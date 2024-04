Julián Levy es la persona clave en el círculo íntimo de ‘la Nena’ María Becerra

“El mayor crecimiento de María como artista fue empezar a presentarse frente a públicos en vivo”, cuenta Julián Levy, en diálogo con PERFIL. Apenas María Becerra decidió que quería ponerle fin a su carrera como youtuber para dedicarse a la música –su verdadera pasión–, Julián se subió al barco. Durante un tiempo, junto a su padre, había llevado la carrera de María en la mencionada plataforma, constatando un crecimiento importante. “Tenía uno de los perfiles más grandes de YouTube; la agencia creció bastante, pero ella siempre destacaba”, explica.

Julián Levy trabajaba desde hacía un tiempo en Latinfluence vendiendo campañas de marketing; la idea era insertar productos sin ser invasivos. Desde el momento en que decidió apostar por su carrera, el crecimiento de Becerra fue exponencial: en poco tiempo se convirtió en un fenómeno a nivel nacional, regional y, en cierto momento, mundial. Los dos recientes recitales en River no solo implicaron el hito de convertirse en la primera artista femenina argentina en llenar ese estadio, sino que se trató de un despliegue que incluyó veintiún bailarines en escena y una apuesta que no envidió nada a los espectáculos internacionales. Ahora Julián, con la productora Asalto, aborda proyectos de otros artistas, además de Becerra.

—Empecemos por el principio: el salto de borrar su pasado youtuber de por sí implicó un riesgo.

—Sí, pero fue necesario para hacer que no se la viera como la youtuber que sacó una canción. Era empezar de cero como artista musical teniendo un gran empuje de una audiencia que la apoyaba.

—¿Cómo viste la evolución de María como artista?

—Ahora pareciera que quedó medio lejos lo que te cuento, pero ella creció mucho en la pandemia. Estaba sonando en todas las radios con su primer EP. Cuando estaba terminando la pandemia, sacamos el disco Animal y recién entonces tocó por primera vez en un escenario en vivo. Hasta ahí todo había sido virtual, por así decirlo. Obviamente, ella ya cantaba bárbaro y estaba recontrapreparada, pero enfrentarse al público implica un desafío que ella sorteó bárbaro. Y siempre teniendo en claro qué tipo de artista quería ser.

—¿Y qué tipo quería ser?

—María creció viendo a Selena, a Luis Miguel; es decir, el artista, la banda con los bailarines en escena.

—¿Para vos fueron importantes esas referencias a la hora de trabajar?

—Sí, claro. Quise lograr hacer un formato de show en el que se resignificara ese tipo de puestas y se sintieran modernas. Uno ve un show de Luis Miguel y es increíble, pero es el formato de siempre, más allá de algunas pocas incorporaciones. Cuando encaramos el Gran Rivadavia (en Flores), ya lo pensamos en términos enormes. Era un escenario de nueve metros de ancho y cinco de profundidad, y tenía que meter dos coros, batería, bajo, guitarra y ocho bailarines. Además quería pantallas por todos lados. Fuimos ambiciosos de entrada.

—Es decir que siempre estuvieron soñando con un show a escala de River.

—Fue una puesta brutalista. Queríamos que fuera una especie de gran sala de cine, que no se viera nada atrás, y así generar un efecto inmersivo. Y logramos lo que siempre habíamos querido: un show de potencia anglosajona –por las luces y por el escenario–, pero lo que sucedía en escena tenía una gran carga latina. Sobre todo por el tópico de la leyenda de la cumbia, cuya imagen se sintetiza en María cantando entre la gente. Ahí se entiende la calidez, la conexión con el público.

—Fue un desafío...

—Habíamos tenido experiencias que nos prepararon para este momento, y yo era como un perro rabioso que quería laburar a esa escala. Fue un placer contar con el espacio y con el apoyo de todo el equipo de producción que rodea a María: management y productores. El problema principal es siempre el presupuesto y la técnica; y tuvimos que ser cautos e ingeniosos en cuanto a los detalles. ¿Cómo hago para que cualquier persona en el estadio tenga una experiencia similar? Tuvimos que resolver cómo llevar la escala humana a la escala de las pantallas, para que para todos en River la experiencia fuera similar. Yo estaba feliz: ¡dieciocho metros de alto de pantallas, que son seis pisos! Y fuimos para adelante porque queremos primero ser profetas en nuestra propia tierra. Cada vez que tocamos en Argentina, queremos que lo recaudado se invierta en el próximo show, para que la gente que viene apostando desde el minuto uno por nosotros acceda a la mejor experiencia posible. Hay gente de nuestro público que quizá son pocos los shows que ve a esa escala. Seguramente haya algunos que se compran una entrada para un show internacional, pero en muchos casos el de María es la única experiencia de este calibre que vieron.

—El desafío prececiera ser estar a la altura de quienes confiaron primero en María.

—Cuando estábamos grabando en Villa Lugano el video de Primer aviso, se me acerca un tipo con la hija y me cuenta que ella es fanática de María, y que había comprado entradas para Experiencia automático. Y era una entrada de campo vip. Me quedo hablando con él y me cuenta que era plomero en Villa Lugano. Esa persona y esa nena quizá no fueron a ver a Taylor Swift pero el padre decidió comprar nuestra entrada, con lo que tenemos la obligación de hacer un show del calibre que consideramos adecuado. El desafío, después, es hacerse cargo: hubo casi cuatrocientas personas trabajando para esto; solo en la parte artística éramos ciento veinte. ¡Un montón de gente laburando en torno a una idea!

—¿Angustia el “qué viene después” de River?

—Para mí fue un paso superfirme. Cuando surgió la posibilidad y la idea no sentí estrés ni ansiedad, sino ganas. Y creo que fue porque estábamos preparados. Fue el proyecto más grande y en el que más nos enfocamos sin desesperarnos. Entendimos que había que trabajar en función de un calendario y ponernos manos a la obra. A nivel equipo nos fortaleció.

—¿Y hoy cómo lo ves?

—Llegué al nivel de poder ver el show desde afuera y poder tener todo controlado. Por supuesto hubo sopetones de ansiedad pero siempre nos acordaremos del primer River. A su vez, siento que es el primero de una tendencia, hay una sensación de que se empieza a crear algo más allá de River que tiene que ver con el movimiento y con la fiesta que ya se está instalando. Antes era más nostálgico, ahora estoy en cómo vamos a evolucionar. Porque, honestamente, era lo que queríamos lograr: están los recitales y están los shows. Y nosotros ya desciframos cómo hacer un show.