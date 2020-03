Pampita dejó la televisión y pide a sus seguidores que respeten la cuarentena

por Agustín Jamele

Momentos de angustia y de incertidumbre se vivieron con Pampita cuando la conductora rompió en llanto en su programa televisivo. “Me costó venir a trabajar toda la semana”, contó al aire y aseguró que no está pasando un buen momento por todo lo que está ocurriendo con el Coronavirus.

“Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan. Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos”, continúo entre lágrimas. Unos minutos más tarde agregaría que ya no continuará con el programa ya que prefiere resguardarse en su casa hasta que disminuya el peligro de contagio. “Acá me cuidaron un montón. Tanto mi productora como el canal. Me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más “, explicó Pampita.

Por el momento no hay certezas sobre el futuro del ciclo. Si bien en alguna oportunidad se hizo con otro conductor, en este caso no informaron si harán lo mismo o directamente ya no continuarán. “Hoy me despido de los que están del otro lado, no tuve la oportunidad de darles un abrazo a un montón de seres queridos antes de quedarme en casa, porque la verdad es que ya decidí que no voy a ver a nadie más”, señaló la conductora y agregó para finalizar: “De verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente, o algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días. Y estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono”.

Ya concluida su participación en el programa televiso Pampita continuó, a través de sus cuentas oficiales, con su campaña para evitar que las personas salgan de sus casas. “Estamos a tiempo. Hay que reaccionar ya. Distanciémonos y aislémonos de las personas para no cometer los mismos errores que se cometieron en otro lugares”, escribió la conductora.