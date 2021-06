Este miércoles volvieron las clases presenciales en la mayoría de las localidades de la Provincia de Buenos Aires tras poco más de dos meses sin presencialidad. No obstante, durante la presencialidad las aulas deben permanecer ventiladas y esto complica la cursada con bajas temperaturas.

Vídeo | Padres Organizados: "Hay una improvisación permanente del Gobierno provincial"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Luciana Bártoli, vocera de Padres Organizados de La Plata, quien habló sobre la vuelta a clases en La Plata y denunció improvisación por parte del Gobierno provincial.

“Hay muchas escuelas de gestión estatal en La Plata que no comenzaron las clases presenciales por falta de docentes o problemas de infraestructura”, aseguró Bártoli, quien luego completó: “Venimos acarreando décadas de desinversión en la provincia y la pandemia evidenció todo”.

“Las escuelas se cerraron durante un año y no hubo mantenimiento”, disparó la entrevistada. “Hay una improvisación permanente del Gobierno provincial”, completó la mujer. Finalmente, Bártoli afirmó que hay directores que no reclamaron las obras pertinentes para garantizar la presencialidad y que muchas escuelas no llegaron a revisar el funcionamiento del sistema de calefacción.