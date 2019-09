Cómo incorporar chocolate a la dieta sin perjudicar la salud

por Bàrbara Defoix

Sin lugar a dudas el chocolate es una de las grandes tentaciones en el mundo de los dulces. Normalmente, es un alimento que suele tener mala fama pero, en realidad, consumido de forma adecuada puede hasta reportar beneficios para la salud.

Los ingredientes que componen el chocolate son azúcar, cacao y manteca de cacao. El valor calórico del alimento va a depender de los agregados que lleve, como leche, manteca común, dulce de leche o frutos secos, entre otros. Estos últimos son los que determinan si va a ser más o menos saludable.

El secreto para comerlo sin culpa está en elegir un tipo de chocolate que tenga un porcentaje de cacao elevado, entre un 50 y 90 por ciento recomiendan los nutricionistas consultados por PERFIL. Cuánto más amargo más saludable es porque contiene una menor cantidad de azúcar refinado, aunque eso no implica que sea más light, de hecho, tiene más grasa. Lo aconsejable es consumir alrededor de 25 gramos por día, superar ese valor hace que la ingesta de este alimento sea contraproducente. Por eso es importante incorporarlo a la dieta de una forma adecuada.

Cuáles son los beneficios del chocolate para la salud

¿Cómo? Teresa Coccaro, licenciada en Nutrición (MN: 5705) indicó que lo mejor es ser previsor y autolimitarse a la hora de adquirirlo: “El secreto es comprar lo justo, si vos comprás de más, comés de más. Todos los días podés disfrutar de esa cuota de placer consumiendo una porción chica individual, entre 20 y 30 gramos, pero solo eso. Hay que hacerlo en una cantidad justa”.

La nutricionista especificó que la dosis de chocolate diaria no es acumulable, es decir, que es preferible comer cada día una porción chica que consumir todo lo de la semana en una sola jornada.

Por su parte, el nutricionista y antropometrista Facundo Crescenzo, (MN: 6769) aconsejó: "Lo ideal es comprar de a uno, no acumular en casa y elegir los chicos y no los grandes, aunque sean más baratos. Asimismo, es mejor tenerlos guardarlos en algún lugar que no esté muy a la vista, de ese modo evitás la tentación permanente".

Por otro lado, si bien el chocolate amargo es el tipo más saludable, se pueden consumir otras variedades sin comprometer la alimentación. “Lo que hay que hacer es comer preferiblemente el amargo y dos o tres veces por semana comer de otro tipo”, puntualizó Coccaro. "Siempre depende de cuántos otro gustos te dés, si de menú de hoy tuviste pizza pues no te des un capricho como el chocolate de postre", agregó Crescenzo.

Otra posibilidad es incorporar el chocolate a algún otro alimento, de ese modo consumís menos pero te quitás el antojo. "Siempre que sea poquito para darle un gusto está bueno agregarlo, depende de la cantidad que le vas a poner hay que vigilar de no sobrepasaese", indicó el nutricionista. El especialista recomendó incorporarlo en un budín de avena de siete-ocho porciones (200 gramos de avena, dos yemas, seis claras, una cuchara de polvo de hornear, dos barritas de chocolate, dos frutas pisadas o troceadas como banana, pera o manzana, endulzante stevia o edulcorante, esencia de vainilla, canela, rayadura de limón y de naranja y un poco de queso untable para darle otra consistencia)

El 13 de septiembre se estableció como el Día Internacional del Chocolate en homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor del cuento Charlie y la Fábrica de Chocolate. En algunos países se celebra esta jornada el 7 de julio, para que coincida con el Día Mundial del Cacao.

BD EA