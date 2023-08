Se compró una casa sin medianera en un country y echó a los gritos a un golfista: "¿Qué haces en mi terreno?"

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que una mujer agrede furiosamente a un jugador de golf. “Qué carajo estás haciendo en mi terreno”, grita la vecina contra un golfista que se había metido en su jardín a buscar una pelota.

Lo que sucede es que la mujer vive en un country con campo de golf y debe lidiar con que su patio sin medianeras se llene de golfistas. Pero esta vez logró agarrar a uno in fraganti y no lo dejó pasar. “Tomátela pelotudo y dame la pelotita, es mía”, le dice la mujer al jugador que atónito intenta darle una explicación.

“Te voy a hacer que te echen a la m*** porque primero me tenés que tocar la puerta”, le grita la mujer. “Te estoy haciendo señas y no me da pelota”, le contesta el golfista ante lo que la mujer se indigna más: “¿Qué seña? Entraste a mi terreno como se te cantó el c***”. “Tomátelas ya”, termina diciendo la mujer.

Ante el posteo del video en redes las reacciones fueron divididas, hubo quienes criticaron a la mujer y otros que comprendieron su indignación.

“Una loca desaforada, gritona, mal educada y descompensada. Ya al psiquiátrico”, comentó un usuario, “Mirá si te vas a meter en mi casa sin pedir permiso, aparte dice ‘te hice señas con las manos’, tocame el timbre imbécil”, contesta otro.

“La tipa se fue de mambo aunque para evitar esto pone un cerco y listo, si te gusta ese fondo bancatela. El tipo debería haber ido por el otro lado a tocarle el timbre es verdad pero la reacción es desmedida”, agregó una usuaria con tono mediador.

Un niño entró por error a la cancha de golf de un country y lo agredieron a pelotazos

Un niño, de 10 años, sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo al entrar por error a una cancha de golf en un country de Berazategui y ser atacado a los pelotazos.

El episodio ocurrió cuando el nene ingresó por equivocación en su bicicleta a la cancha ubicada en el country Abril del partido de Berazategui en la provincia de Buenos Aires. El pequeño aseguró en la denuncia que pidió “disculpas tres veces” y que un matrimonio que practicaba ese deporte en el predio le contestó: “Perdón las pelotas”.

Siempre de acuerdo a la acusación, la mujer le habría pedido al hombre las pelotas de golf y habría comenzado a lanzar pelotazos con el palo contra el niño. El nene escapó en su bicicleta y le contó lo ocurrido a su madre, quien formalizó la denuncia.

