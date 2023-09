La youtuber de las matemáticas: María Inés Baragatti tiene 75 años y supera el millón de visitas

“Cuando uno enseña algo, tiene que preguntarse para qué y por qué, ‘está en el programa’ no es respuesta suficiente”, cuenta a PERFIL María Inés Baragatti, la profesora de matemáticas de 75 que acaba de ser distinguida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Aunque ya está jubilada continuó brindando clases magistrales que uno de sus alumnos no dudó en compartir en YouTube. Sus clases llegaron al millón de visualizaciones.

La "profe youtuber" dio clases durante más de cuatro décadas, tanto en la universidad de La Plata como en la de Quilmes. Oriunda de Bernal, viuda hace más de dos décadas, madre de Lía y Francisco, ya jubilada continúa dando clases de apoyo gratuitas a quien lo necesita y acude con felicidad cuando la convocan a la universidad a brindar alguna clase especial.



“Mi nieto está terminando la escuela primaria y sabe la cuarta parte de lo que aprendí en mi escuela primaria”, lamenta Baragatti, que estudió en una institución educativa estatal a la que iban muchas personas humildes. “Iba a la escuela 6 de Bernal y en aquella época iban chicos de un hogar escuela que se llamaba Carlos Pellegrini y nos daban el mate cocido y un pancito que yo no comía para regalárselo a alguien”, recuerda.

El edificio era muy viejo y se lo conocía como “la ratonera”, sin embargo, en ese contexto, tuvo “buenísimas” maestras, dos de ellas, recuerda, viajaban desde La Plata.

“Cuando uno enseña algo tiene que preguntarse para qué enseño esto yo, por qué hago esto, ‘está en el programa’ no es una razón suficiente”, explica. “Si no sabe la profesora para qué sirve… yo soy de las que siempre quiero saber por qué enseño las cosas, esa es una gran diferencia con otros docentes, si está en el programa lo voy a dar, pero tengo que pensar para qué, la respuesta no puede ser ‘porque después lo van a usar’”, enfatiza con humor y contundencia.

María Inés Baragatti se licenció en matemáticas en la UNLP y en 1972 comenzó a dar clases teóricas en la universidad. En 1991 fue la primera Coordinadora del eje lógico-matemático del Curso de Ingreso a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y luego de manera ininterrumpida desempeñó el mismo cargo desde 1993 hasta 2005. Fue profesora desde 2000 hasta su jubilación en Análisis Matemático I, III y IV con dedicación exclusiva.



Un día le llegó un mail de Damián Pedraza, un exalumno suyo que tiene un canal de YouTube llamado “El traductor de Ingeniería”. Pedraza la invitó a dar clases en La Plata y luego compartió las filmaciones en su canal que fueron un furor inmediato y llegaron al millón y medio de reproducciones en YouTube.

La pasión por enseñar

La profesora siempre supo que la educación era su destino, su mamá había sido maestra, pero además ella disfrutaba explicarle a sus compañeras que no entendían las tareas de la escuela. La balanza se inclinó por las matemáticas porque era una materia que le resultaba tan atractiva como accesible. “Empecé la carrera en el ’66 y la terminé en el’70 y ya seguí como ayudante”, recuerda.

“Terminaba los cursos y me solían regalar flores, me aplaudían”, cuenta. No solo los estudiantes le agradecían, también sus colegas acudían a ella ante cualquier duda. “Todo lo que soy se lo debo a los chicos”, dice conmovida.

La Facultad de Ingeniería distinguió a Baragatti como Profesora Honoraria

El pasado viernes 22 de septiembre la casa de estudios platense distinguió a la docente como Profesora Honoraria y ella, además, brindó una disertación sobre “Ecuaciones diferenciales de primer orden”.

Ni bien llegó a la facultad, tomó una tiza y comenzó su ritual de preguntas, definiciones y fórmulas matemáticas. La ceremonia se desarrolló en el Patio Volta del Edificio Central y estuvo encabezada por el decano Marcos Actis, que fue uno de los tantos privilegiados que cruso con ella. “Al igual que ustedes que hoy están acá nosotros teníamos que ir una hora antes para poder tener un lugar en el aula, porque si no nos quedábamos afuera. Era así, y no porque los otros profesores no fueran buenos. Era porque queríamos y sabíamos que para aprobar debíamos cursar con Baragatti”, expresó el decano.

La profesora recibió dos placas en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la enseñanza, una a nombre de la Facultad de Ingeniería y otra del Centro de Estudiantes.

Entre las anécdotas que recordaron sobresalió su absoluto compromiso y que nunca faltaba, ni siquiera durante la gran inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 y 3 de abril de 2013. “Al día siguiente fui al edificio de Mecánica y no había nadie. Como estaba abierto subí al primer piso, al aula 32 y encontré a un alumno que me dijo: ‘Yo sabía que usted iba a venir’. Y vine porque era mi responsabilidad”, relató emocionada.

La designación como Profesora Honoraria fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería el 23 de agosto de 2022. Según expresa el documento presentado por los consejeros, Baragatti “dedicó su vida entera a la enseñanza en colegios secundarios y universidades”.

