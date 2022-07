Dos casos de intento de suicido despertaron la alerta: detectar los síntomas y ayudar

Esta mañana un ex policía se subió a un andamio que se está en el Congreso de la Nación para el mantenimiento de uno de sus monumentos, amenazó con suicidarse. Un fuerte operativo se desató y los bomberos, el SAME y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) lograron salvarle la vida. Este caso no es el único. Ayer un empleado del Poder Judicial se atrincheró en su casa junto con su hija y amenazó con quitarse la vida. Otra vez fueron los bomberos y el SAME quienes lo rescataron.

Ex policía quiso suicidarse en un andamio frente al Congreso: lo frenaron bomberos, policías y el SAME

Ambas situaciones disparan una alerta, que siempre está vigente, los intentos de suicidio y cómo detectarlos. Muchas veces las señales no aparecen y los casos llegan al extremo de perder la vida. Pero muchas otras hay pequeños y sutiles mensajes que se pueden descubrir en un ser querido si se presta la suficiente atención.

La Dirección Nacional de Salud Mental que depende del Ministerio de Salud de la Nación preparó un informe donde se deja en claro que en muchas oportunidades el intento de suicidio ocurre cuando una persona está deprimida pero que también se puede dar cuando hay abusos de sustancias, esquizofrenia y otros trastornos mentales. Y atención porque, lejos de la creencia popular, quien se va a suicidar sí avisa.

Las claves de Salud Mental:

Sin ánimo de morir. La persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, es decir, desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella.

El que dice o amenaza está pensando en suicidio. La mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida. Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que de ser detectada a tiempo puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

Con o sin depresión. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Qué es la depresión, la enfermedad silenciosa que ataca al cerebro y perjudica la salud mental

El diálogo es importante. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo y puede ser una oportunidad para ayudar a quien está padeciendo.

Los niños también pueden tener ideas suicidas. Sin embargo, una vez que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio.

No es algo hereditario. Lo que sí puede trasmitirse por medio de la educación es la visión sobre el suicidio como una forma de solución a los problemas.

¿Cómo prevenir?

Hay muchos indicadores que son verdaderos signos de alerta y que se tienen que tomar muy en serio. El aislamiento es uno de ellos y la persistencia de ideas negativas va de la mano. Dificultad para comer, dormir, trabajar o desempeñar actividades cotidianas de la vida.

El llanto inconsolable es otro signo de alerta al igual que los cambios de conducta y la desesperanza. ¿Qué se puede hacer? Siempre demostrar apoyo, respetar los sentimientos del otro y eliminar los prejuicios sobre el tema. El diálogo es fundamental.

Al igual que intentar encontrar apoyo profesional.

Líneas de apoyo y ayuda:

Línea 135. Es el número del Centro de Atención al Suicida (CAS). Atiende 18 horas por día de manera anónima y voluntaria. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 52751135 o el 0800 3451435 funcionan para todo el país.

Salud Mental responde CABA. Para residentes de la ciudad de Buenos Aires. Los números son: 4863-8888/48615586/4123-3120 de lunes a viernes de 8 a 20 o los fines de semana 41233100 interno 3484.

SOS un Amigo Anónimo. Lo interesante de esta línea es que funciona de manera anónima por Skype. Todos los días de 10 a 19.

MCP