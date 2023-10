Ofrece pagar un asado para cuatro personas a quien le consiga una casa para alquilar

Mientras los bloques legislativos de los dos partidos mayoritarios no logran sacar por consenso una ley de Alquileres que no perjudique ni a propietarios ni a inquilinos, la gente -muy lejos de la rosca política-, trata de encontrar la manera de poder conseguir una vivienda y no dejar los ahorros de su vida en un departamento de dos ambientes.

Con una inflación que devora los ingresos, encontrar una vivienda no es una tarea fácil, por eso hay quienes recurren a salidas desesperadas o ingeniosas para poder alquilar.

Tal es el caso de Tamara Villalba, maquilladora, que se mudó de Puerto Madryn a Trelew en abril de este año, y hace dos meses que viene buscando alquiler-para su familia compuesta por dos adultos, cuatro niños y dos mascotas-, pero no consigue nada.

Para poder salir de esta situación, a Tamara se le ocurrió una idea disparatada pero efectiva: “Se me ocurrió en forma de broma -pero no tan broma-, hacer una publicación que le pagaba un asado, quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, le contó al diario La Jornada.

A la disparada de los precios, se le suman otras complicaciones extra, como encontrar una casa espaciosa y que el propietario que esté dispuesto a recibir niños y con mascotas. La mujer contó que busca una casa o departamento con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la Escuela 195 y el Jardín 405 donde van sus hijos y que permita tener mascotas. Además, el inmueble tendría que estar ubicado en zona norte, en los barrios San Martín, Don Bosco, Luz y Fuerza y Oeste.



Aquella persona que le brinde la información precisa, puede tener la seguridad que será recompensada con un asado para cuatro personas. El teléfono de Tamara es 2804636686 para todos aquellos que quieran ayudarla.

Publicación de Tamara Villalba en redes sociales y la recompensa de un asado para 4 personas

La Cámara de Senadores aprobó una reforma a la actual Ley de Alquileres, que establece cambios en la forma de contratación y ajustes de los valores.

Esta propuesta fue impulsada por el oficialismo y, debido a las diferencias con el proyecto que había salido desde la Cámara de Diputados, deberá volver a esta para lograr su aprobación definitiva.

Los puntos centrales del proyecto aprobado establecen:

Los contratos seguirán manteniendo la vigencia por 3 años.

Los ajustes serán en forma semestral en lugar de anual, como lo son actualmente.

en lugar de anual, como lo son actualmente. Para los ajustes, se aplicará el índice "Casa Propia" que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Actualmente, se realiza a través del ICL que elabora el Banco Central, donde también combina suba de salarios e inflación pero en porcentajes diferentes.

que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Actualmente, se realiza a través del ICL que elabora el Banco Central, donde también combina suba de salarios e inflación pero en porcentajes diferentes. Los contratos deberán realizarse en moneda nacional.

Habrá incentivos impositivos para quienes pongan su vivienda en alquiler.

Desde el sector inmobiliario son escépticos en cuanto a un efecto positivo en un mercado con fuerte retracción de la oferta.

Diferencias con el proyecto aprobado en Diputados

El proyecto aprobado en la Cámara Alta difiere del proyecto que sancionó Diputados. En éste, se volvía al plazo de dos años para los alquileres, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes.

Ese proyecto fue duramente cuestionado por las organizaciones de inquilinos, y en el Senado el oficialismo logró un acuerdo para modificarlo.

