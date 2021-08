Después de 530 días Mirtha vuelve a conducir su programa

Fueron 530 días, y 125 programas. Cualquiera de las dos cifras sirven para mostrar que pasó mucho tiempo desde la última vez que Mirtha Legrand condujo su show televisivo. Sin embargo, hoy vuelve a la pantalla de El Trece y ya se debate el impacto que podría traer al rating del canal. Como Juana Viale estuvo de vacaciones en Europa con su hija Ámbar, debe cumplir con la cuarentena establecida y no puede conducir los programas de este fin de semana. Así surgió la idea de que ella retorne a su histórico lugar. De todas formas, solo hará la cena del sábado, y no el almuerzo del domingo. En ese horario, El Trece pondrá una película. La incógnita es si será el comienzo en gradual retorno. “En un principio es por un único sábado. Pero si le toma el gustito y quiere volver el próximo sábado, las puertas están abiertas”, señalaron a PERFIL desde la emisora. Mientras tanto, en la vereda del frente se alegran por el regreso de Mirtha Legrand ya que es “una figura de la TV”, pero no se preocupan por el rating. Y lo resumen en que probablemente la expectativa genere algo, pero los números del rating no se mueven tan rápido.

¿Un nuevo fetiche? Para pelear por la atención del público contra PH, Podemos Hablar, Mirtha Legrand contará con una mesa que promete muchos “títulos clickeables” para los portales de noticias. Por un lado estarán los conductores Jonatan Viale y Baby Etchecopar que, en este tiempo de elecciones, darán sus miradas sobre la coyuntura. Por otro, Pampita, que no solo hablará de su hija recién nacida y su participación en La Academia sino que también puede ingresar en el debate político porque su marido es candidato en la interna que Juntos por el Cambio armó en la Ciudad de Buenos Aires.

En un principio, el cuarto invitado iba a ser el humorista Roberto Moldavsky. Entre los canales –él participa en un show de Telefe– se habían puesto de acuerdo para que asista, pero finalmente no pudo ir por un compromiso personal. Su reemplazo será Fernán Quirós. El ministro mejor rankeado de Rodríguez Larreta bien puede decir que tiene un lazo especial con Mirtha o es su “fetiche”: estuvo en el programa del 15 de marzo del 2020, el último que condujo la “Chiqui”.