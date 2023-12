Byran Adams habló sobre su amistad con Lady Di y Amy Winehouse y confesó que intentó "salvarlas"

El reconocido artista canadiense Bryan Adams brindó una entrevista en profundidad en la que reflexionó sobre su estilo de vida, su prolífica carrera, la “provocativa” letra de “Summer of ’69” y su tendencia a intentar “salvar” a sus amigas que atraviesan momentos difíciles, destacándose las fallecidas Lady Di y Amy Winehouse.

En comunicación con el medio británico The Sunday Times, el guitarrista, cantante y compositor nacido en Ontario reconoció que, si bien para la mayoría de la gente “Summer of ‘69” trata sobre una revisión nostálgica del año que comenzó con The Beatles tocando en la terraza de su estudio de grabación y que incluyó el primer festival de Woodstock, en realidad estaba buscando el doble sentido sexual (“mi bebé y yo en 69”), ya que en ese año él apenas tenía 10 años.

“Iba a titular la canción ‘Best days of my life’, pero mencionar ‘69’ me pareció un poco más provocativo”, dijo Adams en la entrevista con un poco de vergüenza y añadió: “¿Esta charla no es un poco sexy para el horario del desayuno?”. Al ser consultado por otro fragmento de la letra, cuando afirma que “esos fueron los mejores días de mi vida”, contestó: “Los mejores días son ahora, siempre ahora”. “Cuando escribí esa canción, me esforzaba por imaginar o fantasear con lo que me depararía la vida, pero ahora estoy allí y, ya sabes, es genial”, admitió.

Bryan Adams junto a su exasistente personal y actual pareja, Alicia Grimaldi, con quien tiene dos hijos

“La vida es buena, hago música cuando quiero y hago giras cuando quiero. Pero realmente desearía haber sido padre cuando tenía 30 años porque ahora tendrían veintitantos y la dinámica sería diferente. Para ser honesto, estoy agradecido de que haya sucedido”, comentó Bryan Adams, en referencia a sus dos hijos, Mirabella Bunny, de 12 años, y Lula Rosylea, de 10, que tuvo con su exasistente personal y actual pareja, Alicia Grimaldi.

Si bien el artista nunca se casó, en The Sunday Times sugirieron que el proyecto de ser padre no llegó antes a su vida porque en ese período estaba en pareja con la modelo danesa Cecilie Thomsen, a quien habría engañado: “La nuestra era una relación tormentosa y la aventura de Bryan con Diana no la hizo más fácil”, dijo la modelo a la prensa en el 2003, en referencia a Lady Di. “Oh esa es una historia diferente. No, no tenía miedo, pero en realidad no es algo de lo que pueda hablar”, repuso Bryan Adams ante la consulta de por qué no pudo tener hijos cuando tenía 30 años.

En la misma entrevista, el también reconocido fotógrafo habló sobre su infancia, atravesada por los viajes y la violencia que ejercía su padre, Conrad Adams, un oficial del ejército británico, contra el resto de la familia. Relató que a los 11 años lo enviaron a un psicoanalista y que, luego del divorcio de sus padres, atravesó una adolescencia marcada por el descontrol y el consumo de drogas. Sin embargo, desde los 18 y hasta la actualidad, Bryan Adams vivió con una disciplina sorprendente y continuó siendo vegetariano y abstemio.

"Cuando recuerdo lo que estaba sucediendo en mis giras, nunca me ofrecieron drogas", indicó. “No estaba interesado. Estaba demasiado concentrado para estar desenfocado. Y tampoco me gustó nunca la sensación de estar borracho. Por eso me considero afortunado”, dijo.

Los intentos de Bryan Adams por ayudar a Lady Di y Amy Winehouse

Adams era cercano a la princesa Diana antes de su muerte en 1997. “Tuvimos muchas conversaciones realmente buenas, debo confesarlo. De hecho, es extraño y surrealista pensar en ello. Realmente Diana me gustaba mucho, mucho, era una mujer increíble y una gran inspiración. Conocerla fue realmente una de las cosas más maravillosas que me han pasado”, consideró el artista y reconoció que “tal vez, un poco” intentó salvarla.

