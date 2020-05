Mateo Duhalde, el rey argentino de los memes y las redes sociales

por Agustín Jamele

“¿Por qué los que hacen estas cuentas ganan mucho dinero y yo, que paso tiempo consumiendo sus contenidos, no hago lo mismo si tranquilamente puedo hacerlo?”, se preguntó a los 15 años Mateo Duhalde. En ese momento pasaba varias horas al día en redes sociales divirtiéndose con cuentas que publicaban memes hasta que decidió iniciar con las suyas. “No recuerdo cuál fue el primer meme que subí porque probé mucho y fracasé bastante al principio hasta que pude empezar a tener una buena cantidad de seguidores”, cuenta a PERFIL quien hoy tiene 22 años y es dueño de su propia academia, llamada Jóvenes Ambiciosos, con más de diez mil alumnos a los que enseña a potenciar sus propias ganancias en las redes sociales.

—¿Qué provoca que los usuarios busquen las páginas de memes?

—La principal razón por la cual las personas se enganchan con los memes es porque se sienten identificados. Los memes nos muestran una situación y hay un meme para cada situación en la vida. La gente se divierte, se identifica y lo comparte porque es como una reacción que ellos también hubiesen tenido ante una situación. Creo que ahí reside la mayor fuerza e influencia de los memes.

—¿Qué enseñás a tus alumnos?

—Básicamente les enseño a las personas cómo armar estas comunidades de memes. Hay estrategias para crecer masivamente y cómo generar ingresos a partir de eso. No solo necesariamente con memes sino con cualquier nicho con el que se pueda generar una comunidad masiva y monetizar a partir de eso.

—Uno creería que son todos adolescentes los que asisten a las clases. ¿Hay adultos también?

—Sí y me pasa todo el tiempo de hablar con adultos. No hay que creer que todos mis alumnos son adolescentes. Quizás sea cierto que son la mayoría pero me pasa todo el tiempo de tener gente grande. No se trata de un tema de edad sino de ganas porque esto se trata de un negocio. Yo no recomiendo hacer una comunidad con contenido para divertirse y que la gente esté feliz. Esto es para generar ingresos. Una página de memes es una opción pero puede ser cualquier cosa. Y les recomiendo a las personas adultas que generen comunidades con contenidos que los apasione. Pueden ser autos, cocina o lo que sea. Después eso se puede monetizar a través de publicidad y otras estrategias digitales como puede ser vender productos propios. Si tenés una comunidad de cocina poder vender tus recetas, por ejemplo. Incluso podés vender productos de terceros a través del marketing de afiliados.

Actualmente Mateo Duhalde tiene más de 15 comunidades en Instagram y Twitter con las que suma más de 13 millones de seguidores. Algunas de ellas son @elcositodelvisto, que tiene 4 millones de seguidores, @mufalsa, 3 millones de seguidores, y @madreatipica, con casi 2 millones de seguidores. De todas formas el joven de 22 años no se queda solo en la creación de memes sino que se focaliza en cómo se pueden utilizar las redes sociales para generar ganancias. Por ese motivo decidió publicar el libro La clave para conseguir 100 mil seguidores en 6 meses con el que explica cómo generar ingresos con las redes sociales. En las primeras 24 h a la venta más de mil ejemplares fueron adquiridos en todo el país.

—¿Cómo describirías el libro?

—En los últimos años dediqué mucho tiempo a aprender sobre estrategias para crecer masivamente y cómo implementarlas de la mejor manera. En el libro se vuelca toda esa información para que al tener que tomar decisiones, los usuarios puedan hacerlo de la mejor manera posible y con todos los datos necesarios.

—¿Modificó la cuarentena tu trabajo?

—No mucho porque siempre trabajo desde mi casa y mi negocio lo hago desde ahí. Por ahí me limita a mi estilo de vida y a viajar pero a las cuestiones diarias no las modificó.

—¿Notás más interés de parte de las personas por los memes en estos días?

—No sé si veo más interés por parte de la gente en los memes ahora con el tema de la cuarentena. La realidad es que el consumo de los memes y de las redes sociales siempre es constante. No importa la época o el lugar donde estén las personas. Puede ser época de finales o estar en una oficina pero siempre se buscan un hueco para ver contenidos en redes. Quizás sí hay más presencia en la cantidad de horas que pasan.

—¿Será que buscan relajarse ante esta situación?

—Puede ser. Lo que sí ocurre es que hay muchos memes y mucha comunicación por el lado de la cuarentena y del Covid-19. Eso hace que parezca que la gente pasa mucho más tiempo en redes que antes pero es porque la situación y la comunicación lleva a eso. Siempre que pasa algún suceso extraordinario hay mucha comunicación en base al mismo. Obvio que una pandemia es más extendida e impactante, entonces se incremente aún más pero eso no significa que haya más consumo de memes o redes sociales. Como creador de comunidades puedo decir que el número de usuarios que consumen estos materiales siempre se mantiene estable y es alto.

—¿Creés que es un buen momento para aprender sobre todo esto que explicás?

—La verdad que sí. Si cuando pase esta cuarentena, las personas no adquirieron nuevos conocimientos, no desarrollaste una nueva habilidad o no crearon un nuevo negocio, nunca fue tiempo lo que les faltó, sino disciplina. Hoy en día hay un montón de contenido gratis, un montón de cursos y videos de YouTube para poder aprovechar este tiempo, desarrollar habilidades en pos de crear un negocio.

—¿Cómo es el contacto con los seguidores?

—Por lo general a la gente le gusta ser parte de las comunidades e incluso les gusta que se hagan memes en base a sus fotos o a los videos que hacen. Les encanta aparecer y figurar así que mandan mucho contenido y eso está buenísimo.

—¿Con tanto trabajo en otras cuentas tenés tiempo para manejar tus cuentas personales?

—Al principio, cuando comencé, las cuentas de memes las manejaba yo y hacía el contenido. A medida que se convirtió en un negocio y me fui expandiendo era imposible manejar todo. Así que empecé a tercerizar y delegar, por lo que hoy en día las comunidades están totalmente delegadas. Eso me permite tener ingresos y tiempo para dedicarle a mi marca personal, que son mis redes propias.

Cifras

◆ Mateo Duhalde empezó a crear comunidades a los 15 años y tardó un año en llegar al millón de seguidores.

◆ Siete años después cuenta con más de 15 comunidades en redes sociales como Instagram y Twitter.

◆ Entre todos sus seguidores suma más de 13 millones.

◆ Para enseñar todos los conocimientos que adquirió, creó una academia que cuenta con 10 mil alumnos.

◆ El libro que publicó recientemente, La clave para conseguir 100 mil seguidores en 6 meses, vendió más de mil ejemplares en las primeras 24 horas.