Cada 13 de octubre se celebra el “No Bra Day” o Día Mundial sin Corpiño que es una campaña mundial para concientizar sobre el cáncer de mama.

La iniciativa es el coletazo de un evento médico que tuvo lugar en la ciudad de Toronto, Canadá, el 19 de octubre de 2011. El encuentro se denominó Día BRA, por el acróstico de “breast reconstruction awareness” (concientización sobre la reconstrucción mamaria).

Hoy, numerosos países se unen a la celebración canadiense, incluso Argentina.

Aunque en principio el Día Mundial sin Corpiño se ubicaba en otra fecha del calendario, la elección definitiva de octubre terminó imponiéndose por asociación natural con el Mes Nacional de Concientización sobre el cáncer, que es en octubre.

"Reconstrucción mamaria: una noche de aprendizaje y uso compartido" fue el nombre que convocó a especialistas médicos en el Women’s College Hospital de Toronto y el Toronto General Hospital.

El Dr. Michel Brown, el cirujano plástico canadiense que promovió el primer encuentro, comentó entonces que le llamaba la atención la cantidad de mujeres canadienses que, ya con una mastectomía por cáncer de mama, se rehusaban a una cirugía reconstructiva, por temor, enojo o divorcio con su propio cuerpo.

La mastectomía de Halsted, considerada la primera mastectomía radical, fue realizada en 1882 por el cirujano estadounidense William Halsted.

Día mundial sin corpiño

En realidad, fue un anónimo quien, a partir del primer evento del 2011, instaló el tema del “No bra day”. “Y qué tal si pensamos en un día para que las mujeres renuncien a esa prenda íntima y repiensen el día después de su cáncer de mama?

Por solidaridad, la iniciativa se generalizó y fueron muchas las mujeres que, con experiencia en cáncer o no, se adhirieron cada año y siguen haciéndolo.

El hashtag #nobraday sigue siendo hasta hoy el lema convocante en las redes sociales.

Algunas mujeres adoptan el Día sin Corpiño como una declaración de principios feministas, para liberarse de una prenda que tapa su cuerpo; para otras, son 24 horas con algo menos de ropa interior.

En realidad, a 11 años de la primera convocatoria médica, el Día Mundial sin Corpiño propone priorizar un examen mamario luego de quitarse el corpiño.

Quema feminista de corpiños en 1968: la inmensa mayoría del público fue masculino.

La primera Semana de Concientización sobre el Cáncer de Mama se realizó en 1985 en los Estados Unidos, para difundir la conciencia sobre el cáncer de mama; lo anterior fue protesta.

Sin corpiño: ¿gesto feminista?

En el año 2012, ya unas 400.000 personas se hicieron eco de la convocatoria, mayormente haciendo posteos en facebook.

En el 2017, el Día Mundial sin Corpiño ya no era un evento norteamericano sino había cruzado varios océanos: mujeres de India, Ghana, Nueva Zelanda, Malasia, los Países Bajos, Escocia y Rumania también se quitaron su sostén.

El Dia Mundial sin Corpiño se volvió, de todos modos, controvertido porque no faltó quien criticara la movida otorgándole una significación sexual colateral que inicialmente nunca tuvo.

De hecho, en redes y otros formatos, también se cuelan mujeres que exhiben su cuerpo promocionalmente, con un ribete mercantil que desdibuja la intención inicial: reconstruir el cuerpo modificado por una mastectomía y elevar la autoestima de las pacientes oncológicas.

Quienes promueven el espíritu original de la iniciativa dicen que el “No bra day” o Día Mundial sin Corpiño quiere mantenerse lejos de la sexualización del cuerpo.

Corpiño sí, corpiño no

Hasta ahora, ningún organismo de lucha o investigación en cáncer promueve el Día sin Corpiño. En Argentina, el Hospital Italiano de Buenos Aires, con el auspicio de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires respaldaron la iniciativa hace algún tiempo.

La campaña de concientización tampoco apunta a recaudar fondos, pero alienta la necesidad de no olvidarse de la enfermedad.

Los detractores del “No bra day” son tajantes. Jean Sachs, directora de Living Beyond Breast Cancer, cree que el Día sin Corpiño es cuanto menos confuso.

