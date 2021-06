La policía detuvo a 4 delincuentes robaron en una casa de Villa Crespo

Esta madrugada en Villa Crespo, un grupo de al menos 6 delincuentes asaltó a una familia mientras dormía y se llevaron poco más de 19 mil pesos. La Policía de la Ciudad recibió la alerta y pudo detener a 4 de los malhechores mientras se daban a la fuga.

Vídeo | La policía detuvo a 4 malhechores que entraron a robar a una casa en Villa Crespo

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Daniel, la víctima del robo, quien habló sobre el robo que sufrió mientras dormía, el accionar de la policía y recreó la secuencia del robo ante las cámaras del noticiero.

“A las dos de la mañana ingresaron 4 o 5 personas a mi casa y agarraron del cuello a mi señora porque el perro no paraba de gritar”, dijo Daniel, quien luego completó: “A mi me pegaron y me ataron en la cama”. Luego, el entrevistado aseguró que los delincuentes le hurtaron 10 mil pesos que tenía para realizar el cambio de aceite de su vehículo.

Por la suba de los combustibles aumentaron las tarifas de los taxis y remises

“Para mi se equivocaron y buscaban a otra persona”, disparó el hombre que trabaja de fletero. “La policía estuvo espectacular y detuvo a 4 de los delincuentes”, completó el hombre.

Finalmente, Daniel recreó los sucesos mostrando cómo fue la secuencia que tuvo que vivir durante la madrugada de este jueves.