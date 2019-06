Piden que allanen la guardería donde maltrataron a una beba

por Josefina Hagelstrom

Los abogados de los papás de la beba maltratada en la guardería platense, presentaron ayer un escrito en el juzgado que lleva la causa, con algunos requerimientos. Entre otros, solicitan que se realice un allanamiento en el lugar, con secuestro de elementos que puedan colaborar con la denuncia, como más videos y los documentos con los registros de quiénes asistían al lugar; una inspección ocular y la reconstrucción del hecho que permita determinar si hay responsabilidad del resto de docentes y directivos.

Además, consideran que los directivos del lugar habrían incurrido en el delito de encubrimiento al no denunciar a la maestra que aparece en el video maltratando a la beba que tenía a su cargo; a quien solo separaron de su puesto; por lo que solicitan su detención. Esta semana, el lugar fue clausurado.

En ese contexto, los abogados buscan que la carátula de la causa contra la docente sea tentativa de homicidio; aunque aún no hubo imputación.

“También pedimos que se dé lugar a la intervención de la asesoría de menores y pericial médica, para que evalúe las lesiones en la menor y ver si estuvo en riesgo”, explicó a PERFIL Julián Rimada, uno de los abogados de la familia. Y agregó que se acercaron al estudio los papás de al menos otros cuatro menores que asistían a la misma guardería, que podrían sumarse como denunciantes –si se comprueba en las imágenes de video que hubo maltrato hacia más menores–, o incorporarse como testigos.

Por su parte, el fiscal penal Marcelo Romero calificó el hecho como “terrible”, y aclaró que “por ahora no hay una carátula por ‘lesiones leves’, como se dijo en diferentes medios. ‘Lesiones leves’ es el informe médico legal al que llegó el perito forense que atendió a la nena. No es la carátula de la causa”, aseguró en declaraciones a radio La Red. Y agregó que “todavía no hay imputación justamente porque la misma puede llegar a ser muy grave. Ahora, para caratular como ‘tentativa de homicidio’ ante el juez al que le tengo que hacer la petición, tengo que probar el dolo de querer matar y de que la imputada no pudo hacerlo por causas ajenas a su voluntad”.

Qué pasó. Esta semana se conocieron las imágenes de video al interior de la guardería ubicada en las calles 40 entre 8 y 9 de la capital bonaerense; donde se ve cómo una docente maltrata a los bebés que tenía a su cargo, los tapa con una manta para que dejen de llorar, y los mueve y deja bruscamente en las sillitas.

“Cuando la fui a retirar, me la encontré con la carita toda colorada, con una marca en el pómulo, agotada de llorar, sin mirarme ni sonreír. Cuando le saqué el abrigo me encontré con una marca de apriete en el brazo, pellizcones y rasguños. Ahí lo llamé a mi marido para hacer la denuncia”, sostuvo a los medios Carolina Penzi, la mamá de Pilar, la beba de cuatro meses, sobre lo ocurrido en octubre de 2018, cuando la nena asistía a la guardería.

Tras siete meses, la Justicia consiguió el video donde quedó registrado el maltrato hacia su hija, y Penzi compartió en las redes sociales lo ocurrido, que enseguida se viralizó, por la indignación que causaron las imágenes.