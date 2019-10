por Agustín Gallardo

“A mí me acusás de algo que yo no hice y voy a tratar de demostrar como sea que eso no es verdad. Creo que el silencio es bastante sospechoso y, más allá de la persona que hizo la denuncia, sé que hay muchas mujeres que plantearon situaciones de acoso”. La declaración de Jimena Barón, en relación con la decisión de Axel de no hablar por el momento luego de haber sido acusado de abuso sexual simple, volvió a dejar en boca de todos el caso del cantante que, a una semana de la denuncia, lleva adelante la estrategia de no hacer declaraciones.

El lunes pasado se supo que el abogado Oscar Pandolfi fue designado al frente de la defensa del cantante. Durante esta semana, en pleno hermetismo, el letrado analizó la causa sin tener contacto con los medios. PERFIL le dejó reiterados mensajes pero no obtuvo respuesta alguna.

Después de que una joven oriunda de Catriel denunciara penalmente a Axel por el presunto delito de abuso sexual simple (a raíz de un hecho que habría ocurrido en 2017, en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo), el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti se encuentra investigando y esta semana tomó varias medidas de prueba testimonial e informativa, según detalló el abogado de la denunciante, José D’Antona. “La semana próxima va a haber novedades”, expresó el letrado a PERFIL sin dar más detalles.

Con respecto a las cinco mujeres que se acercaron a D’Antona para expresarle algunas experiencias similares que habían pasado en torno a Axel, aún ninguna de ellas ha tomado la decisión de hacer una denuncia. Sin embargo, el correr de los días hizo que más de una lo pensara como una posibilidad. Dentro de este universo, dos mujeres han llamado la atención de los investigadores. Una de ellas conoce a Axel desde antes de que fuera una figura pública y, según contaron, dejó un tendal de anécdotas que no lo dejan bien parado. La otra tuvo una mala experiencia con un familiar del cantante.

Luego del escándalo mediático entre Axel y Tini Stoessel por una situación confusa durante una entrevista que la propia Tini luego aclaró en favor de su colega, el relato de la periodista Paula Galloni en el programa de Pampita hizo que se dispararan más acusaciones. Ella contó la situación que vivió en carne propia, cuando recién empezaba su carrera y durante una entrevista el cantante intentó sobrepasarse con ella, según relató.

Otra de las mujeres que salieron a hablar dentro del ambiente artístico fue Lali Espósito, quien está siempre del lado de la persona denunciante. “Esto lo digo trayendo a mi mente a mi hermana, a mis amigas, a todas las mujeres de mi vida y del mundo, es lo que yo apoyo siempre. Lo único que tengo para decir al respecto es que cualquier caso, ya sea con un protagonista como Axel, con su popularidad, o el tipo de la esquina, que nadie lo conoce, para mí es exactamente igual de grave una denuncia así”, expresó Espósito. La carrera de Axel ahora presenta un panorama incierto, por lo menos en materia de shows, teniendo en cuenta que la semana pasada le cancelaron una presentación que tenía prevista en Córdoba.

El artista estaba anunciado como el número principal del Festival de la Pelota de Fútbol, en Bell Ville. Ahora, la gira de Axel sigue en Crespo, Entre Ríos (el 10/11), Olavarría, provincia de Buenos Aires (13/12) y Monte Maíz, Córdoba, el 25 de enero del año próximo. Por ahora, todas esas fechas siguen en pie.

En tanto, las redes sociales son un hervidero. Sin ir más lejos, el comentario de Jimena Barón causó cierto rechazo. “Siempre tan vulgar”; “Sos la menos indicada para opinar, si lo único que hacés es gatear”; “Ya se pasan. Cualquier cosa es acoso. Por Dios, arruinan la vida. Cualquiera”; “Jimena, preocupate por vos que salís siempre desnuda y hablás pavadas; “Andá, seguí mostrando el culo y dejá de opinar de algo tan delicado”, fueron algunos de los comentarios.

Las fans, por su parte, salieron a respaldar al músico. Frente a esto, Pampita expresó su opinión. “Hay que entender a la víctima”, dijo, pidiendo a las fans de Axel que “sean más sororas. Entiendo el cariño que le tienen a Axel como artista, no estamos diciendo que sea culpable, pero si se inicia este proceso yo me voy a poner del lado de la víctima”.

Denuncia

◆ El miércoles pasado se filtró que una mujer en Río Negro había realizado una denuncia por abuso sexual simple contra Axel.

◆ La denunciante lo hizo movilizada por el testimonio de Paula Galloni, una periodista que contó que había pasado un mal momento en una entrevista.

◆ Cinco mujeres dijeron haber pasado por situaciones similares y evalúan ir a la Justicia.

◆ Axel tiene un nuevo abogado, José Dantona, quien prepara desde Cipolletti una estrategia.