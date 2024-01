Mark Knopfler subasta más de 120 guitarras que usó en Dire Straits

Mark Knopfler, ex líder de Dire Straits, subastará más de 120 guitarras y amplificadores que utilizó en la histórica banda y en su carrera como solista. Los instrumentos, que datan de más de 50 años, fueron utilizados en su paso por la mítica banda británica y en la composición de nueve bandas sonoras de películas y temas para artistas como Tina Turner.

Un comunicado divulgado por la casa Christie´s indicó que el músico eligió cada guitarra por su sonido único y entre ellas figuran marcas como Fender, Gibson, Gretsch y Martin junto con otros modelos fabricados a medida por el luthier argentino Rudy Pensa y John Suhr.

El 25 por ciento del total del precio que se recaudará en esa subasta se dividirá equitativamente y se donará a organizaciones benéficas que Knopfler ha respaldado durante muchos años: la Cruz Roja británica, Tusk y Brave Hearts Of the North East.

La casa de subastas reveló que los precios estimados de la subasta oscilarán entre las 300.000 y las 500.000 libras (entre 343.000 y 572.000 euros).

Los artículos más destacados de la venta se pudieron contemplar en una exposición en Nueva York que se llevó a cabo entre el 9 y el 13 de diciembre y habrá otra muestra en la sede de Christie´s en Londres, del 19 al 30 de enero.

El amor por las guitarras

"Donde sea que voy, sigo cruzando calles para mirar guitarras en los vidrieras de las tiendas de música. Lo llevo haciendo desde que era un niño. He vivido con este idilio amoroso desde hace más de 70 años", aseguró Mark Knopfler.

Según explicó el músico y recogió Noticias Argentinas, siente "una pasión por todos los tipos de guitarras: los sueños imposibles y muchísimas otras menos caras".

"A lo largo de los años, he comprado una serie de guitarras acústicas y eléctricas. Por cualquier motivo, una colección de bellezas empezó a crecer pronto", apuntó.

"Ha llegado el momento de sacar algunos de estos tesoros de sus fundas"

Knopfler añadió que "ha llegado el momento de sacar algunos de estos tesoros de sus fundas y dejarlos al cuidado de Christie´s para permitir que tengan nuevas aventuras con sus nuevos propietarios".

Amelia Walker, especialista jefa de Colecciones Privadas e Icónicas de Christie´s, dijo que está "encantada de ofrecer este increíble grupo de guitarras a la venta, entre ellas muchísimas que han desempeñado un papel clave en la educación musical de generaciones de aficionados, jóvenes y mayores, de todo el mundo".

Entre algunas de las más destacadas figura una Vintage Gibson Les Paul Standard, de 1959, que el músico tocó en conciertos de la gira de 2001 Sailing To Philadelphia y en la del Kill To Get Crimnson Tour, de 2008. También se ofertará al mejor postor una Gibson ES-335 de 1958.

Mark Knopfler y su paso por la música

El músico británico inició su carrera a los 15 años con su primer guitarra y desde ese momento creció con la influencia de Jimmy Hendrix y B.B. King, que lo formaron como artista y compositor.

En 1977 creó Dire Straits, un conjunto que a lo largo de los años logró ser una de las bandas íconos del momento con el lanzamiento de Brothers In Arms en 1985, un disco que los llevo a grandes reconocimientos. Cada uno de sus seis discos tuvieron estilos diferentes en su composición y un éxito en sus presentaciones.

La banda cerró su ciclo en el año 1995 y él hizo lo suyo en una gira en 2019 retirándose definitivamente de los escenarios, pero la magia continúa y es por eso que se realizará la exhibición de sus instrumentos el próximo 30 de enero.

