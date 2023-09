Murió a los 44 años Belén, hija del empresario Juan José Blaquier

La hija del empresario agropecuario Juan José Blaquier, Belén, murió el fin de semana a los 44 años de edad y fue enterrada este miércoles en el porteño Cementerio de Recoleta. La mujer falleció a causa de las complicaciones derivadas de los trastornos alimentarios que había estado enfrentando durante un largo período y su prima, Concepción Blaquier, contó los esfuerzos que la familia hizo en los últimos años para ayudar a Belén a superar su problema.

Belén Blaquier murió el pasado 23 de septiembre después de disfrutar de un paseo por las calles de Tortugas en compañía de sus queridos perros, Zoilo, Indio. "Belén, te quiero mucho. Ahora vas a estar en paz", escribió su padre.

Concepción Blaquier compartió sus pensamientos en las redes sociales con respecto al fallecimiento de su prima y la complicada situación que atraviesa su familia en estos momentos difíciles.

"Paso para hablarles lo que nos pasó a nosotros como familia. Ayer tuvimos que enterrar a mi prima Belén, joven. Por un problema de bulimia y anorexia", comenzó la diseñadora en su concientizador relato.

"Es una enfermedad que te va aislando, dejando solo, empezás a no querer ver a nadie, a no tener vida social, a no querer estar con otra gente, que imagino no querés que te vean en ese estado", compartió Concepción, sobre el estado de Belén Blaquier, de manera reflexiva.

"Todos sabíamos pero nadie la pudo ayudar" fue la fuerte definición de la diseñadora, sobre el trastorno de bulimia y anorexia que sufría Belén Blaquier.

"Se sabe que esos problemas son complicados de tratar, porque se tratan como adicciones, y si las chicas son mayores de edad son difíciles porque no la podés internar, porque necesitas la orden de un Juez… Son complicadas las cosas", sumo la prima de la mujer fallecida.

Y concluyó: "Lo que sí les digo, es que lo traten, si pueden. Hay un montón de chicas que tienen ese problema. Que lo hablen, que lo digan, que no tengan vergüenza, que lo digan. Si tienen algún amigo, algún familiar, trátenlo. Que no sea un secreto".

Quién era Belén Blaquier

Belén Blaquier, hija de Juanjo Blaquier, tenía lazos familiares con destacadas personalidades, como Ginette Reynal, Delfina Blaquier y Nieves Zuberbühler, entre otras.

Era conocida por su profundo amor por los animales y destacaba como una talentosa amazona. Además, mantuvo una relación con el jugador de polo Bautista Heguy y estuvo casada con Jerónimo Bosch en el pasado.

