Videos: te contamos cuáles son las películas y series en streaming más esperadas de junio

La carrera por dominar el streaming continúa librándose mes a mes entre la gran oferta de plataformas que fueron sumándose a la precursora Netflix, la cual continúa a la cabeza en cuanto a volumen de catálogo, pero que empieza a sentir el peso de la competencia. Este mes está cargado de nuevos estrenos con opciones para todo el mundo.

9 de junio

Loki. Disney Plus. El Universo Cinematográfico de Marvel sigue su camino por la fase cuatro con el estreno de su tercera serie oficial. El personaje interpretado por Tom Hiddelston fue visto por última vez en Avengers:Endgame (2019), tras robar el teseracto y escapar. La nueva serie pretende dar luz a los sucesos posteriores. Contará con seis episodios en total que podrán verse miércoles tras miércoles.

11 de junio

Home Before Dark (T2). Apple TV. La segunda temporada del drama de misterio basado en la joven periodista Hilde Lysiak, retoma la historia con un nuevo caso para resolver. Home Before Dark se estrenará a nivel mundial el viernes 11 de junio en Apple TV. Contará con 10 episodios los cuales estrenan cada viernes.

Lupin (T2). Netflix. Omar Sy vuelve a ponerse en la piel de Assane Diop, el ladrón francés que fascinó a todo el público en la primera temporada y que ahora llega con 5 nuevos episodios que estarán disponibles el próximo 11 de junio.

Latin Flow (T1). Amazon Prime Video. Se trata de un reality coproducido entre la plataforma de streaming y MTV Latinoamérica grabado en Medellín que mostrará la competencia entre nueve mujeres buscando convertirse en la próxima gran estrella de la música urbana. Serán 13 episodios que estarán disponibles el día del estreno.

13 de junio

Blindspotting. Starzplay. Se trata de una secuela de la película homónima de 2018 que tiene lugar seis meses después de la misma y se centra en el personaje de Ashley, la cual deberá mudarse con la familia de su pareja cuando este es encarcelado. La serie contará con 8 episodios.

16 de junio

Revolution Rent. HBO. Se trata de un documental que sigue a Andy Señor Jr. y su travesía por Cuba, la tierra natal de sus padres, buscando dirigir un montaje local del musical “Rent”, ganador de los premios Tony y Pulitzer, el primer espectáculo de Broadway producido en el país por una empresa norteamericana en más de 50 años. Llega en el 25 aniversario de la primera presentación del espectáculo.

17 de junio

Black Summer (T2). Netflix. La celebrada serie apocalíptica vuelve tras dos años y lo hace más cargada que nunca y con ocho nuevos episodios, en los cuales el grupo deberá continuar su agobiante escape de los zombies.

18 de junio

Physical. Apple TV+. Rose Byrne y Rory Scovel protagonizan el nuevo dramedy oscuro que relata la vida de una ama de casa que debe lidiar con sus demonios internos en la comedia de los 80, mientras descubre su voz y su lugar en el mundo a través de las clases de aerobic. Contará con 10 episodios estrenando los tres primeros el 18 de junio y lanzando uno nuevo cada cada viernes.

Betty (T2). HBO. La aclamada serie skater neoyorquina estrena su esperada segunda temporada en la que sus personajes continúan su historia adentrándose en un mundo de mascarillas interpelado completamente por la pandemia del coronavirus. La serie contará con seis nuevos episodios, de los cuales el primero ya puede verse en la cuenta oficial de HBO en Youtube.

Secretos en Sulphur Springs. Disney Plus. La nueva serie de misterio cuenta la historia de Griffin y su familia, los cuales se mudan al hotel Tremont para renovarlo. Sin embargo, se corre el rumor que el lugar está embrujado y allí reside el fantasma de una niña llamada Savannah. Contará con 11 episodios.

Luca. Disney Plus. La nueva película animada de Disney y Pixar está ambientada en un pequeño pueblo de la riviera italiana y se trata de una coming of age de un niño que vive un verano inolvidable con su nuevo amigo Alberto. Sin embargo, ambos esconden un secreto: ambos son monstruos marinos de un inframundo oculto que se encuentra en la profundidad del océano.

Elite (T4). Netflix. El thriller adolescente español regresa con su cuarta entrega en el que los estudiantes de Las Encinas deberán enfrentarse a un nuevo misterio, al tiempo que intentan continuar con sus vidas. Pero además, desde el 14 de junio hasta el 17, Netflix estrenará cuatro episodios especiales titulados Historias Breves, los cuales se centraran en ciertos personajes y servirán de introducción a la nueva trama.

20 de junio

La Muchacha que Limpia. HBO. Se trata de la adaptación mexica de la serie argentina “La Chica que Limpia” y cuenta la historia de Rosa, una madre capaz de todo con tal de ayudar a su hijo, incluso de internarse en el submundo del crimen organizado.

22 de junio

I’ll Be Gone in the Dark. HBO. Se trata de un episodio especial del documental estrenado en 2020 que trae nuevas revelaciones en el caso Lombardo, incluidas las investigaciones de McNamara. Está dirigido nuevamente por Elizabeth Wolff y producido por Liz Garbus.

25 de junio

La misteriosa sociedad Benedict. Disney Plus. Se trata de una adaptación de la novela de Trenton Lee Stewart y sigue a cuatro huérfanos superdotados que son reclutados por el señor Benedict para salvar al mundo. Tendrá un total de 8 episodios.

30 de junio

Once Upon a Time in Hollywood. Amazon Prime Video. La última obra de Tarantino se une al catálogo de Amazon a partir del 30 de junio tras haberse anunciado que el cineasta publicará esta historia como novela en su primera incursión en el mundo de la literatura. La historia sigue al actor Rick Dalton vivir el final de la era de oro del cine durante la época en que tuvieron lugar los terribles asesinatos de la familia Manson.