Gerard Piqué se negó a entrar en el juego de confirmar o desmentir los rumores que rodean su relación con Shakira, madre de sus hijos. A pesar de esto, el exfutbolista habló sobre su controversial separación de la cantante en su última aparición pública, recordando los duros momentos que tuvo que pasar debido al rechazo que experimentó en la opinión pública, incluso fuera del ámbito de los fans de Shakira.

Cómo está hoy la relación de Gerard Piqué y Clara Chía en medio de versiones de infidelidad

Además de las canciones que Shakira lanzó sobre el final de su relación, como 'Te felicito' y 'Sesión 53' junto a Bizarrap, que están llenas de reproches hacia Piqué, el exjugador del Barcelona se sintió especialmente afectado por los comentarios desagradables que recibió en las redes sociales y por el "circo" mediático que rodeó un asunto tan privado de su vida. Piqué dejó en claro que estos aspectos de su vida personal no deberían ser objeto de discusión pública y que espera que el respeto y la privacidad prevalezcan en el futuro.

"Si yo le hubiera dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado desde un sexto", reveló así de tajante el exdefensa del FC Barcelona en conversación con la emisora RAC 1.

Por otro lado, Piqué también se lamentó el retrato tan poco favorecedor que se hizo de su persona y de su actual noviazgo con la joven Clara Chía, del que se llegó a dar por hecho que nació de una infidelidad. "De todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad", avisa sobre una avalancha de noticias que, apunta, "en su mayoría no son reales".

Taylor Swift en Argentina: las extravagantes exigencias para sus shows en River

En su entrevista en el programa 'El món', el que fuera campeón del mundo con la selección española subrayó que trata de encajar las críticas con deportividad, ya que "forman parte del show" en que viven los famosos, lo quieran o no. Pero dejó patente que él no va a contribuir al debate sobre su vida cotidiana y la de sus hijos -de 10 y 8 años, respectivamente-, pues resulta imperativo proteger su derecho a la intimidad.

"El año 2022, seguramente fue el año en que pasaron más cosas, desde mi separación hasta mi retirada. Pasó de todo", admitió con resignación sobre ese nivel de protagonismo indeseado.

Shakira sobre la 'traición' de Piqué: "Pensé que no sobreviviría"

​Un año después de su separación de Gerard Piqué y con una vida nueva en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, la cantante Shakira dio una extensa entrevista a la edición en español de la revista People en la que habló abiertamente sobre sus hijos, sus padres y su ruptura. Además, por primera vez, reveló que se enteró de la "traición" del exfutbolista mientras su padre estaba en cuidados intensivos: "Pensé que no sobreviviría a tanto", confesó.

Shakira recuerda cómo su padre, William Mebarak, a quien describe como su "mejor amigo", fue a Barcelona para consolarla cuando estaba sumida en la tristeza por su separación. Sin embargo, durante la primera comunión de Milan, su padre sufrió un grave accidente. Todo esto sucedió al mismo tiempo, y su hogar se desmoronaba.

Fue entonces cuando se enteró "a través de la prensa" de la traición mientras su padre estaba en cuidados intensivos. Explica: "Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, se estaba yendo cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo, algo que hubiera necesitado tanto".

Afortunadamente, según afirma, su padre se recuperó por completo de los graves problemas de salud que enfrentó en el último año y que le impidieron mudarse a Miami antes. "Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

"Mi madre (Nidia Ripoll) siempre ha sido mi cómplice y ambos han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir" se lamenta, apuntando que aunque su relación con Piqué fracasase, espera que sus hijos vean en sus abuelos "un modelo de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", dijo.

Sin mencionar directamente al padre de sus hijos, Shakira admite que después de su ruptura pasó por diversas etapas emocionales, desde la negación y la rabia hasta el dolor y la aceptación. Por otro lado, experimentó una mezcla de emociones y sentimientos que parecían contradictorios y difíciles de coexistir dentro de ella. La música ha sido su salvación y le ha dado alas para volar. Considera que la música le permitió ser ella misma y la rescató en los momentos más difíciles. A través de sus canciones, ha podido comprenderse mejor.

La cantante se refiere a las canciones en las que canalizó su rabia y dolor tras su separación del exfutbolista. Desde "Te felicito" con Rauw Alejandro hasta "Monotonía" con sutiles indirectas hacia Piqué, y luego "Session #53" con Bizarrap, donde arremetió sin piedad contra su ex y su nueva novia, Clara Chía. Su colaboración con Karol G, "TQG", llegó después, y finalmente "Acróstico", una declaración de amor a sus hijos que incluye un videoclip que representa su partida de Barcelona. Pronto lanzará "Copa vacía" junto a Manuel Turizo.

Centrada en su carrera musical, que resurgió después de su ruptura y atraviesa su momento más dulce y exitoso, Shakira también habla en 'People' sobre Milan y Sasha, quienes son su máxima prioridad. "Este año he luchado por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos y poco a poco lo estoy consiguiendo, estoy reconstruyendo el nido", confiesa, admitiendo que es algo que pensó que no podrían hacer.

Sueña con ver a sus hijos superar todas las adversidades de la vida y que el dolor al que injustamente se enfrentaron los haga más compasivos, empáticos, fuertes y nobles. Desea que puedan ser completamente felices y que algún día puedan disfrutar de una familia que ella no pudo ofrecerles. Espera que sus hijos vean en sus abuelos un modelo de amor, paciencia en las relaciones, entrega absoluta y ganas de vivir.

La entrevista no menciona directamente a Piqué ni hace una comparación clara entre él y los valores que Shakira desea para sus hijos. Queda la incertidumbre al respecto, pero está claro que Shakira no olvida al exfutbolista.

JCCL