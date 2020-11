A pesar del aumento, la situación de los jubilados sigue siendo crítica

Fue una semana con noticias importantes, desde el punto de vista socioeconómico, centrales. Vamos a ver una de cal y una de arena. Una buena noticia para el Gobierno fue la aprobación de la ley de las grandes fortunas. Un momento oportuno. Argentina tiene un nivel de concentración del ingreso inédito en la historia. Estamos casi llegando a los niveles de concentración que tuvimos previo a la crisis del 2001.

Para que tengamos una idea, Argentina tiene una estructura de distribución de ingreso que hace que el 20 por ciento más rico de la población se apropie del 50 por ciento del ingreso y el restante 80 por ciento de ese 50 por ciento . Sólo el 10 por ciento más rico se apropia del 33 por ciento del total de ingreso. Es realmente una situación muy preocupante, sobre todo en su evolución.

Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la brecha entre el 10 por ciento más rico y más pobre era de 18 veces. El 10 por ciento más rico recibía 18 veces más ingreso que el 10 por ciento más pobre, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Mauricio Macri, esas 18 veces las llevó a 24 y en este año estamos ya en 25 puntos. Aumenta la inequidad distributiva.

Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, una ley como la diseñada y aprobada en el Parlamento de gravamen a las grandes fortunas es absolutamente correcta. Yo creo que es indiscutible y el momento me parece muy oportuno.

La segunda cuestión a resolver es qué pasó con las jubilaciones y pensiones. El Gobierno tiene una versión muy apegada a los índices estadísticos, donde efectivamente veremos con este aumento del 5 por ciento que lleva la jubilación mínima a 19 mil pesos, se habría empatado con la inflación, si la inflación está por debajo del 35.5, que es lo que acumula el aumento asignado por el Gobierno. Sólo lo sabremos a fin de año. Mi percepción es que va a estar un poco por arriba la inflación de ese 35.5, pero eventualmente podría haber un empate con la inflación en el aumento a la jubilación mínima, que es el 70 por ciento del ingreso de los jubilados. El resto, claramente, va a perder con respecto a la inflación. Va a haber un aumento del 24 por ciento contra una inflación de por lo menos el 35. O sea, evidentemente hay casi 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo.

El tema que no se resuelve son los 20 puntos que perdieron de poder adquisitivo las jubilaciones y pensiones durante el “Macriato". Ustedes saben que con Macri y los jubilados y pensionados perdieron 20 puntos de poder adquisitivo real, el conjunto de las jubilaciones y en particular la mínima. Eso sigue siendo una deuda pendiente que no se resuelve con estos aumentos que ha dado el Gobierno.

Para finalizar un dato, para que veamos de qué cifras hablamos. La jubilación mínima fijada en 19 mil pesos, va a estar por debajo de la línea de indigencia, porque la línea indigencia acaba de aumentar a 21 mil pesos, 49 mil pesos la línea de pobreza, con lo cual, eventualmente, a pesar del aumento, la situación de los jubilados y pensionados sigue siendo realmente crítica.