El vínculo comenzó porque el canadiense compuso una canción junto a Jim Vallance llamada “Diana”, en la que profesa su amor por “la reina de todos mis sueños”, le ruega que deje a su esposo y sugiere que escape de esa vida. Si bien en ningún momento menciona al actual rey Carlos III ni da mayores indicios de que se trata de la princesa de Gales, tiempo después la conoció en un avión y dio explicaciones: “Una vez usé tu nombre en una canción”, le contó y Diana celebró: “Sí, lo sé, es muy gracioso. De hecho, me gustaría oírla de nuevo”.

“Así que envié una copia al Palacio de Kensington, recibí una invitación para tomar el té y así fue como nos hicimos amigos. Cuando fui por primera vez, ella no me dijo: 'Realmente necesito hablar con alguien', y uno no se mete en la vida de alguien queriendo saberlo todo en los primeros diez minutos. Era: 'Tomemos una taza de té'. Pero luego, cuanto más amigos nos volvimos, más aprendí lo que realmente estaba pasando”, puntualizó Bryan Adams y añadió que se volvieron “buenos amigos”.

Bryan Adams saludando a la princesa Diana, en una visita real a Canadá en 1986

Lo mismo intentó hacer Bryan Adams con Amy Winehouse. “Conocí a Amy cuando la fotografié y nos hicimos amigos. Entonces la invité a pasar las vacaciones con mi familia. Claro, traté de ayudarla pero, ya sabes, tiene que venir desde adentro. Realmente no sé qué pasó con Amy y es muy triste porque ella tenía muchísimo talento y yo admiraba enormemente su individualidad. ¿Pero hice una diferencia? No lo sé", reflexionó el artista que tuvo una segunda carrera exitosa como fotógrafo desde la década de 1990.

En 2007, en el apogeo de la adicción de Amy Winehouse, Adams llevó a la cantante británica a Point Lookout, su casa de seis habitaciones en la isla Mustique, para Navidad. Sin embargo, su intención de ayudarla a “limpiarse” fracasó, dado que en el vuelo de ida, Winehouse supuestamente tragó paquetes de heroína valuados en 2.000 libras esterlinas y luego se indignó enormemente cuando Adams y su madre le sirvieron una dieta a base de comida vegana y jugo de zanahoria y remolacha. “Bueno, traté de ayudar”, recordó.

Según otros medios, en ese mismo viaje la actriz británica Elizabeth Hurley (Al diablo con el diablo y Austin Powers) se acercó a saludar y Amy Winehouse le dijo que se “fuera a la mierda”. Un año más tarde, Bryan Adams publicó su disco titulado “11”, en el que incluyó una canción dedicada a Amy Winehouse titulada “Flower grown wild”, en la que enfatiza la juventud de la artista y la define como “un ángel con un ala rota”. Finalmente, la contralto falleció en el 2011 por intoxicación etílica, a los 27 años.

Bryan Adams tocando junto a la estrella más grande del pop actual, Taylor Swift, en el 2018

Sin embargo, ese no fue el fin de Bryan Adams en su misión de ayudar a artistas talentosas. Incluso había coordinado una reunión con la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, fallecida en julio de este año. Habían entablado una amistad después de que el canadiense la fotografiara para una revista y Adams describió su muerte como "desgarradora". Por último, en la entrevista con The Sunday Times, el autor de “Heaven” y “(Everything I do) I do it for you” también elogió a la estrella más grande del pop actual.

En los últimos años, Adams enfrentó problemas profesionales similares a los de su amiga Taylor Swift, quien perdió los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio y decidió volver a grabarlos. Adams también perdió los derechos de sus primeras canciones y relanzó nuevas versiones en el 2022. “Cuando vi lo que estaba haciendo Taylor, pensé: 'Es una idea brillante'. Fue como empezar de nuevo como artista independiente”, consideró.

