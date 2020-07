Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Lorcan Roche Kelly

Se acaba el tiempo para el plan de estímulo de EE.UU.; China promete represalias por el cierre del consulado de Houston, y Tesla y Microsoft anuncian resultados.

Tic-tac

La Casa Blanca y el Congreso aún no se han puesto de acuerdo sobre un nuevo plan de estímulo de EE.UU., y el tiempo se agota, con las vacaciones de los congresistas previstas para agosto, y la finalización de las medidas anteriores. Los republicanos y la Administración Trump aún no han acordado una propuesta, con dudas sobre el tema de los recortes de impuestos a la nómina. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron que no puede haber negociaciones reales para salvar las diferencias (entre el US$1 billón propuesto por el Partido Republicano y la demanda de los demócratas de un paquete mucho mayor) hasta que los republicanos presenten un texto legislativo. El presidente Donald Trump expresó optimismo en una sesión informativa de la Casa Blanca ayer, diciendo que se está avanzando.

Escalada

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se intensificaron aún más esta mañana cuando EE.UU. ordenó el cierre del consulado de China en Houston. El Departamento de Estado dijo que pidió el cierre “para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses”. La medida, considerada uno de los mayores golpes a los lazos diplomáticos entre los estados en décadas, fue descrita por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, como una “escalada sin precedentes”. China dijo que prevé reaccionar con “respuestas firmes”. El periódico chino Global Times realizó una encuesta en Twitter y pidió a los participantes que votasen qué consulado de EE.UU. en el país debía cerrarse.

Resultados de empresas

Tesla Inc., que ha mostrado un rendimiento brillante en los mercados en los últimos meses, informa resultados hoy, con expectativas de beneficios en un enorme rango, mientras que el consenso es de una pequeña pérdida por acción. Si la compañía obtiene ganancias, cumpliría con un requisito importante para su inclusión en el índice S&P 500. También anunciará resultados hoy Microsoft Corp. Los analistas anticipan que la compañía se haya beneficiado de la economía del confinamiento.

Cautela del mercado

La escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China y las crecientes dudas de que un nuevo paquete de estímulo pueda acordarse pronto están golpeando de nuevo la confianza de los inversores. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,8%, mientras que el Topix de Japón cerró 0,6% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedía un 0,9% a las 5:50 am, hora de Nueva York, ya que la euforia posterior al estímulo se disipó. Los futuros del S&P apuntaban a una caída al inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,591% y el petróleo caía.

También hoy...

Se espera que el IPC canadiense para junio a las 8:30 am muestre otro repunte de los precios. El índice de precios de la vivienda de mayo de la FHFA sale a las 9:00 am, y las ventas de viviendas existentes en EE.UU. para junio a las 10:00 am. El Comité Bancario del Senado celebra una audiencia titulada “EE.UU.-China: ganar la competencia económica”. Los datos de inventarios de crudo se publican a las 10:30 a.m. Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense apruebe nuevas normas que dificulten la presión por parte de inversores activistas a favor de cambios en la estrategia corporativa. La temporada de resultados continúa.