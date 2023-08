A los 92 años, Rupert Murdoch tiene un nuevo amor

Hablar de Rupert Murdoch equivale a hablar de inmensa riqueza, influencia, extravagancia en su estilo de vida y relaciones sentimentales tumultuosas. A sus 92 años, el magnate que posee el canal Fox News, así como periódicos de renombre como The Wall Street Journal, The Times y The Sun, junto con la editorial de libros Harper Collins, continúa buscando el amor incluso después de su cuarto divorcio con la modelo Jerry Hall, quien había estado casada con Mick Jagger durante seis años.

Los Murdoch pagan 787,5 millones de dólares por haber difundido fake news

Tras un breve romance con Ann-Lesley Smith, una viuda millonaria y exmodelo, que incluyó un compromiso y su posterior cancelación, Murdoch volvíó a encontrar la emoción en el amor. Esta vez, su interés romántico es Elena Zhukova, una bióloga molecular rusa de asombrosa belleza, con quien está compartiendo un verano inolvidable.

Estas semanas fuerom particularmente especiales para Murdoch, quien fue visto navegando en las aguas del Mediterráneo a bordo del legendario superyate Christina O, previamente propiedad del magnate griego Aristóteles Onassis. Esta escapada marítima la comparte con Zhukova, de quien fuentes cercanas insinúan que podría ser el objeto de su renovado afecto. Este retiro romántico tiene un matiz familiar, ya que Murdoch no está solo; lo acompañan algunos de sus hijos, incluido su primogénito Lachlan, acompañado por su esposa Sarah, y su hija Elisabeth, junto a su esposo Keith Tyson. Dado que el yate ofrece un espacio amplio con 18 dormitorios y dimensiones generosas, la comodidad no es un problema.

Fuentes cercanas a Murdoch y Zhukova revelan que la respetada científica retirada, de 66 años, también conoció a las hijas del australiano nonagenario, Grace y Chloe, fruto de su matrimonio con Wendi Deng. Precisamente fue Wendi quien presentó a Elena y Rupert debido a su estrecha amistad con ambas.

Quién es Elena Zhukova

En lo que respecta a Elena Zhukova, la compañera de las lujosas jornadas estivales de Murdoch, no se dispone de mucha información. No obstante, su nombre ya está en boca de todos, ya que podría ser la nueva dueña del corazón del influyente empresario. Profesionalmente, aunque retirada, es una eminencia en biología, especializada en diabetes, y su nombre es reconocido en la unidad de investigación médica de la UCLA. En lo personal, estuvo casada dos veces y vivió en los Estados Unidos durante más de tres décadas, tras dejar atrás su Rusia natal en 1991.

Ella es la madre de Dasha Zhukova, la hermosa socialité rusa que es famosa por su matrimonio con el oligarca ruso y ex propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich.

Dasha y la tercera esposa de Murdoch, Wendi Deng, son grandes amigas en Nueva York y parece que esa es la conexión. 'Se conocieron a través de Wendi y Dasha', dice una fuente a Daily Mail.

Rupert Murdoch: un año caótico marcado por un divorcio, compromiso roto y demanda millonaria

A pesar de la diferencia de edad, al igual que en su breve relación con Ann-Lesley Smith, esta disparidad no parece ser un obstáculo para la pareja. A medida que avanza, es probable que veamos a esta pareja asistiendo a eventos públicos juntos, ya que Murdoch, con su fortuna familiar que supera los dieciséis mil millones de euros, siempre mostró sus relaciones con naturalidad y transparencia.

La vida sentimental de Murdoch fue una montaña rusa desde mediados de la última década, con cuatro matrimonios a sus espaldas. Su primer amor significativo fue Patricia Booker, una azafata de vuelo (1956-1967), con quien tuvo su primera hija. Luego, tuvo una relación duradera con la periodista Anna Maria Torv (1967-1999), con quien tuvo tres hijos. Después, la empresaria china Wendi Deng se convirtió en su pareja (1999-2013) y madre de sus dos hijas más jóvenes. Jerry Hall fue su última esposa (2016-2022). Su vida íntima estuvo llena de pasiones intensas y relaciones notables.

JCCL cp