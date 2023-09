Murió “Hachiko de Crimea”, el perro que nunca perdió la esperanza de volver a ver a su dueño fallecido

En 2011, el dueño de Mukthar comenzaba su jornada como socorrista acuático sin saber que ese mismo día fallecería durante su labor. Desde aquella tarde hasta sus últimos días, aquel perro callejero deambuló por la orilla desde la mañana hasta la noche olfateando y observando a su alrededor en busca de su dueño.

Conocido como el “Hachiko de Crimea”, en una clara referencia al perro japonés de raza akita que esperó a su amo cerca de nueve años después de su muerte, Mukhtar era un perro callejero, cariñoso y, sobre todo, leal.

De tanto merodear por la zona, Mukhtar se hizo amigo de Víktor Malinovski, un trompetista callejero. Según los medios locales, Mukhtar a veces ‘cantaba’ con él. Se dice que tenían canciones favoritas, como ‘Strangers in the night’, de Frank Sinatra, y ‘From souvenirs to souvenirs’, de Demis Roussos.

Siete señales para saber si tu perro te quiere y confía en vos

Según los vecinos, Mukhtar era bastante afectuoso con los transeúntes y turistas. Además, contaba con fama de educado, inteligente y bueno. A pesar de tener la compañía de Víktor, el perro nunca dejó de deambular por el puerto, de contemplar el horizonte y de mirar a su alrededor.

Al finalizar cada jornada de música, Mukhtar retornaba al puerto donde vio por última vez a su dueño para descansar. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del perro, los residentes de la zona organizaron una colecta para inmortalizar la memoria de Mukhtar en la ciudad. Este grupo de personas coincidieron que la mejor forma de hacerlo sería a través de una estatua.

¿Qué pasó con Wilson, el perro héroe que encontró a los cuatro chicos en la selva colombiana?

Según informó el portal de noticias El Tiempo, los habitantes del lugar dialogaron con la alcaldesa de Yalta, Yanina Pavlenko para que apoyara la iniciativa. Tras varias conversaciones, confirmaron que a finales de este año se realizará la estatua en el paseo marítimo.

“Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a casi todos los que venían a nuestra ciudad”, precisó Pavlenko, según señaló RT.

“Un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”, expresó la alcadesa. La mandataria también adelantó que el monumento será colocado justo en el punto de embarque del puerto por donde el perro solía pasear.

Apareció "Cooper", el perro del empresario descuartizado, y creen que podría llevar a los asesinos

Quién era Hachiko

Una historia que se transformó en estatua y una estatua que se hizo película. La vida de Hachiko tuvo trascendencia mundial. El pequeño perro japonés de raza akita acompañaba a su amo desde la casa hasta en la universidad cerca de la estación de Shibuya, donde daba clases el profesor Hidesaburō Ueno.

El docente tuvo un paro cardíaco y, a pesar de ser trasladado de urgencia, falleció. El animal, a pesar de los esfuerzos de sus familiares, lograba escaparse para llegar hasta la universidad. El perro soportó durante casi 9 años lluvia, calor, frío con una sola premisa: esperar a su dueño.

NT