestadas sumas ilimitadas de dinero para invertir en empresas de activos digitales en quiebra, un privilegio que no se otorga a otros usuarios.

Las acusaciones señalaban que los fondos de algunos clientes de FTX fueron usados, sin su conocimiento, para financiar a Alameda y realizar inversiones arriesgadas. El pánico se generalizó y los inversores particulares y socios comerciales corrieron a recuperar su dinero, al punto que el negocio, que en un momento había sido valorado en 32 mil millones de dólares, se hundió y se declaró en quiebra.

Cuando el polvo se disipó, faltaban unos 8.700 millones de dólares, según el administrador que gestionó la liquidación. La gran mayoría de la fortuna personal de Bankman-Fried se evaporó de la noche a la mañana y hoy su empresa está en bancarrota. Días después admitió que "metió la pata", pero negó haber aceptado dinero ajeno y culpó del enorme lío a antiguos colegas.

El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, acusó a Bankman-Fried de desviar fondos de clientes de FTX e inyectarlos en Alameda, así como de comprar inmuebles en las Bahamas por varios cientos de millones de dólares y hacer donaciones a candidatos políticos en Estados Unidos. Se estimó que la cantidad de víctimas podría ser "superior a un millón".

Acusado de fraude y conspiración criminal, SBF fue extraditado a finales de diciembre desde las Bahamas, donde estaba la sede de FTX, y fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares a su llegada a Nueva York. Pero a principios de agosto fue detenido nuevamente por orden del juez federal Lewis Kaplan, sospechosos de intentar manipular a los testigos.

Según el fiscal, Bankman-Fried pasó documentos al diario estadounidense The New York Times en un intento de influir en el testimonio de Caroline Ellison, su exnovia y antigua ejecutiva de 'Alameda'. La mujer fue acusada en este caso y aceptó cooperar con la justicia, al igual que otros tres antiguos ejecutivos del grupo, mientras SBF admitió errores de gestión pero ninguna irregularidad.

"Estoy arruinado y llevo una tobillera y soy una de las personas más odiadas del mundo", escribió en un documento publicado por The New York Times.

Las acrobacias financieras del fundador de FTX salen a la luz en su juicio

Zixiao "Gary" Wang

El juicio empezó el 3 de octubre en Nueva York y está en manos del juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan, que anteriormente manejó demandas por difamación contra el expresidente estadounidense Donald Trump y una demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Gran Bretaña.

El juez Kaplan dijo que Bankman-Fried podría cumplir una "sentencia muy larga" si es declarado culpable. De hecho, se enfrenta a una pena máxima de 110 años de prisión, aunque el juez dictará una sentencia final basándose en una serie de factores. Y es probable que esta sea mucho menor.

SBF "tenía riqueza y poder", pero todo estaba "construido sobre mentiras", afirmó el fiscal Thane Rehn en su discurso de apertura, donde lo acusó de haber cometido un "fraude masivo" al robar dinero de las cuentas de los clientes de su plataforma de intercambio FTX y usarlos para su propia cuenta.

Los fiscales afirman que las acciones de Bankman-Fried y sus colegas cercanos pusieron en peligro la disponibilidad de los fondos para sus usuarios, lo que llevó al colapso de FTX a medida que los precios de las criptomonedas cayeron.

Caroline Ellison

Admitió que llevó a cabo una gestión inadecuada del riesgo, pero negó haber robado fondos. Su defensa argumentó que Bankman-Fried creía que su tratamiento de los fondos de los clientes estaba en concordancia con los términos de servicio de FTX y la ley, enfatizando una creencia de "buena fe".

"Sam no defraudó a nadie", dice Mark Cohen, uno de los abogados del acusado. "No hubo ningún robo". Su abogado reconoció que Alameda había utilizado fondos de FTX, pero aseguró que se trataba simplemente de invertir el dinero, no de malversarlo.

Zixiao "Gary" Wang, que era director técnico de la compañía y tenía una fortuna estimada en US$ 4.600 millones cuando quebró en noviembre de 2022, fue el primer testigo del juicio y describió a SBF como un personaje que estaba dispuesto a violar la ley y mentir para permitir que FTX y Alameda registraran beneficios y un crecimiento sostenido.

Wng, que se declaró culpable de cuatro cargos, explicó ante el juez que en 2019, pocos meses después de la creación de FTX, SBF hizo cambiar el software operativo para permitir a Alameda pedir préstamos en la plataforma, lo que solo se autorizó a un puñado de clientes, en cantidades limitadas. Este cambio no se comunicó al público en general, ni a los clientes o inversores, dijo Wang. "Los clientes no nos habían dado permiso para utilizarlo (el dinero) con otros fines", declaró.

La línea de crédito otorgada a Alameda se fue ampliando gradualmente hasta alcanzar la astronómica suma de US$ 65 mil millones, dijo Wang, que explicó que en el momento de la quiebra de FTX, faltaban unos US$ 8.000 millones de los fondos de los clientes, prestados por Alameda, que no podía reembolsarlos. Agregó que SBF había solicitado varias veces que las pérdidas de los clientes se registraran en los libros de Alameda, para ocultar las transacciones al público en general y no dañar la imagen de FTX.

La ex novia de SBF, Caroline Ellison, acusada de siete cargos, afirmó ante el juez Kaplan que el ex ejecutivo le ordenó cometer delitos y aseguró que sustrajeron "alrededor de 14.000 millones" de dólares de los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas antes de que colapsara. "Era el jefe de Alameda y el propietario de Alameda y me dio instrucciones para cometer delitos", declaró Ellison sobre su ex novio.

Bankman-Fried "fue quien instaló el sistema" mediante el cual Alameda tomó el dinero del cliente de FTX y lo utilizó "para inversiones y para pagar deudas", dijo Ellison, de matemáticas de la Universidad de Stanford que desarrolló modelos matemáticos para las finanzas de mercado. "Para las decisiones importantes, lo consultaba Sam. Él era la persona a quien reportaba oficialmente. Era el dueño de Alameda. Podría haberme despedido si hubiera querido", dijo.

