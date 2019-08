"Abusó de mí, de su hija": la dura carta contra el ex campeón mundial de boxeo Carlos Baldomir

El ex campeón del mundo de boxeo Carlos Baldomir fue condenado hace una semana a 18 años de prisión por violar a su hija cuando tenía entre siete y ocho años, tras un fallo emitido por la Justicia de la ciudad de Santa Fe. El luchador, de 48 años, fue encontrado culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y por promoción y corrupción de menores”. Ahora, su hija, hoy de 17 años, emitió una dura carta a través de las redes sociales, en la que contó el calvario que le tocó vivir.

"No sé si escribiendo esto es lo mejor, tengo dudas, miedos. Pero si de algo estoy segura es de que necesito hacerlo. El 29 de octubre de 2016 se realiza una denuncia en contra de mi progenitor, ¿por qué le digo así? Porque para mí una persona como él no se merece el título de padre. Pero sin irme del tema, la denuncia se trataba de que Carlos Manuel Baldomir, 'el Tata', abusó de mí, de su hija, de la que tendría que haber protegido, cuidado, amado", comienza el texto.

Baldomir desafió a la prensa en el comienzo del juicio



"Muchos sabrán de esto, por medios, por noticias, por comentarios. Pero pocos saben lo que en verdad se siente pasar por algo así, muy pocos se ponen en mi lugar, muy pocos se ponen en el lugar de mi mamá, que gracias a ella, a un estudio jurídico, a los fiscales, a todos los jueces que estuvieron presentes me creyeron, me apoyaron, me cuidaron, e hicieron posible que se haga justicia"continúa.



La joven, también hizo referencia al juicio y la condena de su padre. "Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 años de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar, ¿quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? Al campeón mundial de boxeo. Pero como dijo mi abogado, 'campeón' empieza con la letra C de culpable", explica.

18 años de cárcel para Carlos Baldomir



"A mi me queda toda una vida por delante, tengo 17 años. Pero hoy empieza mi vida, hoy soy libre, hoy me siento segura. No voy a decir que me siento completa porque así como logré que se haga justicia, en este camino perdí personas muy importantes para mi, no las culpo, cada uno sabe lo que hace y por qué. Yo sé que Dios les va a mostrar a cada persona que me quiso tumbar lo que es pasar por esto, yo creo en la justicia divina y sé que está demostrado. Y agradezco que así sea".

El juicio contra Baldomir comenzó el 16 de julio y tuvo varios episodios violentos. El ex púgil desafió a la prensa, le hizo gestos obscenos y levantó sus manos en señal de pelea. Luego, el tribunal resolvió que el juicio continuara, pero a puertas cerradas. El santafesino de 48 años se encontraba detenido desde hace dos años y ocho meses tras la acusación de su ex esposa por los hechos ocurridos entre 2012 y 2014 que tenían como víctima a su hija menor de edad.

AB/FF