"Quiero decir que el cáncer de mama es una enfermedad potencialmente mortal. No tiene nada que ver con usar corpiño o no usar corpiño", sostuvo.

Siguiendo ese espíritu, Gayle Sulik, fundadora y directora de Breast Cancer Consortium, dijo en 2015: "En realidad no prestamos atención a lo que sucede con el cáncer de mama. Este tipo de mensaje tiene un impacto enormemente dañino".

Conciencia contra el cáncer

“El cáncer de mama, una vez tabú, ahora es algo que todos conocemos (…) Según una encuesta reciente, el 42% de las mujeres no conocen los síntomas del cáncer de mama. Eso sugiere que todas las cintas rosas y los eslóganes no están funcionando. Estamos tan deslumbrados por el marketing que perdemos el mensaje”, escribía Vicky Allan desde The Herald Scotland, en 2017.

“No creo que una selfie de #nobraday pueda aumentar la concientización sobre el cáncer de mama. Todo lo que puede ayudar es conocer los signos reales: bultos, pezones invertidos, piel de naranja, cambios en el tamaño o la forma de los senos, alteración en la textura de la piel, secreción. Si quieres aumentar la conciencia, publícalo. Y luego continúa con tu día, ya sea que estés usando sostén o no”, concluía Vicky Allan en vísperas de ese 13 de octubre escocés.



Corpiño y salud mamaria

En Argentina, la Dra. Melisa Pereyra (UBA), que nuclea 862.000 seguidores en su sitio de Instagram gineconline, publica imágenes de las marcas y cicatrices que los corpiños –con aros o no- dejan en el cuerpo de algunas pacientes.

Sin embargo, la ginecóloga descarta que el uso de corpiño sea la ruta hacia la patología mamaria. "La patología mamaria va más allá del uso del corpiño".

En diciembre del año pasado, American Cancer Society publicó en su sitio web la siguiente información: “Los rumores online, los medios sociales y al menos un libro sugieren que el corpiño causa cáncer de mama por obstrucción del flujo linfático. No hay base científica ni clínica para esta afirmación. En el 2014, un estudio en más de 1.500 mujeres no encontró vínculo entre usar corpiño y riesgo de contraer cáncer de mama”.

En 1991, La Fundación contra el Cáncer de Mama Susan G. Komen comenzó a entregar cintas rosadas a las sobrevivientes de cáncer de mama que participaron en su evento "Race For The Cure".

Reconstrucción mamaria



Los especialistas en reconstrucción mamaria sostienen que hay tres técnicas quirúrgicas que brindan una solución: implantes; la utilización del tejido propio (“autóloga”); una combinación de las dos primeras. Agregan también que ninguna de las tres interfiere con el tratamiento del cáncer o la detección de una enfermedad recurrente.

El primer caso de cáncer de mama registrado se menciona en el papiro egipcio identificado como The Edwin Smith Papyrus, datado en el 1.600 a.C. Allí se escriben ocho casos diferentes de crecimientos y úlceras dentro del seno.

Pero más allá de la solución, la paciente es quien convive con su cáncer, sus huellas o su corpiño.

“Dicen sostén y siento que mis tetas ya se sostienen solas, producto de mi autoestima y mi crecimiento personal. Si bien son prendas que no dejé en desuso, se que podría prescindir de ellas. Porque sostén es lo que construimos en estos momentos de deconstrucción. Va más allá de unas tiras de elástico que marcan nuestra piel a final del día”, arranca el posteo en IG: gineconline.

“Sostén es una palabra que me dice más de lo que realmente significa. Porque el sostén podría ser el pilar que soporte algo enorme, como lo es hoy nuestro mundo, frente a un pasado que pesa, pero que juntas lograremos vencer. Porque ser nuestro propio sostén es la clave”, publicó en el año 2019 la Dra Pereyra y 10.569 personas le regalaron un “like”.

En Argentina la reconstrucción mamaria es un derecho en pacientes con cáncer, amparado por la Ley Nacional 26.872 que obliga al Estado, los seguros sociales y a las empresas de medicina privada a cubrir integralmente los costos, honorarios profesionales y gastos de insumos de una cirugía reconstructiva de mama.