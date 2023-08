El día que Gustavo Cerati dio vida al Principito de la mano de Pablo Ramírez

En 2001, Gustavo Cerati sorprendió con un concierto sinfónico en el Teatro Avenida, que un año después se replicó en el Teatro Colón. Algo que por aquellos años ya habían experimentado artistas como Björk, Paul McCartney o Metallica, y que más adelante fue utilizado por artistas de diversa índole. Fue toda una novedad para la música nacional. Sin embargo, lo que llamó la atención, además de la propuesta, fue la vestimenta que eligió el líder de Soda Stereo: un atuendo inspirado en el personaje "El Principito" de Antoine de Saint-Exupéry.

El creador del atuendo fue Pablo Ramírez, quien previamente había presentado su última colección titulada "Patria". El diseñador plasmó su talento en prendas inspiradas en el exilio de muchos de sus amigos más cercanos, retratando la resistencia de aquellos que optaron por "no abandonar el barco". También rindió homenaje a patriotas destacados como San Martín o Belgrano, figuras históricas que moldearon nuestro pasado. Fue en este contexto que surgió el "Tapado Sanmartiniano", captando la atención del músico y resultando en su solicitud al destacado artista de la moda para la creación del vestuario destinado al proyecto "11 Episodios Sinfónicos".

"La verdad que Pablo Ramírez a mí me parece uno de los más grosos, la factura de su ropa, la fineza. Lo fuimos a ver, a ver qué se le ocurría, y se vino con este traje tremendo entre patriota y principito y al mismo tiempo de jean. Es todo de jean, así que ¡imaginate lo que pesaba eso! Yo creo que podía dejar el traje parado e irme caminando por abajo, sin que nadie lo notara. Había como cierto guiño a lo Burton y como a esa estética un poquito más oscura, aunque el show en sí estaba planteado muy para televisión", dijo Gustavo Cerati que estaría cumpliendo este 11 de agosto 64 años.

En otra ocasión, el diseñador, conocido por su distintivo uso del color negro, expresó: "Dior dijo que a la única reina que había vestido era a Evita, yo, en cambio, una vez vestí a un príncipe", para así manifestar el orgullo de trabajar para el ex integrante de uno de los tríos musicales más influyentes del rock latinoamericano.

En relación con el proceso creativo, Pablo comentó que encontró inspiración en la "soledad" que Gustavo experimentaría en ese icónico escenario durante aquella noche. Para el artista de rock-pop, su voz sería el único escudo ante la ausencia de los instrumentos que solía tocar (reemplazados por una memorable orquesta sinfónica dirigida por Alejandro Terán). En este contexto, a Ramírez se le ocurrió la idea de diseñar un abrigo para contrarrestar esa sensación de "desamparo", sin dejar de lado la esencia de Cerati. Así surgió un tapado confeccionado en denim y forrado con un dramático satén rojo pasión en el interior.

"Todo lo que era moda, Gustavo lo absorbía y lo llevaba de una manera muy natural. Era alguien que lo que se usaba lo agarraba, se lo apropiaba y lo sabía llevar. Ese tapado se lo probó, pero no ensayó con él. Yo lo vestí, le llevé la cola del tapado al escenario y lo dejé. Después bajé y me senté a verlo. Cuando Gustavo aparece es una cosa muy impresionante. Se movía como si hubiese nacido con el, que era muy difícil de llevar porque tenía unas mangas largas, y él se movía con una naturalidad mágica. Al año fue lo del Colón, justo ese día que yo presentaba una colección. Terminé de hacer el desfile y me fui en un taxi corriendo al Colón. Entro y ya había empezado. Cuando lo vi en el escenario sentí que me agarraba un ataque de pánico, fue una sensación muy fuerte. No lo pude ver todo. Estuve un rato y me desbordó", confesó Pablo Ramírez a Perfil hace un tiempo.

11 de agosto, el día que cumpliría 64 años Gustavo Cerati

Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, líder, guitarrista, compositor y cantante de la banda de rock nacional Soda Stereo, que se convirtió en un referente del género por sus enérgicas presentaciones arriba del escenario. El grupo que creó junto al bajista Héctor “Zeta” Bosio y el baterista Charly Alberti, empezó su historia como trío en 1982. Fueron el primer conjunto de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel preponderante en el desarrollo y la difusión de la categoría musical durante las décadas de 1980 y 1990.

Los integrantes supieron ser galardonados con el Diploma al Mérito en por su célebre trayectoria y el Premio Konex de Platino en 1995. En 2002 recibieron la estatuilla Leyenda de MTV Latinoamérica.

