Meghan Markle se suma a Disney y Harry, a Netflix

Cuando Meghan y Harry dejaron la corona británica, mucho se habló sobre el futuro de la pareja. Desde el comienzo se rumoreó con la posibilidad de que ambos se dedicaran a la industria audiovisual y las especulaciones aumentaron al revelarse que adquirieron una propiedad en Santa Bárbara, California. Ahora, la información es aún más contundente y las tratativas para que los ex duques participen en documentales y películas son una realidad.

La primera en cerrar un trato fue Meghan. Su experiencia en la industria -realizó varios proyectos antes de casarse con Harry- la ayudó y a principios de año prestó su voz para un film de Disney. A sus 35 años, el ex miembro de la corona sigue los pasos de su esposa y se anunció que participará en un documental de Netflix sobre la historia de los Juegos Paralímpicos. El mismo se llama Rising Phoenix y estará disponible en la plataforma a partir del 26 de agosto. “No hay nada que te rescate de las zonas oscuras de la vida como el deporte”, afirmó Harry sobre su decisión de participar.

De esta manera, la pareja comienza a dar sus primeros pasos en Hollywood. “¿Qué productor no querría trabajar con ellos”?, llegó a decir Ted Sarandos, jefe de contenidos de la N, sobre la llegada de Harry y Meghan a la industria. Si bien no dio más detalles al respecto, su declaración dejó en claro que los proyectos para ellos continuarán apareciendo.

Y no son los únicos ya que Netflix también anunció que The Great White Way, el musical de Broadway sobre la princesa Diana, madre de Harry, también se podrá ver en la plataforma. Por la pandemia del coronavirus, el estreno teatral se retrasó hasta mayo del próximo año pero a principios del 2021 ya se podrá ver por streaming. “Todo el elenco y los productores están contentos por poder mostrar el trabajo que hicieron en decenas de países de todos los continentes”, aseguró Beth Williams, una de las impulsoras del show.

La artista Jeanna de Waal será quien encarne a Diana mientras que Rore Hartrampf hará lo propio con el príncipe Carlos, Erin Davie con Camilla Parker Bowles y Judy Kate con la reina Elizabeth II. En un primer momento iban a presentarse a partir del 31 de marzo de este año en Nueva York pero el Covid-19 generó el cambio de planes y el desembarco en Netflix.