Galería de imágenes: así pinta Gimena Macri, la hija del expresidente

Gimena Macri siempre fue reacia al exhibicionismo del clan y se alejó del mundo de la política y los negocios para centrarse en su pasión: el arte. Sin embargo, se trata de una afición que cultivó en la adolescencia.

“No pintaba ni dibujaba mucho cuando era chica, mi primer acercamiento a la pintura fue recién cuando tenía 15 años, en el taller de Romina Salem Taborda, en su taller me convencí de que quería ser artista y decidí estudiar Bellas Artes”, revela la hija del ex presidente en el sitio Bola de nieve donde se pueden apreciar varias de sus creaciones.

Gimena es la menor de los tres hijos que tuvo el ex jefe de Gobierno con Ivonne Bordeu, su primera esposa. Apodada por su padre como "fideíto", no le gustan las cámaras y siempre mantuvo un perfil bajo. De hecho, en uno de los veranos que pasó en Punta del Este no tuvo inconveniente en trabajar de moza. Recientemente su nombre volvió a los medios porque se casó por civil con Pablo Siquier, uno de los artistas plásticos argentinos mejor cotizados.

Obra de Gimena Macri.

Su formación y sus influencias

En cuanto a su formación, en 2004 viajó a Londres para estudiar dibujo. Su carrera como artista le permitió participar en más de diez muestras colectivas, dos propias y hasta vender sus pinturas por más de 25 mil dólares en la feria porteña ArteBA. En 2013, Gimena decidió irse a vivir a los Estados Unidos para estudiar en el San Francisco Art Institute.

Cuando le consultaron en el sitio web como sugeriría que se mire su arte, Gimena indicó: "Me gustaría que no haya demasiadas sugerencias a la hora de leer mi obra. Es interesante la aproximación de cada uno hacia el trabajo de otro; despierta el misterio y genera lecturas despojadas de justificaciones. No me interesa encerrar mi obra bajo un aspecto definitivo".

Para Gimena, las piezas del pasado que más le inspiraran los paisajes del romanticismo alemán, los cuentos de Carver, el realismo de Courbet, Bruegel. “Mis referentes contemporáneos: Neo Rauch, Peter Doig, Luc Tuymans, Kai Althoff, Sandra Cinto, Aili Chen, Sophie Calle, Tracey Emin Francis Alÿs, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Matías Duville”, detalló. También destaca a Ignacio Valdez, Fabián Burgos, Tomás Espina, Romina Salem, Pablo Siquier, Guillermo Iuso, Carlos Bissolino, Alfredo Portillos, Viviana Blanco.

B.D.N./FF